Лишилась рук и ног, похоронила двоих детей: история фронтовой медсестры Зины Туснолобовой

Медсестра Зинаида Туснолобова-Марченко — имя, за которым стоит история невероятной силы и человеческого мужества. За восемь месяцев работы на фронте во время Великой Отечественной войны она спасла десятки бойцов с поля боя, но сама оказалась на грани жизни и смерти.

В 22 года война отняла у нее руки и ноги, но медик сумела сохранить силу духа, найти любовь и построить семью.

Семью сослали в Сибирь

Туснолобова родилась 23 ноября 1920 года на хуторе Шевцово Полоцкого уезда (в настоящее время относится к Россонскому району Витебской области Белоруссии). Зина росла бойкой девчонкой — шустрой, смелой, всегда готовой прийти на помощь.

Когда ей исполнилось десять лет, в семью пришла беда: отца сослали в Сибирь. Так семья оказалась в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

Здесь, среди суровых сибирских просторов, Зина окончила школу. Юность ее была трудной, без лишних мечтаний о легкой жизни. Сначала она устроилась ученицей в «Угольтрест», а потом, отучившись на курсах, стала лаборантом по определению качества угля на шахте «Емельяновская».

Уйти на фронт любой ценой

Весной 1941 года в жизни Зины появился Иосиф Марченко — кадровый военный, статный, серьезный, с твердым взглядом и доброй улыбкой. Молодые люди строили планы: пожениться, завести семью, растить детей… Но судьба отмерила им совсем мало времени на счастье.

Мир раскололся надвое 22 июня 1941 года — в день начала Великой Отечественной войны. Беда ворвалась в дома, разрушила мечты, заставила повзрослеть мальчишек и девчонок в один день. Иосиф сразу ушел на фронт. Зинаида осталась в тылу, но покоя не находила: каждый день она думала: там, на передовой, раненым нужна помощь.

Уже на третий день войны она пошла в военкомат и попросилась на поле боя, но получила отказ, поскольку у нее не было военной специальности. Однако Зина не сдалась — она твердо решила, что должна быть там, где ее помощь нужнее всего.

Девушка записалась на курсы медсестер. Училась старательно, впитывала каждое слово преподавателей, запоминая, как остановить кровотечение, наложить шину, перевязать рану. Зина понимала: от этих знаний будут зависеть жизни людей.

Весной 1942 года курсы были окончены. Зинаиду направили в 849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии 60-й армии. Впереди ее ждали бои под Воронежем, сражения в Курской области и десятки спасенных жизней.

Свой первый бой Зинаида приняла 11 июля 1942 года под Воронежем. Свистели пули, рвались снаряды, вокруг кричали раненые. Так началась ее военная дорога — короткая по времени, но бесконечная по тяжести пережитого. За это время Зинаида вынесла с поля боя свыше 120 солдат.

Вмерзла в лед и лишилась конечностей

Роковой день в жизни Зинаиды произошел 2 февраля 1943 года. В бою за станцию Горшечное Курской области медсестра пыталась оказать помощь раненому командиру взвода. Ползла по снегу, не думая о себе. И вдруг — острая, обжигающая боль: разрывная пуля перебила ноги. В это время немцы перешли в контратаку. Зинаида притворилась мертвой, но один из немецких солдат заметил ее и начал добивать: ударил ногой в живот, а потом прикладом по голове и лицу.

Она осталась лежать среди убитых, на лютом морозе. Сознание то уплывало куда-то далеко, то возвращалось, принося с собой жгучую боль и леденящий холод. Сутки Зинаида пролежала на снегу, вмерзнув в окровавленный лед. Когда ее нашли разведчики, пришлось буквально откалывать девушку от этой ледяной могилы — так крепко она примерзла.

После того как ее доставили в госпиталь, сельчанка, которая ухаживала за ней, положила Зину на печь, чтобы отогреть. Это было ошибкой: через пару дней у спасенной поднялся жар. Хозяйка дома погрузила подопечную на санки и отвезла в госпиталь.

Там врачи качали головами: обморожение было слишком сильным, началась гангрена. Медикаментов не хватало, а боль становилась все невыносимее. За несколько месяцев Зинаида перенесла восемь операций. Последние две прошли почти без анестезии.

Врачи были вынуждены ампутировать правую руку до локтя, правую ногу до колена, половину левой стопы и кисть левой руки. Когда Зинаида пришла в себя после очередной операции, она долго смотрела на свои перебинтованные культи, а потом отвернулась к стене. В палате было тихо, только где-то в коридоре раздавались приглушенные стоны. Слезы катились по ее щекам, но она не издавала ни звука.

