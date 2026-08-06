Не только пол и мебель: неожиданные способы использования дерева в интерьере

Древесина считается натуральным материалом, но еще он очень практичен. Из него делают далеко не только полы и мебель.

Что еще производят из дерева для интерьера? Программа Пятого канала «Стройнадзор» разобралась в свойствах, уходе и даже огнестойкости этого материала.

Дуб, лиственница сосна или МДФ

Дерево, древесина в интерьере дома: советы по уходу. Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Robert Schmiegelt

Житель Санкт-Петербурга Роман Керимов затеял ремонт своими руками в бывшей коммуналке. Старый паркет скрипел и весь перекосился. Хозяин решил его полностью демонтировать и обнаружил, что за 60 лет доски сгнили!

«Если с внешней стороны он еще вполне себе нормальный, то снизу он выглядел вот так. Не имеет смысла восстановление, потому что это советский паркет, ему 60 лет, он не представляет никакой исторической ценности», — рассказал Керимов.

Теперь мужчина планирует положить ламинат — это намного дешевле и тоже красиво смотрится! Но что безопаснее?

Для этого программа решила испытать дуб, лиственницу, сосну и МДФ. Экземпляры положили внутрь разогретой установки.

«Воздействует тепловой поток и с некой периодичностью также воздействует источник зажигания. Суть в том, что от образца могут исходить горючие газы, которые мы должны воспламенить. И непосредственно при том тепловом потоке, при котором он воспламенится, мы и считаем за воспламеняемость», — объяснил руководитель проекта ИКБС НИУ МГСУ Антон Корольченко.

Что оказалось более стойким к огню: образцы натурального дерева или МДФ?

«Дуб, лиственница и сосна дали одинаковый результат. Они воспламенялись при поверхностной плотности теплового потока 25 киловатт на метр квадратный. МДФ же показал результаты хуже. Его воспламенение произошло при 15 киловаттах на метр квадратный», — сообщил Корольченко.

Эксперты делают вывод: согласно ГОСТу, древесина относится к группе В2 — это материалы умеренной воспламеняемости. А МДФ — попал в разряд В3 — такие загораются быстро.

Паркет

Дерево, древесина в интерьере дома: советы по уходу. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Паркет боится влажности и перепадов температур, поэтому его монтируют на финишной стадии ремонта. В качестве основания подойдет бетонная стяжка, деревянные лаги или фанера. В первом варианте планки фиксируют на клей, во втором — дополнительно используют гвозди.

Под любую базу стелют пароизоляционную пленку. Наиболее простой узор — разбежка, но есть и необычные — например, плетенка или квадраты со вставками.

«Самый популярный тип укладки — классическая французская елка. Она сочетает в себе традиции и современный стиль, визуально расширяет пространство и придает интерьеру динамику», — рассказала директор по маркетингу компании напольных покрытий Жанна Возжова.

Паркет требует деликатного ухода, частое перемещение мебели и других предметов оставляет царапины.

Важно регулярно проводить сухую уборку, чтобы мусор не забивался в стыки. Перед мытьем полов хорошо выжимать тряпку, не применять агрессивную химию и абразивные порошки.

Стоит позаботиться о микроклимате в помещении! Из-за сухого воздуха дерево может потрескаться. Это правило относится и к другим изделиям.

«У нас на производстве есть принудительное увлажнение, автоматизированное. У нас поддерживается влажность от 43 до 45% во всех производственных помещениях. Если мы выносим с предприятия это изделие, соответственно, условия меняются, и с деревом может что-то происходить. Есть свойства как разбухание, сжимание, то есть расширение», — предупредил начальник цеха по производству деревянной фурнитуры Филипп Жеребятников.

Заказчикам всегда оставляют памятку: предмет важно покрыть отделочным материалом в течение трех дней! Эмалью, лаком или грунтовкой.

Древесина в интерьере

Дерево, древесина в интерьере дома: советы по уходу. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

На этом заводе производят декоративные элементы для мебели и фурнитуру. Многие резные детали создают вручную. Работают в основном с дубом и буком, но не обходят стороной и другие породы.

«Это венге, плотное очень дерево. Это все с западного побережья Африки. Тоже это африканское дерево. Это зебрана уже. Это американский орех. У него такая характерная фиолетовость есть. Вот это самое дорогое. Это бразильский палисандр с Южной Америки. Приходит в основном из Бразилии, потому что очень маслянистое дерево. Очень плотная, твердая и очень ценная», — рассказал Жеребятников.

И дорогая! Кубический метр стоит около двух миллионов рублей! Владелец столярной мастерской Владимир Кремин в своей работе предпочитает дуб, ясень, рогач и березу. Он производит деревянные… раковины!

«Орех тоже подходит, но это дорогая порода древесины. Не подходят мягкие породы, к примеру, осина и липа, и не подходят хвойные породы, где есть содержание смол. К примеру, та же самая лиственница — это твердая порода древесины, но в ней есть смолы, и это нежелательно», — пояснил он.

Такая раковина может прослужить десяток лет! Секрет прост: при изготовлении важно не намочить дерево.

«Мы закапывали раковину на неделю в снег. Мы держали эту раковину в течение двух лет в помещении, где было зимою очень-очень холодно, а летом очень-очень жарко, и с раковинами ничего не происходило», — поделился опытом Кремин.

Сначала заготовки смазывают клеем и зажимают под прессом на три часа.

«Там, где у нас место склейки древесины, между ними ПВА, там происходит прорастание дерева друг в друга. И это место гораздо прочнее, чем сама часть — древесина», — объяснил мастер.

Далее материал отправляют в ЧПУ-станок, который вырезает нужную форму. После — зачищают, наносят специальный влагостойкий грунт, а потом — эпоксидную смолу. Шкурят и покрывают акриловым лаком. Раковина готова!

«У нас внутрянка сделана матовым лаком, а снаружи мы ее загрунтовали и покрыли глянцевым лаком. Все дело в том, что внутреннюю часть лучше покрывать матовым лаком, потому что на нем меньше видно разводы воды», — дал совет Кремин.