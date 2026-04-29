Мать использовала пятилетнюю дочь для создания контента для взрослых

В США 41-летнюю Элизабет Крикмор обвинили в использовании малолетнего ребенка для продвижения контента для взрослых. Об этом сообщило издание Daily Star.

Крикмор предъявили восемь тяжких обвинений. Речь идет о четырех эпизодах эксплуатации ребенка при создании запрещенного контента, а также о четырех эпизодах хранения материалов с участием несовершеннолетних.

На женщину уже выдан ордер на арест. Если суд признает ее виновной по всем пунктам, ей может грозить до 72 лет лишения свободы.

Как следует из материалов дела, расследование началось после сигнала, поступившего в Департамент по делам детей штата Индиана. В обращении говорилось, что женщина якобы вовлекла ребенка в производство контента для взрослых.

Позже следователи обнаружили переписку, где один из подписчиков просил отправить откровенное видео с ребенком в кадре. Именно этот эпизод стал одной из ключевых зацепок в деле.

При проверке аккаунтов были найдены четыре файла, которые легли в основу обвинения. На момент их создания девочке было от пяти до шести лет.

Сейчас Элизабет Крикмор находится в розыске. Муж женщины заявил полицейским, что не имел отношения к аккаунту, фигурирующему в расследовании. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

