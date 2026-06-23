Кто сыграл Анну Каренину лучше всех? 11 актрис, воплотивших на экране героиню Толстого

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» — одно из самых экранизируемых произведений мировой литературы. Всего насчитывается около 30 киноверсий — от немых лент начала XX века до современных блокбастеров.

И каждая актриса, бравшаяся за эту роль, привносила в образ что-то свое, делая Анну то жертвой, то роковой женщиной, то просто запутавшейся в себе личностью.

История главных экранизаций и судьбы исполнительниц, которые рискнули примерить на себя образ одной из самых сложных героинь в истории литературы, — в материале 5-tv.ru.

Мария Германова (1914)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Владимир Гардин, 1914 г.

Одной из первых экранизаций «Анны Карениной» стал немой фильм Владимира Гардина, появившийся в 1914 году. Для актрисы Московского Художественного театра Марии Германовой эта роль стала дебютом в кино. И она сразу же пошла наперекор устоявшимся правилам: перед съемками Германова заявила режиссеру, что сцены должны быть отрепетированы, — в те годы такая практика в кинематографе не применялась.

Игра Германовой получила хвалебные отзывы, но сам фильм критики называли «беспредельной пошлостью» по сравнению с литературным текстом.

Тем не менее, эта лента стала первой значительной режиссерской работой Гардина и вошла в историю еще и тем, что в эпизодической роли в ней дебютировала будущая звезда немого кино Вера Холодная. К сожалению, до наших дней сохранился лишь фрагмент фильма.

Грета Гарбо (1927 и 1935)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Кларенс Браун, 1935 г.

Перебравшаяся в Голливуд шведская красавица Грета Гарбо сыграла Анну Каренину дважды. Впервые — в 1927 году, в немом фильме Эдмунда Гулдинга «Любовь». Затем — в 1935 году в версии Кларенса Брауна.

Вторая лента была признана лучшим иностранным фильмом на Венецианском фестивале, а сама Гарбо получила приз нью-йоркских кинокритиков как лучшая актриса.

Метания героини Толстова не были чужды скандинавской диве и за пределами экрана: актриса то заводила скандальные романы, то вела аскетичный образ жизни. Ее Анна стала одной из самых узнаваемых икон мирового кино — строгая, страстная и обреченная.

Вивьен Ли (1948)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Жюльен Дювивье, 1948 г.

Вивьен Ли, с именем которой неразрывно связан образ Скарлетт О’Хары из «Унесенных ветром», казалась идеальной кандидатурой на роль Карениной.

Когда актриса решила оставить первого мужа ради Лоуренса Оливье, она перессорилась с родными и стала страдать нервным расстройством — точь-в-точь как влюбившаяся во Вронского Каренина.

Схожесть характеров, однако, не проложила Вивьен Ли пути к успеху. Свою роль в английской версии «Карениной», экранизированной Жюльеном Дювивье в 1948 году, актриса назвала «провальной». Критики посчитали фильм ничем не примечательным, хотя многие отмечали, что Ли удалось прекрасно передать страдания героини от разлуки с сыном.

Алла Тарасова (1953)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Татьяна Лукашевич, 1953 г.

МХАТовский спектакль «Анна Каренина» был впервые поставлен в 1937 году Владимиром Немировичем-Данченко. Премьера была отмечена как событие государственной важности, на ней присутствовал Иосиф Сталин.

Через 16 лет, в год смерти вождя, кинорежиссер Татьяна Лукашевич решила экранизировать спектакль. Эксперимент удался: Каренина в исполнении Аллы Тарасовой вызывала восторг не только у театральной публики, но и у киноаудитории.

«Ее самоирония контролировала нервные вспышки и подъемы», — писали эксперты об актрисе.

Фильм-спектакль, снятый на «Мосфильме», стал уникальным примером переноса театральной магии на экран.

Татьяна Самойлова (1967)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Александр Зархи, 1967 г.

Для массового советского зрителя Анна Каренина навсегда осталась в образе, созданном Татьяной Самойловой. Это была ее вторая звездная роль после Вероники в «Летят журавли» — фильме, получившем в 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

«Анна Каренина», снятая Александром Зархи, также была одной из фавориток Каннского кинофестиваля 1968 года, но конкурс был отменен в связи со студенческими волнениями, и фильм остался без заслуженных лавров. Тем не менее, эту экранизацию до сих пор называют эталонной во всем мире.

Интересный факт: в этой картине дебютировала в драматическом кино великая балерина Майя Плисецкая, сыгравшая княгиню Бетси Тверскую. В фильме также снялись Николай Гриценко (Каренин), Василий Лановой (Вронский) и Юрий Яковлев (Облонский).

Не все кинокритики считают игру Самойловой безупречной: некоторые полагают, что актриса изобразила Каренину чрезмерно суетливой и нервозной. Однако именно ее Анна стала символом целой эпохи.

Майя Плисецкая (1974)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Маргарита Пилихина, 1974 г.

Идея создания балета по «Анне Карениной» появилась у Майи Плисецкой еще в 1967 году, когда она снималась в художественной экранизации Зархи. В результате прима Большого театра не только исполнила главную роль в фильме-балете Маргариты Пилихиной (1974), но и впервые попробовала себя в роли хореографа.

