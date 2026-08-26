«Невозможно разглядеть»: Мигель о том, почему танцоры никогда не соберут стадион

Хореограф Мигель уверен, что танцоры никогда не смогут собрать стадион

Танцор никогда не соберет стадион. Об этом известный хореограф и танцор Мигель (Сергей Шестеперов. — Прим. ред.) рассказал 5-tv.ru после эфира на «Радио 7».

По словам артиста, в последнее время танцы в нашей стране заняли высокий уровень узнаваемости и интереса. Однако, уверен Мигель, этот вид искусства никогда не сможет покорить стадионы — и дело не в отсутствии зрителей или мастерства исполнителей.

«Это просто это же не стадионное творчество, танцы. … Тот контакт, который присутствует у зрителя с танцовщиком через его тело, ну его невозможно разглядеть на таком большом расстоянии», — пояснил хореограф.

Мигель добавил, что танцы — это язык, который требует не только умения говорить, но и воспринимать, а расстояние здесь играет решающую роль. Большие скраны не спасут, считает Мигешь

«Тело, оно не воспроизводит звук. А с ним надо быть в коннекте вот здесь и сейчас. Экраны не дадут того эффекта, который ты получаешь, когда видишь это вживую», — рассудил Мигель.

Именно поэтому, по мнению Мигеля, танцевальному искусству уготован театр, а не стадионы — и этот формат останется с нами навсегда.

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