На грани жизни и смерти

Зинаида около года балансировала на грани жизни и смерти, но что-то внутри не давало сдаться. Может, память о доме, может, обещание, данное себе когда-то: выжить во что бы то ни стало. Наверняка помогла ей книга Николая Островского «Как закалялась сталь», прочитанная в госпитале.

Хирург Николай Васильевич Соколов, видя ее упорство, предложил сложную операцию — разделить лучевую кость левой руки. После кропотливой работы получилось подобие двух «пальцев». Это был шанс научиться хоть что-то делать самостоятельно.

Медленно, мучительно она училась заново жить. Держать ложку оказалось невероятно сложно — та все время выскальзывала. Умываться приходилось долго и терпеливо: сначала намочить лицо, потом аккуратно протереть его, стараясь не пораниться. Причесываться — целая наука: нужно было найти верный угол, чтобы расческа не соскользнула.

Как любовь жениха помогла ей исцелиться

Зинаида долго не решалась написать своему жениху Иосифу Марченко о том, что с ней произошло. Но, не желая быть в тягость молодому парню, продиктовала медсестре письмо.

«Милый мой, дорогой Иосиф! Прости меня за такое письмо, но я не могу больше молчать. Я должна сообщить тебе только правду… Я пострадала на фронте. У меня нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя Зина».

Ответ Иосифа стал для нее спасением.

«Милая моя малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя любимая. И у радости, и у горя — мы всегда будем вместе. Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя любимая, и заживем мы счастливо. Вчера твоим письмом поинтересовался один из моих друзей. Он сказал, что, судя по моему характеру, я должен с тобой отлично жить и в дальнейшем. Я думаю, он правильно определил. Вот и все. Писать больше некогда. Скоро пойдем в атаку. Желаю быстрейшего выздоровления. Ничего плохого не думай. С нетерпением жду ответ. Целую бесконечно. Крепко люблю тебя, твой Иосиф», — написал ей жених.

Получив это письмо, Зина воспрянула духом. Она согласилась на еще несколько сложнейших операций, научилась ходить на протезах, умываться, расчесываться и писать с помощью специального устройства.

Вдохновляла на победу

В госпиталь к Зинаиде приезжали рабочие оборонных заводов и другие люди, узнавшие о девушке из газет, чтобы выразить восхищение и пожелать сил. У мужественной Туснолобовой появилось много друзей и почитателей.

В московский институт протезирования, где тогда находилась девушка, пришло более трех тысяч писем от фронтовиков. Зина отвечала на них, старательно выводя букву за буквой с помощью манжетки, которую зубами надевала на руку.

Зинаида написала открытое письмо-призыв к бойцам 1-го Прибалтийского фронта:

«Отомстите за меня! Отомстите за мой родной Полоцк!

Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, которого фашисты лишили всего — счастья, здоровья, молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прикованная к госпитальной койке. У меня теперь нет ни рук, ни ног. Это сделали фашисты.

Я была лаборанткой-химиком. Когда грянула война, вместе с другими комсомольцами добровольно ушла на фронт. Здесь я участвовала в боях, выносила раненых. За вынос 40 воинов вместе с их оружием правительство наградило меня орденом Красной Звезды. Всего я вынесла с поля боя 123 раненых бойцов и командира.

В последнем бою, когда я бросилась на помощь раненому командиру взвода, ранило и меня, перебило обе ноги. Фашисты шли в контратаку. Меня некому было подобрать. Я притворилась мертвой. Ко мне подошел фашист. Он ударил меня ногой в живот, затем стал бить прикладом по голове, по лицу…

И вот я инвалид. Недавно я научилась писать. Это письмо я пишу обрубком правой руки, которая отрезана выше локтя. Мне сделали протезы, и, может быть, я научусь ходить. Если бы я хотя бы еще один раз могла взять в руки автомат, чтобы расквитаться с фашистами за кровь. За муки, за мою исковерканную жизнь!

Русские люди! Солдаты! Я была вашим товарищем, шла с вами в одном ряду. Теперь я не могу больше сражаться. И я прошу вас: отомстите! Вспомните и не щадите проклятых фашистов. Истребляйте их, как бешеных псов. Отомстите им за меня, за сотни тысяч русских невольниц, угнанных в немецкое рабство. И пусть каждая девичья горючая слеза, как капля расплавленного свинца, испепелит еще одного немца.

