Генеральная уборка против вирусов: 5 неприметных мест, которые нужно вымыть

Лето закончилось. Солнце больше не печет, окна все реже открываются настежь, а за порогом — слякоть, ветер и первые холода. Мы убираем легкие платья на дальнюю полку и достаем теплые свитера.

Но смена сезона — это не только смена гардероба. Осень — идеальное время для генеральной уборки, причем не поверхностной, а глубокой, до самых дальних углов. Ведь за лето в доме накопилось немало пыли, грязи и аллергенов, а с закрытыми окнами все это так и останется с нами до весны. А ведь тщательная уборка помогает удалить из дома пыль и аллергены, которые часто обостряют течение сезонных ОРВИ.

Какие пять мест во время осенней уборки требуют особого внимания — в материале 5-tv.ru.

1. Платяной шкаф и комод

5-tv.ru

С приходом осени шкафы требуют полноценной ревизии. Летние вещи — легкие платья, шорты, топы, пляжные полотенца, шляпы и сланцы — отправляются на дальние полки или в вакуумные пакеты. А их место занимают теплые свитера, куртки, шарфы и плотные джинсы.

Но просто переложить вещи — недостаточно. Важно провести ревизию: оценить, что из гардероба еще пригодится, а что пора выбросить, продать или отдать. Детская одежда требует отдельного внимания — дети растут быстро, и то, что было впору прошлой осенью, сегодня уже мало.

Перед тем как убрать чистые вещи на хранение, нужно хорошенько убраться на тех полках, где они будут ждать своей поры. Протрите внутренние стенки, полки и ящики влажной тряпкой. Особое внимание — углам шкафов, где за лето могла скопиться пыль.

И не забудьте про защиту от моли: перед наступлением холодов проверьте все шкафы и положите в них, например, сушеную лаванду или мяту. Дайте шкафу полностью высохнуть, прежде чем складывать туда вещи.

2. Туалетный столик и рабочее место

5-tv.ru

Туалетный столик — настоящая «горячая точка», которая часто становится жертвой беспорядка. За лето здесь скапливается множество косметических средств, флаконов, кистей и украшений.

Осенняя уборка — отличный повод разобрать все эти запасы. Откройте ящики и удалите все предметы внутри. Проверьте сроки годности кремов, сывороток и тушей — просроченные баночки безжалостно отправляются в мусор. Протрите внутреннюю часть ящиков, включая боковые стороны и дно, салфеткой из микрофибры. Если есть регулируемые полки, снимите их — это облегчит очистку.

Рядом с туалетным столиком часто находится рабочее место или кабинет. Удаленная работа уже стала привычной, но порядок на столе — редкость. Осенью стоит разобрать документы, очистить клавиатуру от пыли и избавиться от ненужных вещей.

Чистота на рабочем месте повышает продуктивность и помогает концентрироваться. Протрите монитор, стол и все поверхности — и работать станет заметно приятнее.

3. Мягкая мебель, шторы и ковры

5-tv.ru

Мягкая мебель, ковры и шторы — это настоящие магниты для пыли. За лето, пока окна были открыты, они впитали в себя немало уличной пыли и аллергенов. И если сейчас не заняться их чисткой, всю зиму вы будете дышать этой пылью.

Глубокую чистку диванов и кресел рекомендуется проводить дважды в год — весной и осенью. Если есть возможность, снимите и постирайте чехлы. Обивку можно протереть тряпкой, смоченной в мыльной пене, а затем насухо вытереть чистой. Желательно использовать пылесос с HEPA-фильтром, который задерживает мельчайшие частицы. Можно также пройтись пароочистителем или заказать профессиональную химчистку.

Оптимальное время для чистки мягкой мебели — конец лета или ранняя осень: можно открыть окна для проветривания, что ускоряет сушку и помогает избавиться от неприятных запахов.

Шторы и гардины тоже нужно снять и постирать. Если такой возможности нет — сдать в химчистку. И не забудьте про ковры: их можно пропылесосить, обработать пароочистителем или также отдать в профессиональную чистку.

4. Кухонная техника

www.globallookpress.com/Elisa Schu

Осенью и зимой мы готовим больше, чем летом. Поэтому кухонная техника требует особого внимания перед холодным сезоном.

