Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся образования, работы, трудоустройства женщин с детьми и других сфер. 5-tv.ru собрал основные нововведения первого осеннего месяца.

Школа: оценки и поведение

Новые законы, штрафы в России с 1 сентября 2026 года. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2026/27 учебном году апробацию единой модели оценки поведения планируют провести в десяти школах каждого региона. Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, она рассчитана на учеников со второго по восьмой класс. Первоклассники в этом этапе не участвуют.

Для оценки предусмотрены четыре критерия: дисциплинированность, взаимодействие со сверстниками, взаимодействие со взрослыми и правомерное поведение. Педагоги будут учитывать соблюдение школьных правил, уважительное общение, отсутствие травли и других нарушений.

Итоговые оценки будут трех видов: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Их выставляют отдельно от отметок по предметам: результаты не учитываются при оценивании успеваемости и не могут стать основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации.

Если эксперимент окажется успешным, новую систему планируют распространить на все российские школы с 2027/28 учебного года.

Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят до полутора лет

С 1 сентября 2026 года рождение или усыновление второго либо последующего ребенка станет новым основанием для получения ипотечных каникул. В этом случае приостановить платежи можно будет максимум на 18 месяцев. Для остальных оснований предельный срок останется прежним — шесть месяцев.

Пока действуют каникулы, банк не вправе начислять пени и штрафы, требовать вернуть кредит досрочно, взыскивать заложенное жилье или обращаться с требованиями к поручителю. Однако долг сохраняется: по завершении льготного периода заемщику необходимо продолжить выплаты.

Воспользоваться новыми условиями смогут и граждане, заключившие ипотечный договор до 1 сентября 2026 года. Вместе с тем Банк России предупреждает: продолжительная пауза в платежах способна увеличить итоговую переплату. За период с седьмого по восемнадцатый месяц проценты будут продолжать начисляться.

Прежде чем оформлять отсрочку, специалисты советуют получить у банка обновленный платежный график. Он позволит понять, насколько изменятся продолжительность кредита и общая сумма выплат.

Начнется массовое внедрение цифрового рубля

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль начнут поэтапно внедрять в повседневные расчеты. Банки должны обеспечить клиентам возможность завести цифровой счет, совершать переводы и оплачивать покупки и услуги.

Использовать новую форму денег граждане смогут по собственному желанию, наряду с наличными и привычными безналичными средствами. Для физических лиц операции с цифровыми рублями будут бесплатными.

Некоторые продавцы при этом будут обязаны принимать такие платежи. С 1 сентября 2026 года требование начнет действовать для компаний, чья выручка за предыдущий год превысила 120 миллионов рублей, если на начало 2026 года они уже обслуживались в банке, признанном Банком России значимым на рынке платежных услуг.

С 1 сентября 2027 года к ним присоединятся продавцы с выручкой свыше 30 миллионов рублей. С 1 сентября 2028 года обязанность распространится на остальных продавцов с выручкой от 20 миллионов рублей.

Компании, получающие менее 20 миллионов рублей выручки в год, смогут не подключаться к системе. Исключения также предусмотрены для отдельных торговых точек с выручкой менее пяти миллионов рублей и мест без доступа к интернету.

Для оплаты цифровыми рублями потребуется приложение банка, подключенного к платформе Банка России.

Для оплаты в магазинах и кафе введут универсальный QR-код

Новые законы, штрафы в России с 1 сентября 2026 года. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 1 сентября 2026 года торговые точки и кафе начнут переходить на единый QR-код для безналичных расчетов. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 23 июля 2025 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сейчас возле кассы могут находиться сразу несколько кодов, принадлежащих разным банкам и платежным сервисам. После перехода покупателю понадобится отсканировать один код, а затем выбрать подходящий способ оплаты.

Сам порядок действий для покупателей существенно не поменяется. Бонусы и скидки выбранного банка или сервиса сохранятся, но введение универсального кода само по себе не приведет к снижению стоимости покупок.

Предприятиям новая система может облегчить прием платежей и уменьшить сопутствующие расходы. При этом банки и платежные сервисы получат возможность конкурировать за каждую операцию в рамках единой системы.

Граждане смогут оформить самозапрет на азартные игры

С 1 сентября 2026 года жители России получат возможность добровольно ограничить свое участие в азартных играх. Для этого потребуется подать заявление о включении в специальный реестр. Такой порядок предусмотрен Федеральным законом от 29 декабря 2025 года № 575-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Организаторам азартных игр запретят принимать ставки у внесенного в реестр человека и допускать его к игре. Направлять ему рекламу азартных игр также будет нельзя.

Заявление можно будет оформить на «Госуслугах» или в многофункциональном центре. Ограничение установят как минимум на год. Досрочно снять его не получится: обратиться за исключением из реестра разрешат лишь после истечения этого срока.

Матерей детей младше трех лет освободят от испытательного срока

С 1 сентября 2026 года при трудоустройстве нельзя будет назначать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. Такая же гарантия будет действовать для других граждан, которые воспитывают ребенка этого возраста без матери. Изменения закреплены Федеральным законом от 9 апреля 2026 года № 91-ФЗ.

В настоящее время соответствующая защита распространяется на родителей детей младше полутора лет. С вступлением новых норм возрастной порог увеличится до трех лет.

Если условие об испытательном сроке все же включат в трудовой договор с работником, на которого распространяется гарантия, оно будет недействительным.

Предельное количество сверхурочных часов вырастет

Новые законы, штрафы в России с 1 сентября 2026 года. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 сентября 2026 года допустимую продолжительность сверхурочной работы можно будет повысить со 120 до 240 часов в год. Для этого соответствующее условие должно содержаться в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Изменения предусмотрены Федеральным законом от 25 мая 2026 года № 144-ФЗ.

Пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников вредных производств разрешат привлекать к работе сверх 120 часов только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Кроме того, работодатель должен письменно сообщить им о возможности отказаться.

Порядок оплаты первых 120 часов не изменится: первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, следующие — минимум в двойном. Со 121-го часа за каждый час сверхурочной работы потребуется платить как минимум вдвое больше. Возможность выбрать дополнительное время отдыха вместо повышенной оплаты сохранится.

Сотрудникам, отработавшим за год больше 120 сверхурочных часов, также предоставят один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Рабочее место и средний заработок на этот день за ними сохранят.

Новые положения не будут распространяться на работников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда третьей и четвертой степени. Исключение также коснется ряда категорий государственных и муниципальных служащих, чья работа по внутреннему совместительству превышает четверть месячной нормы рабочего времени.

Сохранить мобильный номер разрешат при переезде в другой регион

С 1 сентября 2026 года абоненты смогут переносить мобильный номер при смене региона проживания. Новый порядок предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2026 года № 510 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Пока переход к другому оператору с сохранением номера допускается только внутри одного региона. После вступления изменений в силу номер можно будет передать на обслуживание оператору в другом субъекте страны, одновременно выбрав местный тариф.

Так, переезжающий из Екатеринбурга в Москву абонент сможет оставить прежний номер и пользоваться московским тарифом. Для изменения региональной принадлежности номера не понадобится оформлять новую сим-карту или отказываться от привычного номера.