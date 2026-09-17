Манты, хумус, конфеты: простые и вкусные рецепты блюд из тыквы

Вкусное осеннее меню — главный секрет уютных вечеров.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Огромный кулинарный потенциал тыквы грешно игнорировать осенью. В сезон ее стоит использовать по максимуму — в отличие от вездесущного кабачка, тыква умеет не только превращаться в сладкие и соленые блюда, но еще и создавать атмосферу.
Даже привычные блюда покажутся теплее и уютнее, если добавить к ним этот яркий овощ.
Подборка рецептов для уютных осенних вечеров и атмосферных завтраков подана!
Хумус с тыквой
Классический хумус только выиграет, если добавить в него подваренную тыкву. Закуска станет слаще и ярче.
Подавать ее можно с питой, крекерами, хлебцами или нарезанными овощами. Сверху хумус украшают паприкой и крупно рубленой свежей зеленью. Хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере.
Ингредиенты:
- Тыква — 200 граммов;
- Нут консервированный — 400 граммов;
- Тахини (кунжутная паста) — 2 столовые ложки;
- Лимонный сок — 2 столовые ложки;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Зира — 0,5 чайной ложки;
- Перец чили — 0,5 чайной ложки;
- Соль, перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Нарезать тыкву кубиками, положить в ковшик, залить водой, довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут.
- Слить отвар, переложить тыкву в чашу кухонного комбайна.
- Добавить нут, тахини, крупно нарезанный чеснок, лимонный сок, зиру, чили и столовую ложку оливкового масла.
- Взбить все ингредиенты до однородности, посолить по вкусу.
Подавать, посыпав поджаренными тыквенными семечками и сбрызнув оливковым маслом.
Карри-суп с кокосовым молоком
Более интересная альтернатива классическому тыквенному крем-супу. Если не нравится кинза, заменить ее можно мятой или базиликом.
Ингредиенты:
- Салатные листья — 350–400 граммов;
- Кинза — 1 средний пучок;
- Зеленый лук — 1 небольшой пучок;
- Тыквенные семечки нежареные — 50 граммов;
- Кокосовое молоко — 400 миллилитров;
- Паста карри — 1 чайная ложка;
- Растительное масло — 1 столовая ложка;
- Соль и/или соевый соус — по вкусу.
Приготовление:
- Отложить горсть листьев кинзы для подачи. Порубить зеленый лук и кинзу не очень крупно.
- В кастрюле с толстым дном разогреть масло, положить пасту карри и семечки, обжаривать минуту.
- Добавить кинзу и зеленый лук, обжаривать минуту.
- Влить кокосовое молоко и 400 миллилитров воды, довести до кипения, положить салатные листья и снова довести до кипения.
- Взбить блендером до гладкости, приправить солью или соевым соусом.
Подавать, посыпав кинзой и тыквенными семечками.
Конфеты из тыквы
Домашние конфеты из тыквы — прекрасная недорогая замена покупным сладостям.
При желании специи можно заменить на ваниль, корицу, гвоздику и имбирь, а вместо сахара обвалять десерт в тыквенных, подсолнечных или кунжутных семечках.
Ингредиенты:
- Тыква — 1 килограмм;
- Апельсин — 1 штука;
- Сахар — 300 граммов + 100 граммов для подачи;
- Кардамон — 5 штук.
Приготовление:
- Тыкву разрезать пополам, удалить ложкой семена. Нарезать на крупные куски и почистить, нарезать тыкву на кусочки размером примерно 3 на 4 сантиметра.
- Снять с апельсина цедру овощечисткой или филейным ножом. Срезать тонкие ленты шириной 1–2 сантиметра. Из мякоти апельсина выжать сок.
- В кастрюлю положить тыкву и апельсиновую цедру. Добавить столько воды, чтобы тыква полностью была ею покрыта. Довести до кипения, накрыть крышкой и уменьшить огонь до слабого.
- Варить кусочки тыквы 10–15 минут. Она должна лишь немного подвариться. Откинуть тыкву на дуршлаг, воду из-под нее сохранить, а апельсиновую цедру выбросить.
- С помощью мерного стакана определить, сколько апельсинового сока получилось. Долить к нему столько жидкости из-под тыквы, чтобы всего в нем было 400 миллилитров.
- Перелить смесь сока и воды в кастрюлю. Добавить коричневый сахар и коробочки кардамона. Довести сироп до кипения. Помешивать, нужно чтобы сахар растворился.
