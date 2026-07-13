«Была обычным ребенком»: двое мужчин сделали из несовершеннолетней девушки секс-рабыню

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 72 0

Они заставляли работать ее по 12 часов без перерывов.

Мужчины сделали из несовершеннолетней девушки секс-рабыню

Фото: © Getty Images/Quinn Rooney/Staff

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Daily Mail: двое мужчин сделали из несовершеннолетней девушки секс-рабыню

Двое мужчин организовали преступную схему по доставке иностранок в Австралию для принудительного оказания интимных услуг. Одной из жертв стала 17-летняя девушка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Подробности инцидента, произошедшего еще в 2024 году, стали достоянием общественности в ходе недавних судебных слушаний. Организаторами незаконного бизнеса выступили 32-летний и 45-летний мужчины.

Злоумышленники занимались оформлением визовых документов для девушек из разных государств, после чего перевозили их в Сидней и заставляли заниматься проституцией.

Несовершеннолетнюю индонезийку эксплуатировали по 12 часов в сутки, требуя принимать до десяти посетителей за ночь.

Потерпевшая в своих показаниях отметила, что вместо денежного вознаграждения ей выдавали лишь еду и предметы личной гигиены. Продолжительное насилие привело к серьезным проблемам со здоровьем. У иностранки развились инфекционные заболевания и начались кровотечения.

«До приезда в Австралию я была обычным ребенком — счастливой и никогда раньше не пережившей травмирующих событий. Теперь мне трудно доверять другим людям», - отметила она.

Спастись из рабства ей удалось благодаря рейду сотрудников полиции на один из публичных домов города.

Судебная инстанция отклонила доводы подсудимых о том, что они якобы не обладали информацией о реальном возрасте жертвы.

В итоге один из мужчин был приговорен к тюремному заключению на срок более шести лет, а его сообщник получил два года и восемь месяцев лишения свободы.

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