Нарастила клыки, спела «Когда я стану кошкой» и исчезла: куда пропала Мария Ржевская
В начале нулевых ей пророчили большое будущее, но она решила отойти от мира шоу-бизнеса.
Фото: legion-media/Usoev Gennady
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Фабрикантка и певица с нарощенными клыками Мария Ржевская однажды взяла и сказала «Бай-бай». И нет, не пропела на сцене строки своей песни, а действительно распрощалась с эпатажной юностью и ушла в тень.
Сегодня ее все еще помнят по хиту «Когда я стану кошкой», но живет Ржевская давно не как поп-звезда. Куда пропала девочка-вампир из второй «Фабрики звезд»? И что с ней сейчас?
Как у Марии Ржевской появились клыки
Мария Ржевская родилась 27 марта 1987 года в Москве, в семье артистов. Позже отец ушел из театра и занялся строительством, а мать посвятила себя воспитанию детей. В семье, помимо Ксении и Марии, росли еще двое младших сыновей — Федор и Виктор.
Старшая сестра Ксения с раннего детства грезила карьерой певицы и мечтала попасть на «Фабрику звезд» после того, как увидела первый выпуск шоу. Марию эстрада занимала несильно, но сестру она любила и поддерживала.
В 2003 году, когда проходил кастинг второго сезона, 16-летняя Маша отправилась на отбор просто за компанию с Ксюшей и… случайно оказалась ее соперницей.
Продюсер проекта Макс Фадеев выбрал младшую сестру, а не старшую. Причем Мария, в отличие от своей сестры, не блистала вокальными данными, Фадеева подкупила именно ее яркая внешность и раскованность. Так девушка стала участницей главного музыкального реалити страны.
А ее старшая сестра, кстати, не сдалась. Позже она взяла псевдоним Ксения Ларина и все-таки попала на «Фабрику звезд», пусть и в четвертый сезон.
Тем временем Мария Ржевская своего легкого и несерьезного отношения к проекту не изменила. Фадеев отчаянно пытался заставить Машу оставить ребячество, часто они спорили.
Продюсер действительно верил в будущее Ржевской — именно он посоветовал ее нарастить клыки, чтобы выделяться среди других артистов. Даже после окончания проекта Максим Фадеев предлагал ей долгосрочное сотрудничество.
Почему Мария Ржевская захотела «стать кошкой»
Итак, на проекте Фадеев благоволил Ржевской. Продюсер написал для нее две сольные композиции: «Зачем я ждала тебя» и ту самую «Когда я стану кошкой», которая впоследствии стала визитной карточкой певицы. За время участия в шоу Ржевская успела поработать с профессиональными педагогами и выступить на одной сцене с певицей Лолитой, народным артистом России Дмитрием Маликовым и другими звездами эстрады.
Но до победы Ржевской было далеко. Телезрители отдали предпочтение другим конкурсанткам, и в пятерку финалистов вошли только девушки. Маша заняла лишь пятое место, а победительницей второго сезона стала певица Полина Гагарина.
После завершения проекта продюсер не стал активно раскручивать финалисток — ни Елену Темникову (третье место), ни Елену Терлееву (второе место), ни даже победительницу Полину Гагарину, которая в итоге ушла от Фадеева.
Зато он активно начал продвигать Юлию Савичеву. А вот Маше Ржевской повезло больше — ее хит «Когда я стану кошкой» стал настоящим народным шлягером. Эпатажный образ с нарощенными клыками только подогрел интерес к артистке.
Где сейчас Мария Ржевская
На пике популярности Мария Ржевская приняла решение завершить карьеру в шоу-бизнесе. Она разорвала сотрудничество с Максом Фадеевым и ушла из шоу-бизнеса.
Причина — любовь. Еще во время работы с продюсером Ржевская познакомилась с бизнесменом Вячеславом Кормильцевым. Этот роман оказался настолько серьезным, что певица надумала выбрать замужество, а не эстраду.
В 2006 году у пары родилась дочь, а спустя несколько лет молодая семья покинула Москву и поселилась в Лондоне.
Ржевская стала строить карьеру за границей: играла в лондонских театрах и даже успела сняться в нескольких кинопроектах, а нарощенные клыки спилила в клинике.
Где сейчас Мария Ржевская
Несмотря на годы жизни за границей, Мария Ржевская мечтает вернуться в Россию. Об этом рассказал ее коллега по «Фабрике звезд-2», певец Ираклий Пирцхалава.
«С большим количеством ребят мы встречаемся и очень тепло обнимаемся. Назову и Машу Ржевскую. Недавно она приезжала. Маша живет в Сингапуре и хочет вернуться в Россию», — рассказал 47-летний исполнитель Starhit.ru.
Ранее сообщалось, что семья жила в Лондоне, но, по-видимому, переехала в Азию.
Дочь Ржевской уже совсем взрослая. Раньше певица активно делилась фотографиями с ней в своем блоге.
«Мой самый дорогой и самый близкий друг по жизни. Поздравляю с 14-м днем рождения свою „коробочку“! Будь собой, этого будет более чем достаточно, но нелегко благодаря твоей уникальной индивидуальности и безграничному сердечку! Будь сильной, будь здоровой. Люблю тебя», — писала экс-участница «Фабрики звезд» в личном блоге в 2020 году.
Видимо, Ржевская все же изначально мечтала не о клыках и сцене, а о тихом семейном счастье. Судя по фотографиям, она чувствует себя счастливой мамой и, возможно, женой — хотя фото супруга звезда не публикует. А вот о ее сестре Ксении Лариной практически ничего не слышно.
64%
Нашли ошибку?