Друзья мои! Когда я лежала в госпитале в Свердловске, комсомольцы одного уральского завода, принявшие шефство надо мной, построили в неурочное время пять танков и назвали их моим именем. Сознание того, что эти танки сейчас бьют фашистов, дает огромное облегчение моим мукам…

Мне очень тяжело. В двадцать три года оказаться в таком положении, в каком оказалась я… Эх! Не сделано и десятой доли того, о чем мечтала, к чему стремилась… Но я не падаю духом. Я верю в себя, верю в свои силы, верю в вас, мои дорогие! Я верю в то, что Родина не оставит меня. Я живу надеждой, что горе мое не останется неотомщенным, что немцы дорого заплатят за мои муки, за страдания моих близких.

И я прошу вас, родные: когда пойдете на штурм, вспомните обо мне!

Вспомните — и пусть каждый из вас убьет хотя бы по одному фашисту!

Зина Туснолобова, гвардии старшина медицинской службы. Москва, 71, 2-й Донской проезд, д. 4а, Институт протезирования, палата 52».

После этого на бортах танков, военных самолетов, на стволах боевых орудий и на бомбах появились надписи «За Зину Туснолобову!». Она стала для солдат символом всех искалеченных, измученных, истерзанных советских девчонок, чью жизнь сломали фашисты.

Жизнь после войны

В 1946 году, несмотря на все пережитые испытания, Зинаида вышла замуж за Иосифа Петровича Марченко — того самого жениха, с которым их разлучила война. Их свадьба была тихой, без пышных торжеств: слишком много боли осталось позади, а впереди ждали новые испытания.

Сначала супруги поселились в Ленинске-Кузнецком. Они мечтали о семье, о детях, о простом человеческом счастье, которое казалось таким близким после войны.

Но судьба готовила новый удар. Один за другим от инфекции умерли их маленькие сыновья-погодки — Слава и Анатолий. Каждый день, проведенный у постели больных малышей, был пыткой. Зинаида, прошедшая войну, вынесшая нечеловеческие страдания после ранения, теперь стояла перед самым страшным испытанием — беспомощностью перед болезнью собственных детей. Она не могла их спасти, не могла облегчить их боль, как когда-то облегчала боль раненых бойцов на фронте.

После этой трагедии супруги решили начать все сначала и переехали в Полоцк — родной город Зинаиды. Здесь, среди знакомых с детства улиц, они пытались залечить душевные раны. И жизнь постепенно стала дарить им надежду: в 1951 году родился сын Владимир, а в 1960-м — дочь Нина.

Зинаида твердо решила быть как можно более независимой. Каждое утро начиналось с борьбы — с протезами, с непослушными руками, с усталостью. Но она училась готовить, штопать чулки, топить печь. Ее упорству удивлялись даже те, кто знал о ее фронтовом подвиге. Она не позволяла себе жаловаться, не принимала жалости — только помощь, когда она действительно была нужна.

Зина Туснолобова выступала в учебных заведениях, воинских частях и на предприятиях. Как член горкома партии и депутат городского совета она помогала людям решать житейские проблемы: ходила по квартирам, разбиралась в спорах, добивалась справедливости для тех, кто в ней нуждался. А еще Зинаида работала диктором на радио. Ее голос, четкий и уверенный, звучал в домах горожан.

«Папа рассказывал, что перед свадьбой его сильно отговаривали. Мол, зачем тебе калека, найдешь другую. Но это был бы не мой отец, если бы он отказался. Он всю жизнь очень трепетно к маме относился. Первые цветы увидит — ей несет, первую ягоду — тоже ей», — вспоминал сын Туснолобовой Владимир в беседе с KP.RU.

Зинаиде Туснолобовой-Марченко было присвоено звание Героя Советского Союза 6 декабря 1957 года. А в 1965 году Международный Комитет Красного Креста наградил ее медалью Флоренс Найтингейл — высшей наградой для медицинских сестер.

Эта медаль стала символом ее милосердия, которое она пронесла через всю жизнь: от спасения раненых на поле боя до помощи людям в мирные годы.

Зинаиды Михайловны не стало 20 мая 1980 года. Она умерла в Полоцке от воспаления легких, ей было 59 лет.

Через семь лет умер и ее муж Иосиф. После его смерти Владимир нашел в отцовском блокноте эскиз надгробного камня с надписью: «Бескорыстно жизнь прожившему». Дети выбили эту надпись на его могиле.