Что будет, если человек умрет в космосе? Протоколы НАСА, этика и реальные риски

НАСА: если человек умрет в космосе, его нужно по возможности вернуть на Землю

Пока ни один человек не умирал непосредственно в открытом космосе или на борту МКС во время штатной орбитальной миссии. Но космические агентства давно готовятся к такому сценарию. Чем дальше человечество будет летать — к Луне, Марсу и за их пределы, — тем сложнее станет вопрос: что делать с телом, как защитить экипаж и кто принимает решение о продолжении миссии. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сначала — безопасность экипажа

Главная задача в случае смерти астронавта — защитить оставшихся членов экипажа. В замкнутом пространстве корабля тело быстро становится биологическим риском: начинаются процессы разложения, могут появиться запахи, жидкости и микроорганизмы.

В техническом бюллетене НАСА о смерти в пилотируемых полетах прямо говорится, что после кончины тело начинает разлагаться и становится биологической угрозой для обитаемой среды корабля. Поэтому его нужно изолировать, сохранить и по возможности вернуть на Землю.

Если это случится на МКС

На Международной космической станции сценарий сравнительно понятен. МКС находится на низкой околоземной орбите, а значит, при необходимости тело можно вернуть на Землю на корабле экипажа.

При этом на первом этапе экипаж должен подтвердить смерть, зафиксировать обстоятельства, уведомить Центр управления полетами и выполнить медицинские инструкции. НАСА указывает, что, несмотря на отбор, меры безопасности и медицинское сопровождение, гибель члена экипажа во время полета в принципе возможна.

Если смерть произойдет на Луне

На Луне ситуация сложнее, но возвращение все еще возможно в течение нескольких дней. Поэтому наиболее вероятный вариант — сохранить тело в герметичном контейнере и доставить его на Землю вместе с экипажем.

Для миссий Artemis и будущих лунных баз этот вопрос становится более практическим: чем дольше люди находятся вне Земли, тем выше вероятность тяжелых травм, внезапных заболеваний и аварий.

Самая сложная проблема — Марс

На Марсе или по пути к нему быстро вернуться домой уже не получится. Перелет занимает месяцы, а вся экспедиция может длиться несколько лет.

В таком случае тело, вероятно, пришлось бы хранить на борту или в отдельном изолированном отсеке до возвращения на Землю либо до принятия другого решения. НАСА в своих документах отдельно отмечает, что смерть в космосе создает серьезные трудности для установления факта смерти, сбора образцов, изоляции и возможного окончательного обращения с останками.

Почему нельзя просто «выбросить тело в космос»

Такой вариант кажется очевидным только в фантастике.

На практике он вызывает сразу несколько проблем: этических, юридических, технических и санитарных. Останки человека нельзя рассматривать как обычный мусор.

Кроме того, любое тело или предмет, выпущенный в космос, может стать неконтролируемым объектом и потенциальной угрозой для аппаратов.

Есть и вопрос планетарной защиты. Если миссия находится у другой планеты, нельзя допустить биологического загрязнения поверхности земными микроорганизмами.

Этическая сторона

Даже в экстремальных условиях погибший астронавт остается человеком, а не «проблемой логистики».

В научной статье о действиях при смерти члена экипажа на МКС подчеркивается, что обращение с останками должно сохранять достоинство, честь и уважение к умершему.

Это означает, что решение должно учитывать не только безопасность экипажа, но и волю самого астронавта, позицию семьи, нормы страны, юридические обязательства и культурные традиции.

Почему такие протоколы особенно важны сейчас

Пока космические полеты были короткими и проходили рядом с Землей, риск смерти в полете оставался низким и управляемым.

Но дальние миссии меняют ситуацию. На Марсе или в длительном перелете экипаж столкнется с радиацией, изоляцией, ограниченной медицинской помощью, травмами, психологическим напряжением и невозможностью быстрой эвакуации.

Исследования медицинской этики дальних космических полетов подчеркивают: автономия экипажа, распределение ограниченных ресурсов и невозможность полноценной земной медицины станут одними из главных вызовов будущих миссий.

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