Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Детские сады перейдут на новые рекомендации Минпросвещения с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года российские детские сады действительно переходят на новые правила работы в рамках объявленного Минпросвещения Года дошкольного образования.

Изменения коснутся нескольких ключевых аспектов: образовательных программ, методик занятий, оформления помещений, музыкального репертуара и санитарных норм.

Что конкретно изменится? И как все это отразится на дошкольниках и их родителях?

Главные нововведения в детсадах

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Министерство просвещения России подготовило рекомендации для дошкольных учреждений, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения затронут сразу несколько направлений:

Оформление пространств и помещений групп;

Песни и музыкальное сопровождение дошкольных занятий;

Содержание образовательных программ и методики проведения занятий с дошкольниками.

Обновления направлены на совершенствование условий обучения детей. При этом они не носят жесткий нормативный характер, а скорее методический.

Обновление образовательных программ в детсадах

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В содержании программ усилят воспитательную составляющую: фокус сместится с узкой подготовки к школе на духовно-нравственное и личностное развитие ребенка — формирование базовых нравственных качеств, социальных навыков, умения общаться и работать в коллективе. Все новые методические материалы к сентябрю уже будут на руках педагогов.

«Дошкольное образование выбрано (годом 2026 года. — Прим.ред.) не случайно. Это базовый уровень образования, который закладывает основу для дальнейшего обучения в школе, колледже, вузе. На этом этапе в детях воспитываются фундаментальные ценности: уважение к старшим, любовь к Родине, стремление к знаниям. От того, насколько качественно, безопасно и комфортно проходит раннее развитие ребенка, зависят его будущие успехи в школе и в жизни. Это важный, стартовый этап формирования личности, и наша задача — обеспечивать для него наилучшие условия по всей стране», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

Параллельно ведется работа над корректировкой Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования — это отдельная процедура, которая требует общественного обсуждения и согласования. Действующий стандарт был введен с 1 января 2014 года, и его обновление произойдет впервые за последнее десятилетие.

Как заявил глава Минпросвещения, министерство зафиксирует в стандарте обязательные базовые требования к перечню учебных и воспитательных материалов. Ранее эти требования носили рекомендательный характер.

В обновленном документе планируется прописать четкие нормы: что именно должно быть в группах, в спортивных и музыкальных залах, на уличных площадках. Также будут отражены требования к специальным условиям для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кравцов также подчеркнул важность работы с воспитателями, так как они остаются основными носителями ценностей.

«На федеральном уровне ключевых направлений несколько. Прежде всего планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка.

Благодаря им дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах, достижениях нашей страны.

Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую. Разработаем рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ОВЗ», — говорил Кравцов еще в феврале 2026-го.

Исследовательское мышление

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В программах дошкольного образования будет усилен естественнонаучный блок. Как отмечается в материалах Минпросвещения, детский сад должен стать первой ступенькой формирования инженерного и исследовательского мышления.

Малышам в игровой форме будут доступны элементарные эксперименты с магнитами, светом, звуком и простыми механизмами. Это позволит с ранних лет развивать у детей интерес к науке и исследованиям, закладывая основу для будущего технического образования.

Музыка и песни

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Музыкальное сопровождение утренников и обычных занятий в Минпросвещения хотят подогнать под общую воспитательную концепцию.

Детские сады получат перечень рекомендованных песен либо четкие критерии для их самостоятельного отбора. Акцент сделают на произведениях, которые отражают отечественную музыкальную культуру и традиционные ценности.

Из репертуара будут постепенно убирать песни, текст которых непонятен или травматичен для дошкольников, — вместо этого добавят больше фольклора.

Платформа для родителей и воспитателей

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Запускается единый цифровой ресурс. Это специальная платформа, нечто вроде федеральной методической библиотеки, доступной и воспитателям, и родителям.

Там будут материалы, рекомендуемые книги, сказки, мультфильмы, а также информация об игрушках и игровых средствах обучения. По задумке Минпросвещения, это должно дать педагогам и семьям надежный источник информации.

Игры и игрушки

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Минпросвещения планирует сформировать перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать гармоничному развитию ребенка. Такие игрушки должны отвечать традиционным ценностям страны и знакомить детей с историей страны, народными промыслами и культурными традициями.

Министерство также будет внедрять единые требования к оснащению детских садов оборудованием и учебными материалами, а также проводить мониторинг обеспеченности учреждений для их дальнейшего дооснащения.

Оформление групп

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Задача — создать современную, безопасную и инклюзивную среду, которая сама по себе будет работать на развитие и воспитание ребенка.

В рекомендациях пропишут, как превратить интерьер в инструмент воспитания и развития дошкольников. Отдельное внимание уделят адаптации пространств для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа «Добрые игры»

Что изменится в детских садах в сентябре 2026, новое в детсадах. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С сентября во всех государственных детских садах запустят новую игровую программу.

Она рассчитана на детей трех–семи лет и делится на две возрастные подгруппы — младшую и старшую. И там, и там уже подготовлены учебно-методические наборы: в них входят шаблоны раздаточных материалов, методические рекомендации, тематические карточки, игры и списки рекомендуемой литературы. Есть наборы и для родителей — чтобы темы можно было обсуждать и закреплять дома.

«Добрые игры» вводят, чтобы познакомить дошколят с духовно-нравственными темами: дружбой, взаимопомощью, семьей, любовью к Родине, бережным отношением к природе.

«Все запланированные в рамках года мероприятия призваны сохранять и преумножать лучшие традиции отечественной педагогической школы. Мы создаем также возможности для развития воспитательных инноваций», — подчеркнул Кравцов.