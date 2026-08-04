Кто сыграл Ленина лучше всех? 8 актеров, примеривших образ вождя мирового пролетариата
Исполнить эту историческую личность — задача отнюдь не простая.
Фото: Кадр из сериала "Демон революции", режиссер Владимир Хотиненко, 2017г.
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Лысина, кепка, прищур и узнаваемая манера речи — образ Владимира Ильича Ленина стал одним из самых популярных в отечественном кино.
За десятилетия его воплотили сотни актеров, но лишь некоторые смогли создать запоминающийся и живой портрет вождя мирового пролетариата.
Борис Щукин
Имя Бориса Щукина известно каждому театралу — в его честь названо одно из самых престижных театральных училищ страны. Именно он стал одним из первых профессиональных актеров, воплотивших Ленина на экране. В 1937 году он сыграл вождя в фильме «Ленин в Октябре», а в 1939-м — в картине «Ленин в 1918 году».
Перед Щукиным стояла сложнейшая задача: создать образ вождя, который не затмил бы личность Сталина. Но актер сумел найти баланс.
Съемки сильно подорвали здоровье артиста. За свою работу Щукин был удостоен Сталинской премии первой степени — посмертно. Он ушел из жизни в 1939 году, в год выхода второго фильма. Его образ стал эталонным для всех последующих исполнителей.
Максим Штраух
Максим Штраух вошел в историю кино прежде всего как актер, игравший Ленина в нескольких фильмах 1930–1960-х годов. Он сыграл вождя в таких картинах, как «Человек с ружьем», «Выборгская сторона», «Яков Свердлов», «Рассказы о Ленине» и «Ленин в Польше».
Штраух был удостоен Ленинской премии в области литературы и искусства, а также получил награду на Международном кинофестивале в Карловых Варах за «своеобразное, впечатляющее и глубокое человечное воплощение образа».
Однако у этого успеха была и обратная сторона: Штраух стал заложником одной роли. Зрители не помнили других его работ и не узнавали актера без характерного грима.
Юрий Каюров
Рекорд по количеству появлений в образе Ленина принадлежит Юрию Каюрову — он сыграл вождя 18 раз в период 1960–1980 годы. В этом списке — такие фильмы, как «В начале века», «Шестое июля», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам» и «Ленин в Париже», а также множество телепостановок.
Характерный прищур, который многие считали «ленинским», оказался просто северным — актер родом из Вологодской области. Когда обсуждали его кандидатуру на роль, режиссер Михаил Ромм заметил: «По-моему, глаза у этого артиста даже больше ленинские, чем у моего любимого Щукина».
Грим перед каждым перевоплощением занимал до четырех часов. Говорят, Леонид Брежнев считал Каюрова «самым ленинским Лениным». При этом актер был необычайно скромен: вступил в КПСС только после того, как сыграл все свои ленинские роли. Из-за того, что он долго не был членом партии, министр культуры Екатерина Фурцева даже вычеркнула его из списка на присвоение звания народного артиста — он получил его лишь пять лет спустя.
Борис Смирнов
В шести фильмах 1950–1960-х годов Ленина сыграл Борис Смирнов. Из-за невероятного портретного сходства его называли «главным Лениным страны».
Актер даже проводил мастер-классы на всесоюзных семинарах по повышению квалификации провинциальных актеров, игравших Ленина.
Он появлялся в образе вождя в таких картинах, как «Балтийская слава», «Коммунист», «Аппассионата» и «Кремлевские куранты».
Кирилл Лавров
Кирилла Лаврова часто называли «дежурным Лениным». Он сыграл вождя в нескольких фильмах — «Доверие», «Двадцатое декабря». В Госкино существовал негласный запрет: один актер не мог играть и Ленина, и царя — поэтому Лаврову отказали в роли Николая II.
Однако его Ленин был особенным: актер вдохнул в образ вождя собственное обаяние.
Леонид Мозговой
Совершенно иной взгляд на образ вождя предложил Леонид Мозговой в фильме Александра Сокурова «Телец». Актер, не имевший портретного сходства с Лениным, сыграл умирающего, больного и немощного человека, который тихо угасает в Горках.
На создание образа уходило по пять-шесть часов грима. Фильм получил шесть наград «Ники», а Мозговой был удостоен приза за лучшую мужскую роль. Его Ленин не произносит пламенных речей — он задает жене вопросы о том, что будет после его смерти, и просит у партии яду.
«Я готов у Сокурова хоть черта сыграть. Мне с ним ничего не страшно», — признавался сам актер.
Евгений Миронов
В 2017 году, к столетию Октябрьской революции, Евгений Миронов сыграл Ленина в сериале «Демон революции». Для этой роли он несколько месяцев брил наголо половину головы — из-за чего даже на вручении президентской премии появлялся в головном уборе.
Сам Миронов предложил необычный взгляд на вождя — не как на привычный символ эпохи, а как на сложную и противоречивую личность. Актер называл своего героя «темным, злым гением».
Андрей Мягков
Необычную трактовку образа предложил Андрей Мягков в фильме «Надежда». Его Ленин — не пламенный революционер, а юный лысеющий озорник, влюбленный в Наденьку Крупскую, чуть ли не сбегающий с подпольных собраний, чтобы покружиться с ней на карусели.
Сам Мягков не хотел играть эту роль, но режиссер Марк Донской настоял. Его Ленин стал самым романтичным и человечным в истории советского кино.
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