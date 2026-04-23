Бывшего мужа блогера Лерчек отправили под стражу. Сколько лет проведет за решеткой Артем Чекалин? Какой штраф он будет обязан заплатить? Как сейчас чувствует себя сама смертельно больная Валерия? Что за письмо она передала судье незадолго до решающего заседания? И правда ли, бывшая свекровь звезды интернета тоже занялась продажей онлайн-курсов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы сегодня с тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, детские разочарования… Я иду с чистой совестью, потому что знаю, что в том, в чем меня обвиняют, я не виновен», — делится блогер.

Это последнее интервью, которое Артем Чекалин дал на свободе. Чутье не подвело мужчину. Суд вынес приговор: семь лет колонии и штраф в размере 194 миллиона рублей.

«Позиция стороны защиты изначально, как и позиция Артема, строилась на том, что он невиновен в том преступлении, в котором его обвиняли. Артем признал вину в части уклонения от уплаты налогов, но он эту вину сразу же осознал и исправил эту ошибку путем выплаты всех задолженностей, пени и штрафов, которые подлежали выплате в качестве задолженности государству», — рассказывает адвокат Сергей Буров.

Помимо неуплаты налогов, экс-супруга блогера Лерчек обвиняли еще и в незаконном выводе средств за рубеж. Якобы всю выручку от бизнеса и продажи своих марафонов он переводил на счета компании, которая находится в ОАЭ. По данным следствия, это более 250 миллионов рублей.

«Убедить суд нам, к сожалению, на данном этапе не удалось. Мы не опускаем руки, мы искренне считаем, не только как защитники, но и как юристы, как правоведы, что в действиях Артема состава преступления, того, которого ему вменяли, а именно валютного состава, никакого нет», — отмечает адвокат Буров.

Убедить правоохранительные органы в том, что Артем Чекалин заслуживает снисхождения, пыталась и его экс-супруга. В сети распространилось письмо, которое Лерчек написала судье. Она умоляла проявить милосердие и не лишать ее детей отца.

«Да, у всех есть ошибки, и мы заплатили за свои… Сейчас и я, и дети рассчитываем на него. Он нужен им, ведь я не знаю, что будет со мной через три месяца, год или пять лет. Если судьба сложится так, что меня больше не будет, то я должна знать, что папа будет рядом с ними», — заявляет Чекалина.

Сама Валерия продолжает бороться за жизнь. Сразу после рождения четвертого ребенка от итальянского танцора Луиса Сквиччиарини у нее диагностировали рак желудка четвертой степени.

«Ситуация у Валерии очень тяжелая, проходит лечение. Все это очень условно (в ответ на вопрос, стало ли ей лучше. — Прим. ред.). Сами понимаете, четвертая стадия онкологии с метастазами — очень серьезное заболевание… Валерия сама по себе большой оптимист. Все, кто ее знает, это вечный двигатель, поэтому она всегда на позитиве», — делится адвокат Константин Третьяков.

Из-за болезни уголовное дело Чекалиной было приостановлено. Суд позволил многодетной маме сосредоточиться на лечении. Лерчек проходит курсы химио- и лучевой терапии. Недавно возлюбленный блогера поделился видео, на котором она сбривает волосы. В этот тяжелый момент знаменитость не смогла сдержать слезы.

«Я понимаю, насколько это для женщины сложно — расстаться с длинными волосами, поэтому, глядя на это, я сопереживала ей по-женски», — признается блогер Ассоль Васильева.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию в сети. Многие заявили, что такие интимные моменты не стоит выдавать на публику. И даже обвинили Валерию в желании привлечь к себе внимание. Но большинство, наоборот, поддержали стремление Чекалиной делиться подробностями. Якобы таким образом ей легче проживать беду.

«Лерчек самая добрая, самая искренняя. И она и была такой, и остается. Я уверена, что еще она всем нам покажет, когда выздоровеет. И покажет людям, что с этой болезнью можно справиться», — говорит Ассоль Васильева.

До последнего момента, пока Валерия лежала в больнице или ездила на процедуры, трое ее старших детей находились у бывшего мужа. Теперь у Чекалиных вся надежда на бабушек. Кстати, одна из них, мать Артема, тоже звезда интернета. Светлана зарабатывает на продаже эзотерических курсов. Называет себя «феей». Обещает всем желающим помочь добиться успеха, обнулить карму, а также научиться исцелять болезни с помощью ладоней.

По данным СМИ, стоимость программ Чекалиной-старшей составляет от 990 рублей до 30 тысяч. Светлана рассказывает на своей странице в соцсети, что уже более десяти лет изучает разные методы бесконтактного лечения. Вопросы подписчиков о том, почему так называемая целительница не может помочь бывшей невестке, женщина игнорирует.

Близкие Артема восприняли приговор тяжело. Но адвокаты Чекалина уверены: не все потеряно.

«Защита, безусловно, считает приговор необоснованным, незаконным и будет его обжаловать», — заявляет адвокат Буров.

«Детишек жалко всегда. Может быть, суд смягчит какие-то свои решения. Существуют же апелляции, существует Верховный суд, можно попробовать. Взрослые должны, прежде чем совершать какие-то действия, все-таки понимать, что у них есть дети», — говорит актриса Ирина Безрукова.

По словам Сергея Бурова, наличие троих малолетних детей может являться основанием для отсрочки. Но только в одном страшном случае, о котором никто не хочет и думать.

«Закон у нас предусматривает отсрочку для мужчин-отцов только для одиноких, поэтому в данном конкретном случае пока мы говорить об этом давайте не будем. Надеюсь, что законных оснований для предоставления отсрочки не будет, именно тех законных, которые подразумевает собой закон», — уточняет Сергей Буров.

Адвокаты надеются, что у них получится отстоять невиновность своего подзащитного. А пока Артем Чекалин отправился в московское СИЗО № 7 для прохождения двухнедельного карантина. Затем его этапируют в колонию, где бывшему миллионеру, который привык летать на частных самолетах и отдыхать на дорогих курортах, придется столкнуться с совершенно другой действительностью.