Духовой шкаф и варочная поверхность — первые в списке. Чистка духовки — та самая работа, которую мы откладываем бесконечно, но сейчас идеальное время, чтобы ее сделать. Не нужно агрессивной химии: пищевая сода и горячая мыльная вода отлично справляются с задачей. Почистите также решетки и противни.

Холодильник, если в нем нет системы No Frost, требует полноценной разморозки и мытья. Отключите его от сети, выньте все продукты. Испорченное — сразу в мусор, остальное временно переложите в пакеты или контейнеры.

Достаньте и вымойте все полки, контейнеры и ящики в теплой воде. Протрите внутренние стенки, не забывая про уплотнитель дверцы и ручки. Можно использовать раствор уксуса или пищевую соду. Разморозьте морозильную камеру, полностью удалив наледь.

Микроволновая печь тоже не должна остаться без внимания. Удалить засохшие пятна поможет столовый уксус. Вытяжку стоит тщательно вымыть с моющим средством — за лето на ней наверняка скопился жир и пыль.

И общее правило для всей техники: перед мытьем отключайте приборы от сети, используйте мягкие губки и щадящие средства, чтобы не поцарапать поверхности.

5. Прихожая, окна и «невидимые» места

5-tv.ru

Прихожая — первое место в доме, куда попадает грязь с улицы. С наступлением осени и дождливой погоды это становится особенно актуально.

Уберите летнюю обувь, освободите место для осенней и зимней. Почистите придверный коврик и вымойте под ним пол. В идеале — замените легкую летнюю подстилку на более плотный или перфорированный коврик, который будет лучше задерживать грязь и влагу.

Окна — еще один важный пункт. За лето на них скопилось много пыли и грязи. Помытые окна добавят света пасмурным осенним дням. Обязательно снимите и промойте москитные сетки — на них пыли скапливается больше всего. Салфетки из микрофибры помогут убрать разводы без лишней химии, оставив стекло идеально прозрачным.

И наконец — труднодоступные места, куда мы редко заглядываем: экраны батарей, плинтусы, люстры и светильники, решетки вентиляционных систем и фильтры кондиционеров. Там тоже скапливается пыль, и отопительный сезон — лучшее время, чтобы избавиться от нее. Улучшить циркуляцию воздуха поможет очистка фильтров кондиционеров и вентиляционных решеток.

Другие незаметные места

www.globalloopkress.com/Victor Lisitsyn

Задняя стенка холодильника. Отодвиньте технику, снимите решетку на компрессоре. Там за лето набивается войлок из пыли и шерсти — он мешает охлаждению и может стать причиной поломки. Пропылесосьте змеевик узкой насадкой, протрите влажной тряпкой. Заодно вымойте пол под холодильником — там обычно скапливаются потерянные мелочи и засохшие капли.

Клавиатура, пульты, выключатели. Все, чего вы касаетесь руками десятки раз в день, — рассадник бактерий. Осенью, когда вирусы активизируются, это особенно опасно. Возьмите спиртовые салфетки, ватные палочки и пройдитесь между кнопками клавиатуры, по пульту, дверным ручкам и чехлу телефона. Протрите выключатели света — на них оседает кожный жир и грязь.

Верхние торцы межкомнатных дверей. Мы моем полотна, но редко заглядываем наверх. А там на узкой плоскости за год собирается плотный слой серой пыли, который пахнет сыростью при смене влажности. Пройдитесь по всем дверям влажной микрофиброй (нужна стремянка). Заодно капните масла в скрипящие петли.

Фильтры стиральной и посудомоечной машин. Не только внешняя сетка вытяжки, но и сливной фильтр снизу стиралки. Открутите лючок, слейте воду, вытащите волосы, монетки, скрепки. В посудомойке снимите нижнюю разбрызгивающую трубку и очистите крошки из фильтра — там часто застревают косточки и пленки. Техника заработает тише и дольше проживет.

Поддоны и горшки комнатных растений. За лето на донышках образуется налет от жесткой воды, в поддонах застаивается влага — идеальная среда для мошек-сциарид. Снимите все горшки, вымойте поддоны с содой, протрите внешние стенки горшков. Промойте листья губкой. Это не только чистота, но и профилактика болезней цветов.