Кто сыграл Ленина лучше всех? 8 актеров, примеривших образ вождя мирового пролетариата

Лысина, кепка, прищур и узнаваемая манера речи — образ Владимира Ильича Ленина стал одним из самых популярных в отечественном кино.

За десятилетия его воплотили сотни актеров, но лишь некоторые смогли создать запоминающийся и живой портрет вождя мирового пролетариата.

Борис Щукин

Кадр из фильма «Ленин в Октябре», режиссер Михаил Ромм, Дмитрий Васильев, 1937 г.

Имя Бориса Щукина известно каждому театралу — в его честь названо одно из самых престижных театральных училищ страны. Именно он стал одним из первых профессиональных актеров, воплотивших Ленина на экране. В 1937 году он сыграл вождя в фильме «Ленин в Октябре», а в 1939-м — в картине «Ленин в 1918 году».

Перед Щукиным стояла сложнейшая задача: создать образ вождя, который не затмил бы личность Сталина. Но актер сумел найти баланс.

Съемки сильно подорвали здоровье артиста. За свою работу Щукин был удостоен Сталинской премии первой степени — посмертно. Он ушел из жизни в 1939 году, в год выхода второго фильма. Его образ стал эталонным для всех последующих исполнителей.

Максим Штраух

Кадр из фильма «Рассказы о Ленине», режиссер Сергей Юткевич, 1958 г.

Максим Штраух вошел в историю кино прежде всего как актер, игравший Ленина в нескольких фильмах 1930–1960-х годов. Он сыграл вождя в таких картинах, как «Человек с ружьем», «Выборгская сторона», «Яков Свердлов», «Рассказы о Ленине» и «Ленин в Польше».

Штраух был удостоен Ленинской премии в области литературы и искусства, а также получил награду на Международном кинофестивале в Карловых Варах за «своеобразное, впечатляющее и глубокое человечное воплощение образа».

Однако у этого успеха была и обратная сторона: Штраух стал заложником одной роли. Зрители не помнили других его работ и не узнавали актера без характерного грима.

Юрий Каюров

Кадр из фильма «Ленин в Париже», режиссер Сергей Юткевич, Леонид Эйдлин, 1981 г.

Рекорд по количеству появлений в образе Ленина принадлежит Юрию Каюрову — он сыграл вождя 18 раз в период 1960–1980 годы. В этом списке — такие фильмы, как «В начале века», «Шестое июля», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам» и «Ленин в Париже», а также множество телепостановок.

Характерный прищур, который многие считали «ленинским», оказался просто северным — актер родом из Вологодской области. Когда обсуждали его кандидатуру на роль, режиссер Михаил Ромм заметил: «По-моему, глаза у этого артиста даже больше ленинские, чем у моего любимого Щукина».

Грим перед каждым перевоплощением занимал до четырех часов. Говорят, Леонид Брежнев считал Каюрова «самым ленинским Лениным». При этом актер был необычайно скромен: вступил в КПСС только после того, как сыграл все свои ленинские роли. Из-за того, что он долго не был членом партии, министр культуры Екатерина Фурцева даже вычеркнула его из списка на присвоение звания народного артиста — он получил его лишь пять лет спустя.

Борис Смирнов

Кадр из фильма «Коммунист», режиссер Юлий Райзман, 1957 г.

В шести фильмах 1950–1960-х годов Ленина сыграл Борис Смирнов. Из-за невероятного портретного сходства его называли «главным Лениным страны».

Актер даже проводил мастер-классы на всесоюзных семинарах по повышению квалификации провинциальных актеров, игравших Ленина.

Он появлялся в образе вождя в таких картинах, как «Балтийская слава», «Коммунист», «Аппассионата» и «Кремлевские куранты».

Кирилл Лавров

Кадр из фильма «20 декабря», режиссер Григорий Никулин (старший), 1981 г.

Кирилла Лаврова часто называли «дежурным Лениным». Он сыграл вождя в нескольких фильмах — «Доверие», «Двадцатое декабря». В Госкино существовал негласный запрет: один актер не мог играть и Ленина, и царя — поэтому Лаврову отказали в роли Николая II.

Однако его Ленин был особенным: актер вдохнул в образ вождя собственное обаяние.

Леонид Мозговой

Кадр из фильма «Телец», режиссер Александр Сокуров, 2000 г.

Совершенно иной взгляд на образ вождя предложил Леонид Мозговой в фильме Александра Сокурова «Телец». Актер, не имевший портретного сходства с Лениным, сыграл умирающего, больного и немощного человека, который тихо угасает в Горках.

На создание образа уходило по пять-шесть часов грима. Фильм получил шесть наград «Ники», а Мозговой был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Его Ленин не произносит пламенных речей — он задает жене вопросы о том, что будет после его смерти, и просит у партии яду.

«Я готов у Сокурова хоть черта сыграть. Мне с ним ничего не страшно», — признавался сам актер.

Евгений Миронов

Кадр из сериала «Демон революции», режиссер Владимир Хотиненко, 2017 г.

В 2017 году, к столетию Октябрьской революции, Евгений Миронов сыграл Ленина в сериале «Демон революции». Для этой роли он несколько месяцев брил наголо половину головы — из-за чего даже на вручении президентской премии появлялся в головном уборе.

Сам Миронов предложил необычный взгляд на вождя — не как на привычный символ эпохи, а как на сложную и противоречивую личность. Актер называл своего героя «темным, злым гением».

Андрей Мягков

Кадр из фильма «Надежда», режиссер Марк Донской, 1973 г.

Необычную трактовку образа предложил Андрей Мягков в фильме «Надежда». Его Ленин — не пламенный революционер, а юный лысеющий озорник, влюбленный в Наденьку Крупскую, чуть ли не сбегающий с подпольных собраний, чтобы покружиться с ней на карусели.

Сам Мягков не хотел играть эту роль, но режиссер Марк Донской настоял. Его Ленин стал самым романтичным и человечным в истории советского кино.