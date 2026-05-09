Путин произнес тост за поколение победителей и дружбу стран и народов

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы предложил тост за поколение победителей.

Мероприятие было организовано для зарубежных гостей, прибывших на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Путин поздравил участников встречи с праздником и предложил выпить за тех, кто одержал Победу, за сохранение исторической правды, а также за дружбу между странами и народами.

«С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» — обратился глава государства к собравшимся.

На празднование в Москву прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Абхазии — Бадра Гунба, Южной Осетии — Алан Гаглоев, Лаоса — Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, среди иностранных гостей присутствовали почетные гости из Республики Сербской — президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

