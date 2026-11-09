Коза раздаст удачу не всем: одним знакам зодиака повезет, а другим придется несладко в 2027 году

Год Красной Огненной Козы принесет в 2027 году представителям китайского зодиака совершенно разные перспективы. Одни смогут рассчитывать на финансовый успех, карьерный рост и счастливые перемены в личной жизни, а другим придется запастись терпением и научиться извлекать пользу даже из неприятностей.

Кто окажется в числе главных счастливчиков, а кому удача будет улыбаться гораздо реже, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала китайский астролог Маргарита Богатова.

Рейтинг успеха знаков китайского зодиака в 2027 году

По словам эксперта, все 12 знаков китайского зодиака в год Огненной Козы окажутся в разных условиях. Одним достанется больше счастливых звезд, открывающих возможности для успеха и везения, другим придется столкнуться с препятствиями и негативными энергиями.

Китайский астролог разделила представителей восточного гороскопа на четыре группы в зависимости от перспектив на 2027 год.

Рейтинг удачи по китайскому гороскопу на 2027 год:

Тигр — 95%;

Обезьяна — 87%;

Лошадь — 85%;

Дракон — 83%;

Кролик — 81%;

Свинья — 78%;

Собака — 73%;

Змея — 71%;

Петух — 67%;

Крыса — 67%;

Коза — 65%;

Бык — 61%.

Философы 2027 года: кому из знаков придется учиться на неудачах

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2027 году, гороскоп. Фото: 5-tv.ru

Это три знака, которым в 2027 году будет сложнее остальных рассчитывать на безусловное везение. Их удача окажется под влиянием неблагоприятных звезд, поэтому главным условием успеха станет умение правильно относиться к трудностям.

«К философам я отнесла тех, кому нужно культивировать в себе философский взгляд на трудности и неприятности. Глубоко вникнуть в мысль о том, что ошибки и трудности — это точки роста и развития», — пояснила Богатова.

К этой группе эксперт отнесла Крысу, Козу и Быка.

Крыса (10 место, 67%)

Турбулентность постепенно уходит, уступая место красоте и обаянию. В 2027 году Крысе придется внимательнее относиться к финансам и не забывать о создании финансовой подушки безопасности.

Однако не все так плохо: удача может прийти через личное обаяние и новые знакомства. Представителям знака стоит больше внимания уделять общению и личной жизни.

«И одновременно стараться очаровать новых знакомых или устроить личную жизнь — к этому располагают звезды», — подчеркнула китайский астролог.

Коза (11 место, 65%)

Любимица уходящего 2026 года в собственный год не сможет похвастаться таким же количеством счастливых звезд. Зато внимание к представителям знака будет повышенным. Это возможность проявить лидерские качества, хотя и ответственность окажется немалой.

Главная задача Коз — завершить ключевые дела до 6 февраля 2027 года, официального начала их года.

«Воспользуйтесь всеми счастливыми звездами года Лошади, чтобы в год Козы переваривать былые наработки», — посоветовала Богатова.

Бык (12 место, 61%)

Еще один бывший лидер рейтинга 2026 года в новом году окажется на последней позиции. Бык становится злейшим врагом Козы, а на него обрушиваются сразу десять несчастливых звезд.

Представителям знака следует приготовиться к финансовым потерям и неожиданным неприятностям. В работе возможна турбулентность, поэтому лучше постараться завершить основные проекты еще в 2026 году.

В 2027-м Быкам придется рассчитывать прежде всего на философское отношение к происходящему. Именно оно поможет пережить неудачи и найти возможности для дальнейшего развития.

Ученики 2027 года: кому из знаков придется работать над успехом

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2027 году, гороскоп. Фото: 5-tv.ru

Собака, Змея и Петух также потеряют часть прежних преимуществ. Счастливые звезды станут более сдержанными, а негативные, напротив, усилятся. Поэтому представителям этой группы придется внимательнее относиться к решениям и учиться на собственных ошибках.

Собака (7 место, 73%)

Собака сохранит возможность получать помощь от благородных людей. Особенно заметную роль в ее успехе сыграют женщины благодаря сильной лунной энергии.

Однако рассчитывать исключительно на везение не стоит. Пять тяжелых негативных звезд могут принести стагнацию, финансовые потери из-за неверных решений подчиненных и общее ощущение нестабильности.

Змея (8 место, 71%)

Змея утратит часть прежних преимуществ, но год Огненной Козы все же приготовил для нее несколько приятных сюрпризов.

Среди возможностей — удача в сфере недвижимости и путешествий. При этом три проблемные звезды предупреждают о риске травм и неприятностях, которые могут возникнуть из-за поспешных решений.

В целом перспективы Змеи остаются приемлемыми: при разумном подходе она сможет использовать благоприятные возможности для собственного успеха.

Петух (9 место, 67%)

Петух получит особенные возможности для учебы и сдачи экзаменов. В 2027 году ему будет гораздо проще осваивать новые знания и приобретать полезные навыки.

