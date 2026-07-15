Мухи будут облетать ваш дом стороной: как быстро избавиться от назойливых насекомых

Летом мухи появляются даже в самых чистых домах. Достаточно оставить открытым окно, занести с дачи корзину фруктов или вынести мусор чуть позже обычного — и незваные гости уже кружат по кухне.

Хотя домашние мухи не кусаются, они способны переносить на лапках и теле различные микроорганизмы, поэтому большое их количество в жилом помещении нежелательно.

Кроме того, постоянное жужжание и попытки насекомых сесть на еду или посуду быстро начинают раздражать. Как от них избавиться?

Почему в доме появляются мухи

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Комнатная муха активно размножается в теплое время года. Взрослые насекомые прилетают в жилище в поисках пищи, воды и безопасного места для отдыха.

Их особенно привлекают:

остатки еды на столе;

спелые и перезрелые фрукты;

сладкие напитки;

открытые мусорные ведра;

корм домашних животных;

органические отходы.

Если рядом находятся контейнерные площадки, хозяйственные постройки или компостные кучи, вероятность появления мух значительно возрастает. При этом даже идеально чистая квартира не застрахована от их визитов — насекомые легко залетают через открытые окна, балконные двери и вентиляцию.

Начните с уборки

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Raimund Kutter

Главная ошибка — пытаться уничтожить мух, не убирая источники, которые их привлекают. Первым делом стоит:

регулярно выносить мусор;

не оставлять грязную посуду на ночь;

убирать крошки и пролитые напитки;

хранить фрукты в холодильнике или под крышкой;

не держать корм для животных в миске весь день, если питомец уже поел.

Также важно устранить доступ к воде. Даже небольшие лужицы возле мойки или мокрые губки помогают насекомым дольше выживать.

Самая эффективная защита от мух

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Kramer

Если говорить о профилактике, именно сетки на окнах остаются самым действенным способом защиты жилья.

Современные москитные сетки практически не мешают проветриванию, зато значительно сокращают количество залетающих насекомых. При наличии домашних животных стоит выбирать усиленные варианты, устойчивые к повреждениям.

Не менее полезны сетки на балконных дверях, особенно если летом они постоянно открыты.

Народные средства, которые действительно работают

В интернете можно встретить десятки рецептов, однако далеко не все они подтверждаются практикой.

Гвоздика и лимон от мух

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

Один из самых известных народных способов.

Лимон разрезают пополам и втыкают в мякоть несколько десятков бутонов сушеной гвоздики.

Такой аромат многим людям кажется приятным, а вот мухам сочетание цитрусовых масел и эвгенола (основного компонента эфирного масла гвоздики) не нравится. Полностью избавиться от насекомых этот метод не позволит, однако возле обеденного стола или на подоконнике он может снизить их активность.

Эфирные масла от мух

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Irina Kvyatkovs

Некоторые эфирные масла действительно обладают отпугивающим действием.

Чаще всего используют масла:

лаванды;

мяты перечной;

эвкалипта;

лемонграсса;

цитронеллы.

Несколько капель можно добавить в аромалампу или нанести на ватный диск и разместить возле окна.

Однако важно помнить: эфирные масла не убивают мух и требуют регулярного обновления. Кроме того, некоторые из них могут быть опасны для кошек и других домашних животных, поэтому использовать их следует с осторожностью.

Букеты ароматных трав от мух

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Saqib Majeed/Jna Press

Свежая мята, базилик, лаванда или полынь возле открытого окна способны слегка отпугивать мух благодаря выделяемым эфирным веществам.

Эффект будет умеренным, но в сочетании с другими методами такие растения вполне могут помочь.

Самодельные ловушки от мух

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Nick White

Когда мух уже много, лучше использовать не только отпугивание, но и ловушки.

Самый простой вариант — пластиковая бутылка.

Верхнюю часть обрезают, переворачивают горлышком вниз и вставляют обратно. На дно наливают сладкую приманку: воду с сахаром, немного варенья или меда. Мухи залетают внутрь на запах, но выбраться обратно им значительно сложнее.

Еще один рабочий способ — липкие ленты. Несмотря на непривлекательный внешний вид, они остаются одним из наиболее эффективных механических средств борьбы с мухами в помещении.

Чего делать не стоит в борьбе с мухами

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Harald Theissen

Некоторые популярные советы не имеют убедительных доказательств эффективности.

Например, нередко рекомендуют расставлять по дому пакетики с водой, подвешивать компакт-диски, использовать монеты в прозрачных пакетах или раскладывать огуречную кожуру. На сегодняшний день надежных научных подтверждений того, что эти способы заметно отпугивают комнатных мух, нет.

Также не стоит бесконтрольно распылять в жилом помещении большое количество эфирных масел или самостоятельно смешивать агрессивные химические вещества.

Когда нужны инсектициды в борьбе с мухами

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Christian Heinrich

Если мух очень много и обычные способы не помогают, можно использовать бытовые инсектицидные аэрозоли, фумигаторы или специальные приманки.

Применять их необходимо строго по инструкции производителя. Во время обработки из помещения следует вывести детей и домашних животных, а после окончания хорошо проветрить комнаты.

Если насекомые появляются снова буквально через несколько часов после обработки, стоит искать источник проблемы. Иногда причиной становятся мусоропровод, подвальные помещения, чердак, неисправная канализация или погибшее животное в труднодоступном месте. В таких случаях может потребоваться помощь управляющей компании или службы дезинсекции.

Как не допустить нового нашествия мух

Как избавиться от мух в квартире и доме, средства, методы. Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Полностью исключить появление мух летом практически невозможно, но значительно сократить их количество вполне реально.

Лучше всего работает сочетание нескольких мер: москитные сетки, регулярная уборка кухни, своевременный вынос мусора, хранение продуктов в закрытых емкостях, устранение источников влаги и использование механических ловушек при необходимости.

Народные средства могут стать полезным дополнением, однако рассчитывать только на лимон с гвоздикой или ароматные травы не стоит. Они способны лишь частично отпугнуть насекомых, тогда как основную роль в борьбе с мухами по-прежнему играют чистота в доме, ограничение доступа к пище и надежная защита окон.