- Добавить к сиропу тыкву, перемешать и поставить на огонь. Довести смесь до кипения и варить 10 минут на среднем огне. Снять кастрюлю с плиты и оставить тыкву в сиропе на 8–10 часов при комнатной температуре.
- Выстелить противень или поднос пергаментом. Поставить кастрюлю с тыквой в сиропе на огонь, снова довести до кипения и варить еще 5 минут. С помощью шумовки вытащить кусочки на противень, распределить по всей поверхности.
- Оставить конфеты из тыквы сохнуть на сутки в прохладном месте, потом обвалять конфеты в сахаре.
Срок хранения тыквенных конфет — 2 недели в закрытом контейнере при комнатной температуре.
Манты с тыквой
Блюдо бюджетное, но при этом очень ароматное и вкусное.
Ингредиенты:
Для теста:
- Пшеничная мука — 480 граммов;
- Вода — 240 миллилитров;
- Соль — по вкусу.
Для начинки:
- Лук репчатый — 240 граммов;
- Тыква — 700 граммов;
- Растительное масло — 60 граммов (+ 20 миллилитров для того, чтобы макать заготовки);
- Соль, сахар — по вкусу;
- Зира — 2,5 грамма;
- Молотый кориандр — 2,5 грамма;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Теплую воду налить в миску, добавить соль и просеянную муку, замесить плотное, упругое тесто. Оставить тесто под тканевой салфеткой на 20 минут.
- Лук очистить, нарезать тоненькой соломкой. Тыкву почистить, нарезать небольшими кубиками.
- Растительное масло разогреть на сковороде, высыпать в него лук, томить на небольшом огне в течение 1–2 минут, после чего добавить подготовленную тыкву, добавить соль и сахар. Тыква не должна размякнуть, лишь слегка притомиться. Добавить в начинку зиру, кориандр и черный молотый перец, перемешать и переложить в отдельную миску.
- Тесто разделить пополам, чтобы удобней было с ним работать. Каждую часть раскатать в тонкий пласт, разделить на квадраты (примерно 10 на 10 сантиметров). В центр каждого квадрата выложить остывшую начинку и собрать края, придавая нужную форму мантам.
- Отварить манты на пару (перед тем, как выкладывать в мантышницу, макать каждую заготовку в растительное масло, чтобы не смазывать всю поверхность кругов) в течение 25–30 минут.
Готовое блюдо красиво сервировать на блюде, украсить свежей петрушкой и подать на стол. Очень вкусно получается с томатным соусом.
Тыквенные оладьи
Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото:
Прекрасная идея осеннего завтрака, который понравится всей семье! Пышные оладьи, нежные, слегка влажные внутри, с легкой сладостью и ароматом теплых специй.
В каждом оладушке чувствуется нотка корицы, мускатного ореха, имбиря и душистого перца. Ко всему прочему, рецепт собран только из полезных ингредиентов.
Ингредиенты:
- Миндальное молоко (комнатной температуры) — 1 ½ стакана;
- Лимонный сок — 1 столовая ложка;
- Тыквенное пюре — ⅔ стакана;
- Кленовый сироп — 2 столовые ложки;
- Мука — 2 стакана;
- Разрыхлитель — 1 столовая ложка;
- Молотый сухой имбирь — ¼ чайной ложки;
- Молотый мускатный орех — ¼ чайной ложки;
- Молотый душистый перец — ¼ чайной ложки;
- Молотая гвоздика — ¼ чайной ложки;
- Молотая корица — ½ чайной ложки (можно даже чуть больше);
- Соль — ¼ чайной ложки.
Приготовление:
- Добавить миндальное молоко и лимонный сок в большую миску. Дать ему постоять 5 минут. Оно загустеет и свернется. Добавить в миску тыквенное пюре, кленовый сироп, смешать до однородного состояния.
- Добавить муку, разрыхлитель, специи и соль. Перемешать до объединения.
- Нагреть большую сковороду на среднем огне. Слегка смазать ее маслом для жарки. Используя ¼ мерного стакана, выложить тесто на горячую сковороду и сформировать круглые оладьи. Готовить 2–3 минуты или пока на поверхности не начнут образовываться пузырьки, затем перевернуть, чтобы обжарить другую сторону. Повторять, пока не будет использовано все тесто.
Подавать оладьи можно с кленовым сиропом или ореховой пастой, карамельным или шоколадным соусом, орехами.
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