Путин произнес тост за поколение победителей и дружбу стран и народов

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы предложил тост за поколение победителей.
Мероприятие было организовано для зарубежных гостей, прибывших на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин поздравил участников встречи с праздником и предложил выпить за тех, кто одержал Победу, за сохранение исторической правды, а также за дружбу между странами и народами.
«С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!» — обратился глава государства к собравшимся.
На празднование в Москву прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Абхазии — Бадра Гунба, Южной Осетии — Алан Гаглоев, Лаоса — Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Кроме того, среди иностранных гостей присутствовали почетные гости из Республики Сербской — президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
