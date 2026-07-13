Города «захлебнутся» в отходах и крысах: что будет, если исчезнут все голуби

Биолог Кутилина: если исчезнут все голуби — в мире станет больше крыс и болезней

Голуби стали настолько привычной частью городского пейзажа, что мы перестали их замечать. Они сидят на карнизах, гуляют по площадям, воркуют на балконах.

Для одних эти птицы — милые создания, которых хочется покормить с руки. Для других — «крысы с крыльями», разносчики заразы и источник грязи.

Что будет, если голуби вдруг исчезнут? Окажется ли это благом для человечества или, напротив, спровоцирует цепную реакцию с катастрофическими последствиями? Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала биолог Виктория Кутилина.

Поучительная история из Китая

Роль птиц на Земле: что будет, если исчезнут или вымрут все голуби? Фото: РИА Новости/В. Никифоров

Прежде чем говорить о голубях, стоит вспомнить одну поучительную историю, которая произошла в Китае в конце 1950-х. Она наглядно демонстрирует, к чему приводит вмешательство человека в экосистему без понимания ее сложных взаимосвязей.

«Нам эту историю рассказывали еще в институте, то есть уже многие поколения студентов биологических факультетов учатся по ней. Правительство посчитало, что воробьи, которые находятся на полях, являются вредителями, потому что они поедают зерно и лишают людей еды. Соответственно, выпустили приказ, согласно которому миллионы людей вышли на эти поля, не давали птицам приземляться, питаться. И в результате воробьи были истреблены», — рассказывает эксперт.

Сложно подсчитать точное количество, но в исторических справках идет информация о том, что было истреблено почти два миллиарда воробьев. Итог оказался катастрофическим. Люди не учли, что эти птички питаются не только зерном, но и гусеницами, саранчой и другими вредителями урожая.

«Из-за того, что этих воробьев не было, численность вредителей взлетела до небес, в результате чего был уничтожен урожай. Это привело к массовому голоду, который унес очень большое количество жизней людей. В результате китайское правительство закупило воробьев за границей, в том числе и в Советском Союзе, для восстановления их популяции», — пояснила Кутилина.

Эта история напоминает, что уничтожение даже одного, казалось бы, незначительного вида может вызвать разрушительные последствия. То же самое относится и к голубям.

Экологическая роль голубей: что будет, если они исчезнут

Роль птиц на Земле: что будет, если исчезнут или вымрут все голуби? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Исчезновение всех голубей на Земле не станет причиной мгновенного коллапса, но оно нанесет серьезный удар по стабильности экосистем, особенно городских. Биолог выделяет несколько ключевых функций, которые выполняют эти птицы.

Первая и главная — голуби являются звеном в пищевой цепи. Они служат естественной добычей для хищных птиц.

«Голуби — это естественная добыча для хищных птиц: соколов, ястребов, перепелятников, тетеревников. И исчезновение голубей лишит этих хищников основного источника пищи, а это приведет к сокращению их популяции. Причем большая часть хищных птиц находится в Красной книге России либо в красных книгах регионов», — объяснила специалист.

Вторая функция — голуби как городские санитары. Они питаются пищевыми отходами на свалках и в мусорных контейнерах.

«Они способны таким образом частично очищать город от тысяч тонн органики, которая в противном случае гнила бы, привлекая других вредителей», — отметила эксперт.

Третье — распространение семян. Голуби всеядны, они питаются семенами самых разных растений.

«Таким образом они способствуют их распространению, поддерживают биоразнообразие городской флоры и помогают многим видам растений просто выживать в условиях города», — добавила биолог.

Кроме того, помет голубей может работать как удобрение для городских растений, которым зачастую не хватает естественных питательных веществ.

Крысы и мыши вместо голубей

Роль птиц на Земле: что будет, если исчезнут или вымрут все голуби? Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Однако самый серьезный негативный эффект от исчезновения голубей, по мнению Кутилиной, — это неконтролируемый рост популяции крыс и мышей.

«Потому что голуби и грызуны являются прямыми пищевыми конкурентами. Они питаются одними и теми же ресурсами, в частности отходами органики. Если голуби исчезнут, у крыс и мышей не останется конкурентов, а источник еды довольно обильный. И в результате этого популяция грызунов может вырасти до неконтролируемых размеров», — предупреждает эксперт.

И вместо одной проблемы — голуби — мы получим другую, гораздо более серьезную: нашествие крыс, которые являются переносчиками множества опасных заболеваний.

Голуби как разносчики болезней

Роль птиц на Земле: что будет, если исчезнут или вымрут все голуби? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Образ голубя как разносчика заразы, к сожалению, не лишен оснований. Биолог предупреждает: голуби действительно переносят инфекции, и около десяти из них могут передаваться человеку.

Среди наиболее серьезных «болячек» эксперт называет орнитоз — довольно тяжелое заболевание, которое очень плохо лечится и требует антибиотиков. Также опасен сальмонеллез и другие кишечные инфекции.

«И они передаются при контакте с пометом птиц в первую очередь. Голуби являются переносчиками большого количества паразитов, таких как клопы, блохи, клещи», — отмечает специалист.

Кроме того, голуби способны наносить и материальный ущерб. Их помет очень кислотный и способен разъедать фасады зданий, памятники, архитектурный декор, что приводит к значительным затратам на восстановление.

Правила взаимодействия с голубями

Главная рекомендация биолога — не кормить голубей. Ни с рук, ни на балконах, ни во дворах жилых домов, ни в любых других местах.

«Это ведет к антисанитарии, потому что остатки пищи способны привлекать грызунов — крыс и мышей, которые как раз и являются переносчиками опасных заболеваний. А при этом происходит нарушение экологического баланса. Если птиц постоянно искусственно подкармливать, у них не будет никаких причин для сдерживания своего роста», — объяснила она.

Искусственная подкормка вызывает резкий рост численности голубей. У них исчезают естественные механизмы контроля популяции. Из-за этого в городах становится слишком много птиц, что приводит к распространению болезней и ухудшению санитарных условий.

К тому же дополнительная подкормка лишает птиц навыков самостоятельного поиска корма, они становятся более уязвимыми, и это сокращает их продолжительность жизни.