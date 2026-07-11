Будет щедро плодоносить: главные правила ухода за грушей летом и осенью

Груша считается одной из самых благодарных плодовых культур, но хороший урожай редко бывает случайностью. Именно летом и осенью закладывается здоровье дерева на следующий сезон.

В это время важно вовремя поливать дерево, защищать его от болезней и вредителей, правильно собирать плоды и подготовить дерево к зиме.

Если пропустить хотя бы один из этапов, можно потерять не только часть урожая, но и ослабить саму грушу.

Как ухаживать за грушей летом

Как ухаживать за грешевым деревом летом, как подготовить к холодам, как веоичить урожай груш. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин

Летом дерево продолжает активно расти, формирует плоды и одновременно закладывает цветочные почки будущего года. Поэтому главная задача садовода — помочь растению пережить жару и сохранить силы.

В засушливую погоду грушу необходимо поливать редко, но обильно. Особенно это важно для молодых деревьев и поздних сортов. Поверхностный ежедневный полив приносит мало пользы: вода быстро испаряется, а корни продолжают испытывать недостаток влаги. После полива почву желательно замульчировать скошенной травой, компостом или другой органикой. Это помогает дольше удерживать влагу и снижает рост сорняков.

Летом также стоит регулярно осматривать дерево. Засохшие ветки, сломанные побеги или ветви с признаками болезней лучше сразу удалить. Если урожай оказался слишком обильным, часть мелких или поврежденных плодов можно убрать. Такая процедура позволяет оставшимся грушам вырасти крупнее и снижает риск того, что ветки сломаются под тяжестью урожая.

Чем опрыскивать грушу летом

Как ухаживать за грешевым деревом летом, как подготовить к холодам, как веоичить урожай груш. Фото: РИА Новости/РИА Константин Михальчевский

Летом груши чаще всего страдают от парши, плодовой гнили, ржавчины, а также от тли, медяницы, листоверток и плодожорки.

Однако универсального графика обработок не существует. Выбор препарата зависит от состояния дерева, погоды и времени до сбора урожая.

Если признаков заболеваний нет, достаточно регулярно осматривать растение и поддерживать чистоту в приствольном круге. При первых симптомах грибковых инфекций используют разрешенные фунгициды, строго соблюдая инструкцию и сроки ожидания до сбора плодов.

При появлении вредителей сначала оценивают их численность. Небольшие колонии тли иногда удается смыть сильной струей воды или удалить пораженные побеги. Если насекомых становится много, применяют инсектициды или биологические препараты, разрешенные для использования на плодовых культурах.

Во второй половине лета важно помнить: чем ближе сбор урожая, тем внимательнее следует выбирать средства защиты. Многие препараты имеют период ожидания — время, которое должно пройти между обработкой и употреблением плодов в пищу.

Что делать с падалицей

Как ухаживать за грешевым деревом летом, как подготовить к холодам, как веоичить урожай груш. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Летом многие садоводы замечают под деревом опавшие груши. Не всегда это повод для беспокойства.

Если дерево самостоятельно сбрасывает часть мелких завязей в начале лета, это естественный процесс. Так растение регулирует нагрузку.

Другое дело — массовое падение уже сформировавшихся плодов. Причиной могут стать болезни, вредители, нехватка влаги или сильный ветер.

Опавшие больные груши нельзя оставлять под деревом. Они становятся источником грибковых инфекций и местом развития вредителей. Такую падалицу лучше собрать и утилизировать. Закладывать зараженные плоды в компост обычно не рекомендуют, особенно если на них заметны признаки плодовой гнили или парши.

Если же груша упала из-за ветра и не имеет повреждений или следов болезней, ее можно использовать для приготовления компотов, варенья, повидла или выпечки.

Когда собирать урожай

Как ухаживать за грешевым деревом летом, как подготовить к холодам, как веоичить урожай груш. Фото: РИА Новости/ Александр Лыскин

Главная ошибка многих дачников — ждать, пока груши полностью размягчатся прямо на дереве. Большинство сортов снимают немного раньше полной потребительской спелости. Такие плоды лучше хранятся, легче переносят перевозку и постепенно дозревают уже после сбора.

Определить подходящий момент можно по нескольким признакам. Плод приобретает характерную для сорта окраску, семена становятся коричневыми, а сама груша начинает легко отделяться от ветки при аккуратном повороте.

Собирать урожай лучше в сухую погоду. Мокрые плоды хуже хранятся и быстрее поражаются грибковыми заболеваниями. Срывать груши желательно вместе с плодоножкой. Если ее отломить, место повреждения станет воротами для инфекции, а срок хранения заметно сократится.

Как хранить груши

Как ухаживать за грешевым деревом летом, как подготовить к холодам, как веоичить урожай груш. Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский

Для длительного хранения подходят только целые плоды без трещин, вмятин и следов болезней. Лучше всего хранить урожай в прохладном помещении с высокой влажностью воздуха и хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для большинства осенних сортов составляет около нуля градусов.

Груши обычно укладывают в один или два слоя в деревянные или пластиковые ящики. Между плодами можно проложить бумагу или другой сухой материал, чтобы уменьшить риск распространения гнили.

Во время хранения урожай желательно регулярно осматривать и сразу удалять плоды, которые начали портиться.

Как подготовить грушу к осени

Как ухаживать за грешевым деревом летом, как подготовить к холодам, как веоичить урожай груш. Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После окончания сбора урожая работа в саду не заканчивается.

Осенью из-под дерева убирают опавшие листья, поврежденные плоды и другой растительный мусор. Именно в них часто зимуют возбудители болезней и вредители.

Если осень выдалась сухой, перед наступлением устойчивых холодов проводят влагозарядковый полив. Хорошо увлажненная почва промерзает медленнее и помогает корням легче пережить зиму.

В этот период также вносят осенние удобрения с преобладанием фосфора и калия. Они способствуют вызреванию древесины и повышают зимостойкость. А вот азотные подкормки осенью использовать не стоит: они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не успеть окрепнуть до морозов.

После листопада проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, поврежденные и больные ветви. Формирующую сильную обрезку обычно оставляют на конец зимы или раннюю весну.

Что приготовить из урожая груш

Как ухаживать за грешевым деревом летом, как подготовить к холодам, как веоичить урожай груш. Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Свежие груши — далеко не единственный способ использовать урожай.

Из них получаются ароматные компоты, варенье, джемы, повидло, цукаты и сухофрукты. Плоды хорошо подходят для приготовления домашнего сока, пастилы и мармелада.

Спелые груши часто используют в выпечке: их добавляют в пироги, шарлотки, кексы и тарталетки. Они отлично сочетаются с корицей, имбирем, медом, орехами и лимоном.

Кроме сладких блюд, груши подходят и для несладкой кухни. Их добавляют в салаты с сыром, запекают с мясом и птицей, используют в качестве гарнира или основы для фруктовых соусов.

Если урожай оказался особенно богатым, часть плодов можно заморозить кусочками или высушить в электросушилке либо духовке. Это позволит сохранить вкус и аромат груш на долгие месяцы.