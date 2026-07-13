Великобритания присоединилась к программе военного финансирования Украины на €90 млрд
Программа Евросоюза была утверждена в апреле 2026 года.
Фото: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Amanda Jett
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Великобритания присоединилась к программе военного финансирования Украины
Великобритания присоединилась к программе Евросоюза о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Кира Стармера.
«Британские оборонные компании получат возможность участвовать в тендерах на получение контрактов, финансируемых за счет этого кредита, что откроет доступ к нескольким миллиардам евро потенциальных инвестиций, обеспечит сохранение рабочих мест по стране и укрепит… оборонно-промышленную базу Великобритании», — отмечается в сообщении.
Проект финансирования Украины на 90 миллиардов евро в течение 2026–2027 годов был утвержден Советом Евросоюза в апреле.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия профинансирует до 50 тысяч ударных беспилотников для ВСУ в рамках одной из крупнейших закупок для страны за время конфликта, которая оценивается в 90 миллионов евро. В сообщении речь идет о дроне модели Shrike, который собирается на Украине.
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