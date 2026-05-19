В Москве начался сезон клубники: где купить свежие ягоды

В Москве заработали торговые павильоны «Ягодные сезоны»

В Москве заработали торговые павильоны «Ягодные сезоны». В них жители и гости столицы могут купить клубнику, малину, землянику и другие сезонные ягоды из российских регионов. Об открытии точек сообщила пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы.

Фирменные павильоны оформлены в розово-малиновых цветах. Обычно такие точки появляются у станций метро, транспортных узлов, на оживленных улицах и рядом с жилыми районами.

Где купить клубнику в Москве

Клубнику в Москве можно искать в павильонах «Ягодные сезоны». Точные адреса торговых точек публикуют городские службы и окружные управы, а сами павильоны легко узнать по яркому оформлению и соответствующей вывеске.

«На улицах появилось 300 узнаваемых брендированных точек — на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Многие покупают сезонную ягоду по дороге с работы домой или во время прогулки по городу в выходные. За 11 лет горожане полюбили этот формат торговли, поэтому увеличение количества павильонов стало очевидным шагом», — рассказал руководитель ведомства Алексей Немерюк.

В таких палатках продают не только клубнику, но и другие ягоды по мере их созревания. В ассортименте могут появляться земляника, малина, голубика, смородина, крыжовник, брусника и жимолость.

Поставки идут из российских регионов, где ягоды созревают раньше. По мере продвижения сезона на прилавках появляется больше местной и подмосковной продукции.

Какая клубника считается хорошей

Хорошая клубника должна быть сухой, без следов гнили и повреждений. Цвет у качественных ягод — однородный и насыщенный, поверхность — гладкая, блестящая и упругая. Зеленые листики у основания должны быть свежими, без признаков увядания.

Еще один важный признак — аромат. Спелая клубника обычно пахнет ярко и насыщенно. Если запаха почти нет, ягода может оказаться недозрелой или давно собранной.

Как понять, что клубнику лучше не покупать

От покупки стоит отказаться, если ягоды влажные, мягкие, с пятнами, вмятинами или следами плесени. Плохой признак — сухие, пожелтевшие или отсутствующие листики: такая клубника могла быть собрана давно или неправильно.

Белый кончик ягоды и зеленоватые участки говорят о неполной зрелости. Такая клубника может быть кислой и менее ароматной.

Сладость можно оценить по черенку: если между зелеными листиками и ягодой есть небольшое расстояние, клубника, скорее всего, будет слаще. Если листики плотно прилегают к ягоде, вкус может быть более кислым.

Как хранить и мыть клубнику

Клубника быстро портится, поэтому покупать ее лучше в том объеме, который получится съесть за ближайшие дни. Мыть ягоды заранее не стоит — после контакта с водой срок хранения сокращается.

Перед употреблением клубнику нужно промыть под проточной водой, не удаляя зеленые листики и стебель. Замачивать ягоды надолго не рекомендуется: они могут потерять вкус и аромат.

Если хочется сохранить клубнику дольше, ее можно заморозить небольшими порциями. Повторно замораживать ягоды не стоит.

