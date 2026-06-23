Жирование томатов: почему помидоры не завязываются и как это исправить

Наверное, каждый, кто хоть раз выращивал томаты, сталкивался с этой ситуацией: кусты мощные, зеленые, цветут так, что загляденье, а завязей — ноль. Ходишь вокруг, заглядываешь под каждый лист, а в ответ только желтые цветочки, которые скоро опадут, так и не превратившись в плоды.

Обидно вдвойне, когда в рассаду было вложено столько сил: досвечивание, пикировка, закаливание, пересадка, подвязка — все сделано правильно, а растения будто решили устроить забастовку. Но не стоит отчаиваться: в большинстве случаев проблему можно решить, если понять ее причину и вовремя принять меры.

Прежде всего, важно осознать: цветение томатов — это лишь первый шаг к урожаю, а не гарантия. Чтобы на месте цветка появился плод, необходимо успешное опыление. Томаты — культура самоопыляемая, им не нужны пчелы и шмели, но для переноса пыльцы внутри цветка требуется легкое движение воздуха.

В открытом грунте эту функцию выполняет ветер, в теплице же воздух часто стоит, и опыление не происходит. Кроме того, пыльца должна быть жизнеспособной, а завязь — удержаться на растении. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, цветы опадают, не давая плодов.

Но в чем же кроются эти причины и как их распознать на собственном участке — в материале 5-tv.ru.

Почему томаты не завязываются — главные причины

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Жара в теплице — главный враг завязи. Когда температура в теплице поднимается выше 32 градусов или опускается ниже 13-15, пыльца томатов теряет свою жизнеспособность и становится стерильной.

Кусты могут цвести обильно, но цветки просто осыпаются, не образовав завязей. Особенно страдают верхние кисти — внизу еще могут завязаться несколько плодов, а выше начинается пустота.

Оптимальная температура для томатов днем — от 22 до 28 градусов. Если столбик термометра переваливает за эту отметку, срочно проветривайте теплицу, открывайте двери и форточки, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.

В самые знойные дни полезно притенять теплицу специальной сеткой или белым укрывным материалом.

Холодные ночи — еще один стрессовый фактор. В открытом грунте и неотапливаемых теплицах, когда днем тепло, а ночью температура резко падает, растения испытывают шок. Они переключаются в режим выживания и сбрасывают цветы и завязи. Корни работают хуже, питание нарушается, опыление не происходит.

Если ночи холодные, укрывайте томаты нетканым материалом, в теплице закрывайте двери на ночь, а для смягчения перепадов температур ставьте внутри емкости с водой — они днем нагреваются, а ночью отдают тепло.

Высокая влажность в теплице — еще одна частая проблема. Если поливать вечером и сразу закрывать двери, ночью выпадает конденсат, воздух становится влажным, пыльца намокает, становится липкой и плохо высыпается из цветка. Опыление нарушается.

Чтобы этого избежать, поливайте томаты утром, строго под корень, не попадая на листья, и обязательно проветривайте теплицу после полива. Томаты, в отличие от огурцов, любят сухой и подвижный воздух.

Отсутствие движения воздуха — в закрытой теплице воздух стоит, и опыление не происходит даже при нормальной температуре. Выход прост: аккуратно встряхивайте цветочные кисти утром, когда пыльца сухая.

Перекорм азотом — классическая дачная ошибка. Кусты выглядят шикарно: мощные, темно-зеленые, с огромными листьями, но цветов мало, а завязей почти нет.

Азот стимулирует рост зеленой массы в ущерб плодоношению. Растение «жирует» и не думает о потомстве. Это часто случается после внесения свежего навоза, перегноя или частых подкормок травяными настоями.

Если заметили такое, срочно уберите все азотные подкормки, сократите полив, удалите лишние пасынки и дайте калийно-фосфорное удобрение — оно поможет переключить силы на формирование плодов.

Нехватка калия и бора — эти элементы критически важны для завязывания. Калий помогает удерживать завязи и наливать плоды, бор отвечает за цветение и образование завязей. Когда их не хватает, цветы осыпаются.

Однако не торопитесь с подкормками: сначала приведите в порядок температуру и влажность, и только потом вносите удобрения. Лучше использовать готовые комплексные удобрения для томатов, где сбалансированы все элементы.

Неправильный полив — томаты не любят крайностей. Они испытывают стресс, когда их то заливают, то сушат. От пересыхания страдают цветы и завязи, от перелива задыхаются корни, повышается влажность.

Поливайте редко, но обильно, чтобы вода проникала глубоко к корням, и давайте верхнему слою почвы подсыхать. В теплице после полива обязательно проветривайте.

Загущение посадок — слишком густые кусты, неубранные пасынки, переплетенные листья создают дефицит света и воздуха. В таких условиях опыление ухудшается, влажность повышается, болезни развиваются быстрее.

Своевременно удаляйте пасынки, подвязывайте, прореживайте листья, особенно нижние, но делайте это постепенно, не обдирая куст за один день.

Что предпринять, если проблема с томатами уже возникла

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Первым делом оцените условия в теплице или на грядке. Начните с климата: откройте двери и форточки, создайте движение воздуха, проверьте температуру. В жару — притеняйте, во время влажности — измените режим полива. Затем проанализируйте питание.

Если условия нормальные, а завязей все еще мало, попробуйте аккуратно встряхивать кисти по утрам. Можно использовать препараты для стимуляции завязи, но только как дополнительную меру — они не заменят правильную агротехнику.

И помните: если цветок уже опал, он не вернется, но новые цветы, появившиеся после исправления ошибок, дадут завязи. Поэтому не отчаивайтесь, а продолжайте ухаживать за растениями.

Чего делать с томатами категорически нельзя

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Когда помидоры не завязываются, велик соблазн применить радикальные меры. Но есть вещи, которые только навредят:

Не заливайте кусты водой, надеясь их оживить — это вызовет загнивание корней;

Не давайте азотные удобрения, если кусты жируют — это усугубит проблему;

Не закрывайте теплицу в жару;

Не обрывайте все листья разом — они кормят растение;

Не проводите опрыскивания в полдень, когда солнце активно;

Не смешивайте в одном растворе всевозможные средства (бор, золу, йод, марганцовку, нашатырь) — это может сжечь листья и нарушить баланс питания.

Как понять, что состояние томатов налаживается

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Если вы приняли правильные меры, уже через семь-десять дней заметите улучшения.

На месте вновь распустившихся цветках начнут появляться маленькие зеленые завязи, кисти будут выглядеть более жизнеспособными, кусты перестанут сбрасывать цветы.

Томаты — очень отзывчивые растения, и они быстро реагируют на заботу. Как только условия становятся комфортными, они с радостью начинают плодоносить.

Тогда ваши грядки обязательно порадуют вас обильным урожаем, а соседи будут спрашивать, в чем ваш секрет.