Это удачный период для повышения квалификации и профессионального развития. Главное — не упустить шанс, который предоставляют счастливые звезды.

«Если вы родились в сентябре или в год Петуха, обязательно запишитесь на курс повышения квалификации, освойте новый навык или хотя бы поучитесь чему-то сами. Такие энергии нельзя пропускать», — настаивает Богатова.

Оптимисты 2027 года: кому из знаков повезет с возможностями

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2027 году, гороскоп. Фото: 5-tv.ru

Дракон, Кролик и Свинья имеют близкую энергетическую связь с Огненной Козой. Благодаря этому они смогут воспользоваться частью ее удачи и получить дополнительные возможности для развития.

В этой группе особенно заметны перспективы финансового успеха, популярности и новых знакомств.

Дракон (4 место, 83%)

Дракон уверенно входит в четверку самых удачливых знаков 2027 года. Его главными преимуществами станут сразу четыре сильные финансовые звезды, которые открывают широкие возможности для заработка.

Однако успех может оказаться под угрозой из-за эмоциональной нестабильности. Из четырех негативных звезд большая часть будет влиять именно на эту сферу.

«Нужно только быть внимательнее в вопросах эмоций, поскольку большая часть негативных звезд — их всего четыре — концентрируется именно на эмоциональной сфере», — отметила китайский астролог.

Кролик (5 место, 81%)

Кролик сохранит высокие позиции в рейтинге удачи. В 2027 году он сможет проявлять лидерские амбиции и достаточно легко справляться с возникающими проблемами.

Но путь к успеху не будет совершенно безоблачным. Семь негативных звезд предупреждают о возможных финансовых потерях и опасности травм от летящих предметов.

Несмотря на это, у представителей знака останутся все шансы обратить неблагоприятные обстоятельства в свою пользу.

«Однако на пути к счастью Кролика возникают сразу семь мрачных и увесистых неприятных звезд», — предупредила эксперт.

Свинья (6 место, 78%)

Для Свиньи 2027 год может стать временем популярности и признания. Счастливые звезды помогут укрепить репутацию, привлечь внимание окружающих и получить поддержку влиятельных людей.

Это хорошая возможность заявить о себе и добиться успеха благодаря общению с широкой аудиторией.

«Так что подумайте о том, что вы хотите сообщить широкой аудитории, чтобы, получив микрофон в 2027 году, сполна использовать эти энергии», — посоветовала Богатова.

Любимчики 2027 года: кому из знаков улыбнется большая удача

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2027 году, гороскоп. Фото: 5-tv.ru

В тройку главных счастливчиков войдут Лошадь, Обезьяна и Тигр. После не самых благоприятных перспектив в 2026 году эти знаки смогут заметно улучшить свои позиции.

Именно им достанется больше возможностей для успеха, счастливых перемен и реализации планов.

Лошадь (3 место, 85%)

Лошадь станет лучшим другом Огненной Козы. В 2027 году ее будут сопровождать четыре счастливые звезды, а главные возможности для финансового успеха откроются через общение.

Поэтому представителям знака не стоит замыкаться в себе: новые знакомства и активное взаимодействие с окружающими помогут привлечь удачу.

«Поэтому в год Козы Лошадям обязательно нужно много общаться», — сказала китайский астролог.

При этом две незначительные негативные звезды вряд ли смогут испортить общую картину года.

Обезьяна (2 место, 87%)

Обезьяна займет вторую строчку рейтинга. Самые благоприятные звезды для нее будут связаны с личной жизнью.

У представителей знака появится возможность встретить любовь и пережить счастливые события. Особенно повезет тем, кто родился в августе или в год Обезьяны.

«Если вы родились в августе или в год Обезьяны, есть все шансы встретить свою любовь и отпраздновать счастливые события», — отметила эксперт.

Финансовая удача тоже не обойдет стороной этот знак. Однако пять проблемных звезд могут создать препятствия в денежных вопросах и эмоциональной сфере.

Тигр (1 место, 95%)

Абсолютный лидер рейтинга успеха на 2027 год. Тигр получит сразу шесть сильнейших счастливых звезд, которые обещают поддержку покровителей, карьерный рост и прекрасную репутацию.

Это наиболее удачливый знак китайского гороскопа в год Огненной Козы. Однако даже таким счастливчикам не стоит рассчитывать, что все произойдет само собой.

Главные опасности для Тигра — юридические неприятности и переутомление. Поэтому важно правильно распределять силы и не забывать о собственных усилиях.

«Тиграм нужно набраться сил перед очень активным годом. Ведь следует помнить, что звезды — это множители результатов усилий. Если усилий с вашей стороны нет, то и множить нечего», — предупредила Богатова.

Кстати, у каждого человека не один, а целых четыре зверя, каждый из которых отвечает за год, месяц, день и час рождения. Чтобы уточнить свой набор, можно обратиться к калькулятору «Бацзы» (о том, что такое «Бацзы», можно прочитать здесь).