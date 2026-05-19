Прохор Шаляпин едва не умер из-за вкусных пирожков: «Чуть не задохнулся»

Прохор Шаляпин рассказал об опасностях своей профессии. Из-за чего певец едва не потерял сознание прямо на сцене? Как чуть было не погиб из-за самоката? Почему амбассадор счастливой и беззаботной жизни Шаляпин боится участвовать в реалити-шоу? На что он тратит свои миллионные гонорары? И кого из коллег критикует за вульгарность и чрезмерную вычурность на сцене? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если вы не готовы к сложному пути, то не надо идти в артисты. Этот путь — проверка на прочность, это тяжелый путь. Любым артистом, публичным человеком быть трудно», — подчеркивает звезда.

Прохор Шаляпин знает, о чем говорит. Он много лет пытался попасть в ряды ведущих артистов, но ничего не получалось. В неудачах певец обвинял продюсера Виктора Дробыша, который якобы бросил подопечного после «Фабрики звезд».

«Я был наивный и глупый. Меня, правда, оттуда быстро вымели, я вам всем рассказывал об этом, метлой поганой. Но все равно, видите, сейчас я очень много в каких проектах снимаюсь, поэтому все хорошо», — отмечает артист.

Своей цели Шаляпин в итоге добился, но путь к славе проложил себе не хитами, а эпатажным образом сибарита и кавалера состоятельных дам. Теперь он буквально нарасхват.

«А вот тем, что Проша так взлетел на таком, знаете, скетче, его начали мемить все, и у него подтянулась музыка. И я считаю, что сейчас его музыку знают. И мне кажется, даже все его мемы такие, они угарные, они очень прикольные», — говорит певица Настя Крайнова.

Певец не скрывает: ему это все, конечно, нравится. Особенно высокие гонорары. По оценкам СМИ, за два года они увеличились в 20 раз, благодаря чему артист смог купить новую квартиру в центре Москвы и обеспечить жильем в столице мать. Но честно говорит: так усердно вкалывать не привык и порой с трудом поднимает себя с кровати.

«Мне полежать лишний раз охота. Я сейчас, думаете, что делал перед тем, как сюда приехать? Лежал, понимаете, еле встал, честно признаюсь. Так было хорошо мне. У меня такой удобный матрас, чудесный. У меня большая квартира теперь. Я лежу, даже дома побыть не могу. Хотя бы там, да, полежать несколько дней», — делится звезда.

Шаляпин рад, что его время, наконец, наступило, и надеется, что своим творчеством он сможет изменить отечественный шоу-бизнес.

«Эта вся распущенность и непонятно что мы видим. Я не против голеньких каких-то телец на сцене, если эстрадная певица. Но всему свое время. Если ты молоденькая девочка Клава Кока, не знаю, Валя Карнавал — это одна история. Но когда тебе уже перевалило за, то показывать одно место уже неприлично. Пойте народные песни, народные», — заявляет артист.

«У Прохора это было всегда. Сейчас просто это все приобрело некую массовость. Многие на этом делают действительно себе имя, но это тоже неплохо, это очень-очень хорошо», — говорит певица Ирина Ортман.

Прохор Шаляпин рассчитывает повлиять не только на музыкальные вкусы соотечественников, но и на модную индустрию. Артист советует всем брать с него пример и носить одежду с русскими народными мотивами.

«Носите, девочки, кокошники стилизованные, с украшениями. Желательно с бриллиантами, чтоб вам дарили. Кто откажется от кокошника с бриллиантом?» — спрашивает певец.

Шаляпин сейчас может позволить себе и бриллианты, и наряды от лучших дизайнеров. Он говорит, что доволен нынешним материальным положением, но относится к достатку философски.

«Да, я пришел к какому-то успеху. Слава богу, что-то заработал, ни на что не жалуюсь. И в целом, если это сойдет все, пройдет через какое-то время — да и хорошо. Все мы смертные, потому что и с собой ничего не унесем. А мне тоже отдохнуть охота», — признается знаменитость.

Прохор Шаляпин делится: когда на него только начали сыпаться предложения от продюсеров и организаторов мероприятий, на радостях соглашался практически на все, даже принял участие в реалити-шоу про выживание. Но этот опыт не пришелся ему по душе. Больше он ехать в экзотические страны не хочет.

«В Индию? Спасибо. Это сколько прививок я должен сделать? Потому что я очень боюсь заразы всякой, извините, этих паразитов различных. Пусть молодежь едет, она глупая, еще не разбирается. Пусть едет, выживает, становится звездами. На всех места хватит», — заявляет звезда.

По словам музыканта, ему и так хватает нервных потрясений. Как-то раз, например, он едва не погиб прямо во время выступления.

«У меня была опасная ситуация, когда я очень много съел пирожков в гримерке, вышел на сцену и чуть не задохнулся. И я в тот момент понял, что закон номер один — мало того, не выпивать перед сценой никогда. Еще и не есть, потому что, то есть от переедания можно прям упасть в обморок, потому что воздуха не хватает», — объясняет Прохор Шаляпин.

А однажды беда чуть не настигла звезду на улице. Он шел по набережной и никого не трогал, когда случилось страшное.

«Летят две дамы на одном самокате, причем они очень были в теле. Я не против полных женщин, но не на самокате и не подшофе. И ты понимаешь, у меня, извините, 196 (сантиметров. — Прим. ред.) рост. Видите, я сам далеко не хрупкий человек. Я думал, что погибну. Чуть в Москву-реку не спрыгнул. Вот так я (отпрыгнул. — Прим. ред.), у меня просто пронеслось вот так, понимаете? Это можно было действительно попрощаться с жизнью. Я так испугался, правда», — вспоминает певец.

К счастью, Шаляпин успел среагировать и буквально в последний момент отскочил. С тех пор артист всегда особо внимательно смотрит по сторонам, да и стал куда более осторожным в жизни, ведь он у себя один.