«Невозможно разглядеть»: Мигель о том, почему танцоры никогда не соберут стадион

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 87 0

Хореограф заявил, что даже с большими экранами невозможно передать одну важную деталь в хореографии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Хореограф Мигель уверен, что танцоры никогда не смогут собрать стадион

Танцор никогда не соберет стадион. Об этом известный хореограф и танцор Мигель (Сергей Шестеперов. — Прим. ред.) рассказал 5-tv.ru после эфира на «Радио 7».

По словам артиста, в последнее время танцы в нашей стране заняли высокий уровень узнаваемости и интереса. Однако, уверен Мигель, этот вид искусства никогда не сможет покорить стадионы — и дело не в отсутствии зрителей или мастерства исполнителей.

«Это просто это же не стадионное творчество, танцы. … Тот контакт, который присутствует у зрителя с танцовщиком через его тело, ну его невозможно разглядеть на таком большом расстоянии», — пояснил хореограф.

Мигель добавил, что танцы — это язык, который требует не только умения говорить, но и воспринимать, а расстояние здесь играет решающую роль. Большие скраны не спасут, считает Мигешь

«Тело, оно не воспроизводит звук. А с ним надо быть в коннекте вот здесь и сейчас. Экраны не дадут того эффекта, который ты получаешь, когда видишь это вживую», — рассудил Мигель.

Именно поэтому, по мнению Мигеля, танцевальному искусству уготован театр, а не стадионы — и этот формат останется с нами навсегда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Олег Каменщиков на премьере сериала «Большая фарма» высказался о съемках блогеров в кино. В то время как некоторые артисты, например Екатерина Волкова и Наталья Рудова, критикуют эту тенденцию, называя ее обесцениванием индустрии, Каменщиков занял иную позицию. По его мнению, в кино хороший блогер при грамотном режиссере может сработать лучше, чем плохой актер, особенно если последний переоценивает свои способности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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