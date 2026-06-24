Ошибка выжившего: нарколог объяснил феномен долголетия алкоголиков

Нарколог Шуров назвал долголетие алкоголиков ошибкой выжившего

Представление о том, что люди, злоупотребляющие алкоголем, нередко доживают до глубокой старости, является искажением восприятия. Об этом в своем видеоблоге на YouTube рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Врач объяснил, что большинство людей с систематическим употреблением спиртного умирают раньше среднего возраста. Однако такие случаи редко становятся заметными для широкой аудитории, тогда как отдельные примеры выживших запоминаются и создают ложное впечатление.

По словам Шурова, этот феномен можно объяснить «ошибкой выжившего». Человек обращает внимание на пьющего мужчину, который дожил, например, до 50 лет, но не учитывает его сверстников, умерших от цирроза печени, инфаркта или несчастных случаев, связанных с опьянением.

Такое восприятие формирует миф о том, что организм якобы может долго сопротивляться разрушительному действию этанола. На самом деле, подчеркнул нарколог, речь идет не о норме, а об исключениях.

Шуров отметил, что у некоторых людей действительно может быть генетическая особенность, позволяющая дольше переносить последствия злоупотребления спиртным. Однако он сравнил такую устойчивость с редким выигрышем в генетическую лотерею.

При этом врач предупредил, что даже хороший запас прочности организма не делает алкоголь безопасным. Рано или поздно регулярное употребление приводит к тяжелым и часто необратимым последствиям.

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