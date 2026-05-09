«Без срока давности»: Путин о недопустимости оправдания преступлений нацистов

Сергей Добровинский
На совести гитлеровцев и их пособников — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей.

Путин: важно не допустить оправдания преступлений нацистов

Очень важно не допустить оправдания преступлений нацистов и пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на торжественном приеме, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«Наш долг — не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников», — сказал российский лидер на мероприятии в Большом кремлевском дворце.

Путин подчеркнул, что на совести нацистов и их пособников — невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. За это они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала, а их преступления не имеют срока давности.

В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР. Путин отметил, что эта дата отмечена скорбью по миллионам погибших и напоминает о том, к каким страшным последствиям способны привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность.

Ранее, выступая на Красной площади, президент РФ подчеркнул, что участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО.

