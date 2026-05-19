Голых женщин нет, есть спорт: Павел Кашин угодил в скандал из-за клуба в жилом доме

СМИ пишут: звезда 1990-х Павел Кашин угодил в грандиозный скандал. Из-за чего на исполнителя хита про «Чудный город» ополчились жители одного из столичных домов? И почему люди были вынуждены обратиться в полицию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Значит, уважаемый товарищ Кашин. Если вы хотите…» — говорит житель дома.

«Иди на ***(в баню — Прим. ред.)» — отвечает певец.

Жители этого трехэтажного дома по улице Маросейка уже который месяц играют в шпионов. Начиная с февраля, они фиксируют каждый шаг легенды 1990-х Павла Кашина, который прописался в их дворе. Люди уверяют: как только он открыл свой музыкальный клуб в подвале старинного здания, здесь стало совершенно невозможно жить.

«Через этот общий вход ломится толпа, значит, этих самых зрителей, а потом она выламывается обратно, а потом они здесь все гульбарят, курят», — рассказывает старший по дому Николай Кочетов.

«Началось хождение, мотание и то, что меня больше всего в последний раз взбесило, — стали выходить оттуда и под мое окошко справлять свою нужду», — делится жительница дома Юлия Зимнова.

«Жилой дом. Какие могут быть концерты, какие могут быть люди с бокалами, с выпивкой, которая там у него стоит?» — спрашивает сосед.

Жители решили, что артист устроил не иначе как притон. Они утверждают: написали уже пять заявлений в полицию и другие надзорные органы.

«Мосжилинспекция на них в суд подала. Долго, конечно, все. В МЧС мы обращались… Сказали: „Естественно, нельзя в жилом доме устраивать концертный зал“. Потом этот Кашин нам заявил, что скоро здесь будут проходить бои без правил, тут у них будет тотализатор. Он ненормальный. Здесь нельзя все это делать», — говорит соседка.

«Комфорт жителей, безусловно, должен учитываться. Во-первых, есть во всех регионах, в том числе и в Москве, да, время тишины. Это дневное время с часу до трех. Вечернее время — до 11 часов. То есть не допускается громкая музыка, соответственно, ремонтные работы. В связи с тем, что люди жалуются, конечно же, здесь есть нарушения, безусловно», — объясняет юрист Антон Усков.

Но сам Кашин заявил нам, что его обвиняют напрасно. Прошлым летом он выкупил подвальное помещение для музыкально-спортивного клуба. Поставил там сцену для своих выступлений и пилоны для занятий танцами. И лично якобы почти не появляется в здании.

«Мне стыдно, честно говоря, когда я слышу своих соседей, у меня испанский стыд. Так врать нельзя, конечно. Я играл три концерта, это были три субботы с шести до восьми вечера. У нас есть децибелометр, мы каждый раз проверяем, чтобы не было больше 60 децибел по закону. 80 можно, нам столько не надо, просто держим. Они вызывают постоянно полицию, те приезжают, не понимают, в чем дело. Сидят приличные люди, слушают», — заявляет певец Павел Кашин.

Справедливости ради, по нормам шума в многоквартирном доме это все равно многовато. Закон допускает от 45 до 55 децибел.

«У него стоит четыре колонки, выдают они 130 децибел. 14 февраля врубили они эти четыре колонки. Звук плыл такой, что пришли из соседних домов поставить их на место», — вспоминает Николай Кочетов.

«Никакого клуба нет, он назвал так, для того чтобы сдавать всем, кто хочет. Ребята, хотите репетировать — приходите, за пятерку сдает. Они тут тарабанят на ударных установках, орут все: «Мы имеем право. Это клуб, мы здесь артисты», — рассказывает соседка.

Жители предоставили корреспонденту «Светской хроники» кадры, на которых они пытаются договориться с музыкантом, но разговор явно не выходит:

«Жирно (испражняться. — Прим. ред.) будете», — говорит знаменитость.

«Что? Жирно (испражняться. — Прим. ред.), хорошо. Значит, отойди. Отойди, говорю», — отвечает житель дома.

Соседи даже подозревают, что Кашин портит их имущество.

«Обратилась в полицию хозяйка этой машины как раз. На следующий день в ее машине три самореза. Она, значит, фиксирует этот факт, делает заявление в полицию, еще через день портят замок», — делится старший по дому Кочетов.

Соседи показывают программе кадры с камер видеонаблюдения. На них человек, похожий на Кашина, пытается сбить молотком замок.

«Вы совершаете повторное правонарушение. Мы не закрыли. Где скорая? Где скорая помощь, покажите. Вы должны к нам обратиться с тем, чтобы мы вам дали ключ», — говорит житель дома.

«Они себе забрали два ключа. Сюда не может ни пожарная, ни скорая въехать. Если что-то загорится, гореть будет, как спичка, пожарные сюда не заедут», — подчеркивает Кашин.

Артист собирается отстаивать свое имя в суде.

«Они сказали, что у нас голые женщины здесь. Голые женщины, ага. Пилон — это официальный спорт. Точно так же, как… Тогда им нужно запретить гимнастику и плавание, потому что там тоже девочки в купальниках, правильно? Вообще, я хочу, чтобы они ответили за разговор. Голый человек — это без трусов, я понимаю, без лифчика, правильно? Я буду составлять на них в суд о порче имиджа, о клевете. Нужно отвечать за это, 128-я статья есть», — заявляет музыкант.

Чем закончится соседская война, пока неясно. Но, по мнению юристов, если Кашин будет нарушать тишину, его заведение могут закрыть.