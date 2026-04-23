На глазах матери: сотрудники ТЦК в очередной раз зверски затолкали жертву в автобус
Силовую мобилизацию не смогли проигнорировать уже и в Совете Европы.
Замедлить наступление российских войск не помогает даже все более жестокая мобилизация на Украине. В Виннице сотрудники ТЦК забрали сына на глазах у матери. Пожилая женщина звала на помощь прохожих, но безуспешно. Силовики затолкали свою жертву в микроавтобус и увезли.
А это уже Кривой Рог. К отлову пешеходов готовятся люди во всем черном. Возможно, это некая попытка маскировки со стороны силовиков, которых привыкли видеть в камуфляже.
Очевидные доказательства беззакония ТЦК на Украине наконец не смогли проигнорировать в Евросоюзе. Комиссару Совета Европы по правам человека Майклу О’Флаэрти пришлось подтвердить: он в курсе ситуации и намерен приехать в Киев, чтобы все увидеть лично.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ТЦК продолжают силовую мобилизацию в Днепропетровске и Луцке. В Днепропетровске жителя затолкали в машину во дворе дома на глазах семьи. В Луцке молодой человек отбивался от силовиков довольно долго, но численный перевес был не на его стороне — будущего новобранца также затолкали в микроавтобус и увезли в ТЦК.
