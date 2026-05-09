«Всем нам победы!» — SHAMAN поздравил россиян с 9 Мая

Евгения Алешина
Артист очень трепетно относится ко Дню Победы и в этом году исполнил к празднику песню «Священная война».

День Победы 9 Мая

SHAMAN пожелал на 9 Мая победы России

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) поздравил всех россиян с великим праздником — Днем Победы. Своим самым главным пожеланием он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Поздравляю вообще всю страну с наступающим праздником! С 9 Мая! Всем нам победы! Ура!» — сказал музыкант.

Артист отметил, что очень трепетно относится к 9 Мая. В этом году певец исполнил к празднику песню «Священная война».

Ранее 5-tv.ru писал, как предки российских звезд прошли Великую Отечественную войну в рамках специального проекта МУЗ-ТВ «Музыкальный код Великой Победы: как фронтовые песни стали хитами». Его премьера выйдет 9 мая в 16:00 по московскому времени.

Авторы проекта расскажут, что российские звезды знают о своих героических родственниках, а также покажут, как артисты военных лет поддерживали бойцов на передовой. SHAMAN вспомнил своего прадеда Михаила Селедкина — артиллериста, младшего сержанта, участника операции по прорыву блокады Ленинграда.

9 мая
