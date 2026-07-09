Отели вместо дома и клуб анонимных сексоголиков: исповедь Даниила Воробьева

Актеру Даниилу Воробьеву пришлось лечиться от сексоголизма

Чего боится актер Даниил Воробьев? Почему артист живет в отелях? Из-за чего он целых четыре месяца не произносил ни слова? В чем звезду кино обвинила бывшая возлюбленная? И почему артист лечился от сексуальной зависимости? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я из тех людей, которые считают, что мысль формирует твердую реальность», — отмечает актер.

За последние годы Даниил Воробьев плотно обосновался в высшем эшелоне звезд отечественного кино. Фильмы и сериалы с его участием бьют рекорды по просмотрам.

«Есть позиция зависти, а есть позиция любования… Когда вдруг понимаю, что это целая история — любоваться людьми и созерцать их», — делится Даниил Воробьев.

Не раз в интервью актер говорил о своем опыте в съемках постельных сцен. По его словам, в одном из зарубежных фильмов ему пришлось по-настоящему сыграть секс.

«Это довольно неловко — играть секс на камеру», — признается артист.

«Для меня эта сцена будет больше отвратительной. Я считаю, что это не правда жизни. Я считаю, что это немножко какой-то извращенный ум режиссера-постановщика в данной ситуации. И мне такие сцены смотреть неприятно», — говорит актриса Виктория Картункова.

Свою профессию Воробьев воспринимает как способ исцеления души. Именно работа помогла ему прийти в себя после страшной трагедии.

Его сестра Яна работала кинооператором. В 2008 году она погибла в результате несчастного случая на съемочной площадке. Девушка сорвалась со скалы. Ей было всего 22. Из-за шока Даниил потерял голос на четыре месяца. Способность говорить ему вернули занятия актерским мастерством и вокалом.

«Психика сопротивлялась. Она мне подсказывала, что, типа, чувак, ты в беде, спасай себя», — уточняет Воробьев.

В 2022 году артист потерял папу. По стечению обстоятельств именно в тот момент Даниил снимался в фильме о сложных отношениях между отцом и сыном. И благодаря этому он прожил боль утраты.

«Если в ситуации с сестрой выхода этих эмоций не произошло, он как будто не прожил это горе, не отгоревал эту потерю, а замолчал и замкнулся. То вот в фильме да, он мог это прожить», — отмечает сексолог, психолог Ксения Хазова.

Спасает звезду кино не только работа. Сейчас он проходит психотерапию. Говорит, с помощью сеансов избавился от многих страхов. Кроме одного — боязни смерти.

«Можно философски к этому относиться, но так или иначе, когда думаю об этом, я испытываю этот страх. Я не знаю, как это будет. То есть это невозможно предугадать. Я не знаю», — говорит актер.

Воробьев признается: он всегда отличался от сверстников склонностью к меланхолии и немного странным поведением. Из-за этого у него даже были проблемы в общении с противоположным полом.

Однажды, чтобы привлечь внимание девушки, Даниил Воробьев несколько часов просидел на лавке около ее дома под проливным дождем.

«Это был мазохистический акт, потому что я знал, что она сто процентов должна увидеть. Реально был ливень, ливень стеной, я сидел мок. А потом выяснилось, что они вышли не из подъезда, а через где-то три часа просто зашли в подъезд, то есть никого не было там», — делится артист.

Потенциальная возлюбленная стараний ухажера не оценила.

«Она сказала: «Это странный какой-то персонаж», — вспоминает актер.

Даниил Воробьев делится: его личная жизнь долгое время складывалась непросто. Был период, когда он пытался заглушить одиночество случайными связями.

«Чем больше ты это делаешь, тем хуже тебе в итоге становится, потому что психика все равно не расслабляется. И порой бывает такое, что сексуальными партнерами даже становятся те люди, которых ты в нормальном состоянии бы особо и не захотел», — объясняет Ксения Хазова.

В итоге Даниил понял: от этого становится только хуже. И пришел в клуб анонимных сексоголиков.

«Может быть, какие-то краткосрочные методики, когда мы просто возвращаемся в травмирующую ситуацию, с помощью определенных движений глаз или жестов тела перерабатываем ее. Кто-то погружает в гипноз», — уточняет сексолог Хазова.

Когда артист уже отчаялся обрести семью, судьба столкнула его с девушкой, которую он знал еще со школы. Марина не только вернула Даниилу веру в любовь, но и подарила дочь Эльзу-Лилу.

«Важно быть участливым родителем. Участие и соединение — это топ вообще», — подчеркивает Воробьев.

Актер не торопился делать предложение. Более того, Марина с дочкой жили в доме под Костромой, а глава семейства кочевал по отелям. Свою позицию объяснял тем, что не хочет привязываться к какому-то конкретному месту.

«Да, это такой спортрежим. Это экономит силы», — отмечает Даниил Воробьев.

В итоге то ли гостевой брак оказался не лучшей идеей, то ли у пары возникли разногласия. В конце 2025 года Воробьев объявил, что его сердце снова свободно.

«История с тем, что мужчина по природе своей добытчик и контактирует с большим количеством женщин. Я думаю, что он просто щекочет свое эго, получает от этого удовольствие, и это в реальности часть его природы», — говорит актриса театра и кино Лиза Моряк.

А недавно Марина заявила: после расставания актер якобы вычеркнул из своей жизни не только возлюбленную, но и дочь.

«После дня рождения Эльзы Даниил еще выходил на связь пару месяцев. Сначала он переводил по 100 тысяч рублей, потом меньше. Сейчас он заблокировал нас в соцсетях и не общается с дочкой», — заявляет бывшая возлюбленная актера Марина Смирнова.

«Настоящий мужчина должен платить алименты не по закону, вот как суд обязывает четвертинку или сколько-то, а по душе. И отдавать своему ребенку большую часть того, что он заработал. Потому что все-таки дети — это то, ради чего мы живем», — подчеркивает светский журналист Денис Сорокин.

Сам артист от комментариев на эту тему отказывается. Отвечает только, что очень занят. Все его время отнимает работа.

«На „Ладе Голд“ мы снимали в Сопке, и там вся группа выхватила этот тепловой удар, но он был очень симпатичный по ощущению. Я бы это повторил», — признается Даниил Воробьев.

Каждую роль артист считает вызовом. И даже радуется, если во время процесса возникают сложности. Говорит: так интереснее. Он уверен: преодоление себя помогает не только расти в профессиональном плане, но и бороться с внутренними демонами, которые у каждого свои.