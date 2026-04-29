«Я тебя люблю и жду»: Плющенко ответил сыну после скандальных обвинений

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 250 0

Егор Ермак дал интервью, в котором рассказал, что не хочет называть спортсмена своим отцом.

Как Плющенко отреагировал на интервью старшего сына Егора

Плющенко обратился к старшему сыну Егору после скандального интервью

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко впервые публично отреагировал на резонансное интервью старшего сына Егора Ермака. Спортсмен обратился к наследнику в социальных сетях.

Фигурист предложил сыну встретиться лично и обсудить все недопонимания без камер.

«Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда», — написал фигурист.

Егор — сын Евгения Плющенко от брака с Марией Ермак. Пара развелась в 2008 году, мальчик остался жить с матерью. Недавно в интервью YouTube-каналу «Как есть» Егор заявил, что знаменитый спортсмен якобы не участвовал в его жизни. Плющенко не приезжал на дни рождения, не платил алименты. Кроме того, по словам Егора, в детстве ему приходилось донашивать старые вещи детей Яны Рудковской, нынешней супруги спортсмена. Эти признания вызвали бурное обсуждение в сети.

На громкие заявления Ермака отреагировал и сын Рудковской и Плющенко Александр. Он прошелся по каждому высказыванию Егора в адрес знаменитого отца. Кроме того, в видеообращении он заявил, что не может больше называть Егора братом.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

