В конце 1990-х «Зачарованные» появились на телевидении и довольно быстро превратились в сериал, каждую серию которого зрители ждали с нетерпением. Три ведьмы из семьи Холливелл жили в красивом доме, ходили на работу, влюблялись, ссорились и между делом регулярно спасали мир от демонов.

В оригинале главные роли исполнили Шеннен Доэрти, Холли Мэри Комбс и Алисса Милано. Позже к ним присоединилась Роуз Макгоуэн. Вокруг сестер сформировалась постоянная компания из хранителя Лео, демона Коула и полицейских Энди и Дэррила.

А что, если бы «Зачарованные» снимали в России? Какие отечественные актеры могли бы сыграть главных героев сериала?

Прю Холливелл — Светлана Ходченкова

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Прю — старшая из сестер Холливелл и, по сути, тот человек, на котором держится весь семейный порядок. Она собранная, серьезная и давно привыкла полагаться только на себя. У нее есть работа, личная жизнь и собственные проблемы, но с появлением магии обычные бытовые трудности неожиданно вырастают до совсем другого масштаба. В сериале Прю владеет телекинезом и астральной проекцией и остается одной из центральных героинь до конца третьего сезона, поскольку Прю погибает, и это становится поворотным моментом в сериале.

На эту роль хорошо подходит Светлана Ходченкова. У нее есть необходимая Прю сдержанность и внутренняя жесткость. Ходченковой не пришлось бы изображать женщину, привыкшую все контролировать, — ей достаточно было бы сыграть это в своей привычной манере.

При этом российская Прю, скорее всего, получилась бы не идеальной старшей сестрой, а женщиной, которая устала от того, что все проблемы почему-то снова и снова ложатся на нее.

Пайпер Холливелл — Виктория Исакова

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если Прю постоянно решает проблемы, то Пайпер больше всех хочет, чтобы их хотя бы иногда не было.

Пайпер — самая приземленная из сестер. Она занимается карьерой, отношениями и семейными делами. Ее совершенно не устраивает перспектива проводить свободное время в борьбе с демонами, хотя со временем именно она становится одной из самых сильных ведьм.

Виктория Исакова идеально подходит к этой роли. У нее есть прекрасная способность играть человека, который даже в моменты ярости сохраняет внешнее спокойствие.

Фиби Холливелл — Анна Старшенбаум

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; РИА Новости/Светлана Шевченко

Фиби в начале сериала — младшая и самая беззаботная из сестер. Она возвращается домой после жизни в Нью-Йорке, находит Книгу Таинств и становится той, благодаря кому начинается история.

Ее характер заметно отличается от характера Прю. Фиби импульсивнее, эмоциональнее, романтичнее и легче ввязывается в сомнительные истории. Впрочем, со временем она становится серьезной и очень сильной ведьмой.

На эту роль бы подошла Анна Старшенбаум. У нее достаточно живости, чтобы Фиби не выглядела очередной идеальной героиней из фантастического сериала.

Пейдж Мэтьюз — Екатерина Климова

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пейдж появляется уже после гибели Прю и становится новой третьей сестрой. Ее появление было довольно рискованным решением для сериала: зрителям предстояло принять новую героиню после ухода одной из самых любимых героинь.

По сюжету Пейдж — сестра Пайпер и Фиби по матери. Она узнает о своем происхождении уже взрослой и постепенно осваивается не только в новой семье, но и в мире магии. Пейдж оказывается наполовину ведьмой и наполовину хранителем, поэтому ее способности отличаются от способностей сестер.

Здесь можно представить Екатерину Климову. Актриса достаточно темпераментна, чтобы Пейдж не превратилась в бледную замену Прю.

Лео Уайатт — Максим Матвеев

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лео появляется в сериале под видом обычного мастера, который занимается ремонтом дома Холливеллов. Очень скоро выясняется, что его профессия имеет куда меньшее отношение к ремонту, чем можно было предположить: Лео оказывается хранителем сестер.

Позже он становится мужем Пайпер, и их отношения превращаются в одну из главных романтических линий сериала.

Максим Матвеев здесь выглядит довольно очевидным выбором. У Лео спокойный и мягкий типаж. Он способен существовать рядом с тремя ведьмами и при этом не перетягивать на себя внимание. Он постоянно оказывается внутри семейных конфликтов, но редко становится их источником.

Коул Тернер — Павел Прилучный

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Коул появляется позже и сначала производит впечатление обычного адвоката. Затем выясняется, что он на самом деле демон Бальтазар.

Его отношения с Фиби становятся одной из самых страстных линий «Зачарованных». Проблема в том, что влюбленные находятся буквально по разные стороны баррикад: Фиби — добрая ведьма, Коул — демон, причем далеко не самый безобидный.

Павел Прилучный для этой роли подходит идеально. У актера есть для этого героя нужная внешняя уверенность.

Энди Трюдо — Александр Петров

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Энди — полицейский и давний знакомый сестер. Он связан с Прю еще до начала основной истории и постепенно оказывается втянут в тайну Холливеллов.

В отличие от Лео или Коула, Энди не имеет отношения к магическому миру. Он обычный человек, которому просто не повезло оказаться рядом с тремя ведьмами.

Именно поэтому Александр Петров здесь вполне уместен. У него есть необходимая эмоциональность, а Энди должен оставаться живым человеком среди всех сверхъестественных событий. Он расследует преступления, пытается понять, что происходит с сестрами, и постепенно узнает то, чего обычному полицейскому лучше было бы вообще никогда не знать.

В первом сезоне его история заканчивается трагически, поэтому персонаж остается важным еще и как напоминание о цене двойной жизни сестер.

Дэррил Моррис — Сергей Бурунов

Кадр из сериала "Зачарованные", реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, 1998 г.; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Дэррил — напарник Энди и один из немногих обычных людей, которым сестры Холливелл доверяют свою тайну. Поначалу он с недоверием относится ко всему, что невозможно объяснить с точки зрения закона и здравого смысла.

Однако со временем полицейский принимает существование магии и неоднократно помогает ведьмам скрывать последствия их сражений с демонами.

В этой роли органично смотрелся бы Сергей Бурунов. Он умеет сочетать серьезность с иронией и убедительно изображать человека, который предпочел бы держаться подальше от сверхъестественных неприятностей, но не может бросить друзей в беде.

В исполнении Бурунова Дэррил мог бы стать одним из самых ярких второстепенных героев — уставшим от необъяснимых происшествий, осторожным, иногда раздраженным, но надежным союзником сестер.