Квартира на колесах: во сколько обходится жизнь в автодоме

Кровать, кухня, душ и даже баня — все это может поместиться в доме на колесах. Какие бывают автодома, сколько стоит жизнь в дороге и действительно ли такой формат отдыха помогает сэкономить.

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Трейлер как премиальный отель

www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Трейлер путешественника Олега Зверева выглядит как номер в престижном отеле!

«Большая двуспальная кровать 160 на 200. Много зеркал, много ящиков, есть свет абсолютно везде. Также здесь задуман телевизор и есть такие специальные защелки на дверь, чтобы на ходу они не болтались, и можно от всех закрыться», — рассказывает владелец автодома.

Тут комфортно готовить и принимать душ — вода нагревается газом.

«У нас здесь холодильник, смотрите, двухкамерный, с здоровенной морозилкой. Также у нас есть газовая плита на три конфорки с функцией автоподжига. И также есть большая здоровая микроволновка», — показывает мужчина.

На площади около 40 квадратов комфортно разместятся сразу несколько человек. Есть выдвижные секции, которые позволяют увеличить пространство в автодоме примерно в два раза.

Все инженерные решения рассчитаны на длительные поездки.

«У нас стоит большой аккумулятор и солнечные панели. Насчет воды — здесь стоит бак на 300 литров. При скромном использовании его хватает где-то на неделю. Насчет туалета — здесь стоит бак черной воды на 200 литров. Его также где-то на неделю хватает», — поясняет Олег.

Стоит такой дом на колесах, как самый настоящий на фундаменте, — 13 миллионов рублей.

Бюджетный и маневренный вариант дома на колесах

www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

Алексей Шлевис тоже любитель путешествий, но выбрал бюджетный вариант — прицеп. Он купил его чуть больше чем за один миллион и открыл другие преимущества.

«Автобус так не поставишь, потому что он все равно большой. Прицеп ты кинул, отцепил машину — и ты в общем и целом свободен. Здесь по факту две комнаты. То есть спокойно семья из четырех человек вообще спокойно расключается и комфортно два-три дня живет», — делится владелец автодома на прицепе.

Ведущий «Стройнадзора» Филипп Курочкин оценил формат такого жилья.

«Сейчас категория BE (в водительском удостоверении. — Прим. ред.)нужна в том случае — давайте тут две важные штуки. Первая: если прицеп весит больше, чем машина-тягач. Такое бывает. И вторая история, которая важна: совокупная максимально разрешенная масса не должна превышать три с половиной тонны», — объясняет Шлевис.

На расход топлива, по его словам, прицеп сильно не влияет. Совсем скоро семья собирается отправиться из Москвы во Владивосток на три месяца.

«А вот ты говоришь, 1,3 миллиона потратил, а не дешевле, допустим, найти деньги, в гостинице остановиться, на самолете полететь?» — спрашивает ведущий.

«Мы просто посчитали, что вот мы едем на три с половиной месяца. Это больше 600–700 тысяч рублей мы потратим только на аренду. По факту мы его за одну поездку окупим в ноль», — отвечает собеседник.

Какие бывают автодома

www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Кемпервен — компактный, создан на основе минивэнов;

Кастенваген — уже больше, для него базой служит цельнометаллический фургон или микроавтобус;

Караван — жилой прицеп, оснащенный всем необходимым для путешествия;

Полуинтегралы — без надстройки над водительской кабиной;

Интегралы и альковные дома — выпускаются на специальном шасси и считаются самыми просторными и комфортными;

В премиальных моделях хауслайнеров есть даже гараж для легкового авто.

Производство автодомов в России

www.globallookpress.com/Peter Giovannini

На производстве полного цикла 80% комплектующих — отечественные.

«Мы делаем окна из поликарбоната. Это материал более прочный, чем стекло. И основное его преимущество в том, что независимо от того, камыш к нам попал, мы по бездорожью ехали, он выдерживает гораздо большие нагрузки», — рассказывает заместитель директора компании по производству автодомов Илья Максимов.

В зависимости от сложности автодом собирают от двух с половиной месяцев до полугода. В том числе — все наполнение. Порой заказы встречаются совсем необычные.

«У него в наличии было шесть собак. Соответственно, нам было необходимо сделать автодом, чтобы он смог с этими шестью собаками путешествовать по России. И делались дополнительные кондиционеры, вентиляция в этом автодоме. Также определенные сеточки проставлялись, чтобы можно было как-то оградить собак друг от друга», — добавляет эксперт.

Что выбрать? Ориентируйтесь на бюджет: прицеп — самый дешевый вариант, чем больше и комфортнее автодом — тем он дороже. Но сложнее в управлении, проходимости и парковке.

Для габаритных моделей потребуется дополнительная категория в водительском удостоверении. В любом случае перед покупкой стоит взять аналогичный транспорт в аренду и протестировать.

Мобильная баня

www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

Кому дом, а Алексею Костину на прицепе нужна была баня.

«Печка находится снаружи. Это исключает попадание дров и грязи внутрь», — объясняет владелец передвижной парной.

Конструкция ничем не отличается от стационарной, но каркас усилен для перевозок. Парную реально прогревать даже до 100 с лишним градусов.

«Здесь размещаются все основные парильщики. Имеет можжевеловый потолок», — показывает мужчина.

По его словам, при парении он дает запах.