Костюмы для картины моделировал сам Пьер Карден, а в роли маленького Сережи Каренина дебютировала трехлетняя племянница Плисецкой — Аня.

Партию Вронского исполнил Александр Годунов. Несмотря на звездный состав, фильм-балет получился экспериментальным и неоднозначным, но он навсегда остался уникальным примером синтеза двух искусств.

Жаклин Биссет (1985)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Саймон Лэнгтон, 1985 г.

Популярная американская актриса Жаклин Биссет, снимавшаяся у таких классиков авторского кино, как Франсуа Трюффо и Роман Полански, не чуралась съемок в телефильмах. Одним из таких стал «Анна Каренина» Саймона Лэнгтона, вышедший на CBS 26 марта 1985 года.

Несмотря на то что картина была предназначена для показа по ТВ, многие американские критики посчитали, что по уровню драматургии она превзошла прошлые экранизации романа Толстого в Новом Свете. Биссет неоднократно отмечала, что роль Анны Карениной была для нее сложной и довольно глубокой.

А Вронским стал легендарный исполнитель роли Супермена Кристофер Рив. Кстати, Жаклин Биссет является крестной матерью Анджелины Джоли — любопытная деталь, связывающая две эпохи Голливуда.

Софи Марсо (1997)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Бернард Роуз, 1997 г.

Британский режиссер Бернард Роуз, с одной стороны, стремился, чтобы его экранизация «Карениной» вышла в достаточной степени «русской», а с другой — была понятна массовому зарубежному зрителю. Цель была достигнута: фильм снимался в Санкт-Петербурге и его окрестностях, в качестве саундтрека использовалась русская классика.

При этом Марсо — Каренина участвовала в рекордном числе эротических сцен для экранизаций романа. Актриса превосходно вжилась в образ, но утверждала, что мотивы действий Анны для нее остались неясными, а настоящая жертва истории — Каренин.

Критики разошлись во мнениях: одни хвалили чувственность фильма, другие считали, что Софи Марсо не поняла Анну. Тем не менее, эта версия остается одной из самых обсуждаемых.

Татьяна Друбич (2009)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Сергей Соловьев, 2008 г.

«Анна Каренина» Сергея Соловьева образовала дилогию с фильмом «2-Асса-2», суть которой в том, что женщина во все времена несчастлива одинаково, что бы ни утверждалось в первой строчке великого романа Толстого. В роли Карениной снялась бывшая жена и вечная муза Соловьева Татьяна Друбич.

Акцентирование внимания на том, что Каренина была наркоманкой, вызвало неоднозначную реакцию. Однако, судя по отзывам зрителей и критиков, Друбич удалось вызвать сострадание к образу заблудшей женщины и реализовать режиссерский замысел.

Для актрисы это было первое появление на экране после почти десятилетнего перерыва. В фильме также снялись Олег Янковский, Александр Абдулов и Сергей Гармаш.

Кира Найтли (2012)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина», режиссер Джо Райт, 2012 г.

Британская мелодрама Джо Райта 2012 года с Кирой Найтли, Джудом Лоу и Аароном Джонсоном стала одной из самых стильных экранизаций.

Фильм отличался театральной условностью, необычными декорациями и визуальной роскошью. Мировая премьера состоялась 7 сентября 2012 года. Однако многие критики сочли, что Найтли, при всей ее харизме, не смогла передать глубину русской души.

Вместо воссоздания исторической реальности Джо Райт перенес действие романа на театральные подмостки, превратив жизнь высшего общества в непрерывный балетный спектакль. Из-за отказа от буквального реализма наряды героев не отличались строгой исторической точностью, но поражали своей эстетикой.

Фильм был номинирован на четыре премии «Оскар» и в итоге удостоился заветной статуэтки, а также награды BAFTA (главная британская премия в области кинематографа, телевидения и видеоигр — Прим. ред.) за «Лучший дизайн костюмов» художника Жаклин Дюрран.

Елизавета Боярская (2017)

Лучшие экранизации романа «Анна Каренина»: как менялись актрисы великого произведения Льва Толстого. Кадр из фильма «Анна Каренина. История Вронского», режиссер Карен Шахназаров, 2017 г.

В 2017 году вышла российская восьмисерийная версия «Анна Каренина. История Вронского» режиссера Карена Шахназарова. Вронского сыграл ее муж Максим Матвеев. Эта версия дополнила роман Толстого зарисовками Викентия Вересаева, создав новый взгляд на историю. Позже телесериал был перемонтирован в полнометражный фильм.

Главную роль Анны исполнила Елизавета Боярская, чье участие в дуэте со своим супругом Максимом Матвеевым добавило картине особой экранной химии. Сюжет разворачивается в двух временных плоскостях. Основное действие происходит в 1904 году во время Русско-японской войны в Маньчжурии. Там постаревший Алексей Вронский встречается с повзрослевшим сыном Анны — Сергеем Карениным.

Режиссер связал две истории: он взял за основу роман Толстого и повесть Викентия Вересаева «На японской войне». Это позволило органично вписать встречу героев в новый исторический контекст.