Суд оставил блогера Илью Ремесло в СИЗО по делу о распространении фейков об армии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 38 0

Апелляционная жалоба защиты была отклонена.

Мосгорсуд отказался выпускать блогера Ремесло из СИЗО

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Суд оставил блогера Илью Ремесло в СИЗО

Московский городской суд отказался освобождать из-под стражи блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Апелляционная жалоба защиты была отклонена.

Суд оставил в силе решение Басманного суда, который 17 июля отправил Ремесло под арест на два месяца. Блогеру вменяется уголовное преступление по статье о распространении фейков о российской армии. Защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения, однако суд счел доводы несостоятельными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Без изменений оставлены решения Пресненского районного суда и апелляционное определение Мосгорсуда от 11 февраля 2026 года. Ранее суд установил, что экс-замминистра на неустановленные доходы приобрел доли в четырех коммерческих структурах на сумму свыше 70 миллионов рублей, а также 44 объекта элитной недвижимости, премиальные автомобили и предметы роскоши, включая культурные ценности.

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