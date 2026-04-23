В Словакии заявили о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»

Мария Гоманюк
Прокачка сырья началась ночью и идет в соответствии с планом.

Почему Словакия снова получает нефть по трубопроводу Дружба

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» восстановили после трехмесячной остановки. Об этом сообщила министр экономики республики Дениса Сакова в соцсети.

По ее данным, прокачка нефти началась ночью и идет в соответствии с планом. Министр уточнила, что сырье поступает стабильно и без отклонений от графика.

Днем ранее Сакова сообщала, что поставки планируется возобновить утром 23 апреля. Тогда же она отмечала, что Украина начала заполнять трубопровод со стороны Белоруссии.

Транзит российской нефти через территорию Украины остановили в январе. Официально причиной назывались повреждения на участке трубопровода. Однако в Братиславе усомнились в этой версии и требовали допустить специалистов для проверки. Власти страны заявляли, что трубопровод находится в рабочем состоянии, а прекращение поставок рассматривали как давление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Киев может снова перекрыть нефтепровод «Дружба». В материале немецкого издания Die Weltwoche намекнули на неестественный характер «самовосстановления» нефтепровода, которое произошло сразу после поражения партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.

