Скандал в частном детсаду: родители выбили окно, чтобы спасти детей

В Ростове-на-Дону родители выбили окно в детском саду, чтобы забрать детей

В Ростове-на-Дону родители выбили окно в детском саду, чтобы забрать ребенка у спящей воспитательницы. Об этом в социальных сетях сообщила одна из родительниц Валерия.

По словам женщины, они с супругом заплатили 28 тысяч рублей за услуги учреждения. Когда они приехали забирать детей, то не могли связаться с сотрудницей учреждения, несмотря на десятки звонков. Даже заведующая, к которой обратились родители, не смогла объяснить происходящее. Тогда отец ребенка решил выбить окно и проникнуть внутрь.

«Ну как можно не отвечать на звонки, как можно не слышать этот стук? Мы вообще ничего не понимаем. <…> Мы час просто стояли там, понимаете? Час», — рассказала Валерия.

Увиденное шокировало родителей: няня спала на полу, а дети находились без присмотра. Валерия рассказала, что ее ребенок сидел на грязном белье и тянул в рот чужую соску. Позже приехала заведующая, которая, по словам матери, является родной сестрой воспитательницы. Она попыталась сгладить ситуацию, назвав случившееся недоразумением и выразив обеспокоенность репутацией сада.

После публикаций в социальных сетях история получила продолжение — с родительницей связались другие родители, заявившие о проблемах в учреждении. Среди озвученных претензий — антисанитария, инфекции и синяки у детей после посещения сада.

