Манты, хумус, конфеты: простые и вкусные рецепты блюд из тыквы

София Бабина
София Бабина 22 0

Вкусное осеннее меню — главный секрет уютных вечеров.

😋Что приготовить из тыквы, простые, лучшие рецепты блюд -фото

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Огромный кулинарный потенциал тыквы грешно игнорировать осенью. В сезон ее стоит использовать по максимуму — в отличие от вездесущного кабачка, тыква умеет не только превращаться в сладкие и соленые блюда, но еще и создавать атмосферу.

Даже привычные блюда покажутся теплее и уютнее, если добавить к ним этот яркий овощ.

Подборка рецептов для уютных осенних вечеров и атмосферных завтраков подана!

Хумус с тыквой

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Классический хумус только выиграет, если добавить в него подваренную тыкву. Закуска станет слаще и ярче.

Подавать ее можно с питой, крекерами, хлебцами или нарезанными овощами. Сверху хумус украшают паприкой и крупно рубленой свежей зеленью. Хранить в холодильнике в плотно закрытом контейнере.

Ингредиенты:

  • Тыква — 200 граммов;
  • Нут консервированный — 400 граммов;
  • Тахини (кунжутная паста) — 2 столовые ложки;
  • Лимонный сок — 2 столовые ложки;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Зира — 0,5 чайной ложки;
  • Перец чили — 0,5 чайной ложки;
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезать тыкву кубиками, положить в ковшик, залить водой, довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут.
  2. Слить отвар, переложить тыкву в чашу кухонного комбайна.
  3. Добавить нут, тахини, крупно нарезанный чеснок, лимонный сок, зиру, чили и столовую ложку оливкового масла.
  4. Взбить все ингредиенты до однородности, посолить по вкусу.

Подавать, посыпав поджаренными тыквенными семечками и сбрызнув оливковым маслом.

Карри-суп с кокосовым молоком

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Более интересная альтернатива классическому тыквенному крем-супу. Если не нравится кинза, заменить ее можно мятой или базиликом.

Ингредиенты:

  • Салатные листья — 350–400 граммов;
  • Кинза — 1 средний пучок;
  • Зеленый лук — 1 небольшой пучок;
  • Тыквенные семечки нежареные — 50 граммов;
  • Кокосовое молоко — 400 миллилитров;
  • Паста карри — 1 чайная ложка;
  • Растительное масло — 1 столовая ложка;
  • Соль и/или соевый соус — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отложить горсть листьев кинзы для подачи. Порубить зеленый лук и кинзу не очень крупно.
  2. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, положить пасту карри и семечки, обжаривать минуту.
  3. Добавить кинзу и зеленый лук, обжаривать минуту.
  4. Влить кокосовое молоко и 400 миллилитров воды, довести до кипения, положить салатные листья и снова довести до кипения.
  5. Взбить блендером до гладкости, приправить солью или соевым соусом.

Подавать, посыпав кинзой и тыквенными семечками.

Конфеты из тыквы

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Домашние конфеты из тыквы — прекрасная недорогая замена покупным сладостям.

При желании специи можно заменить на ваниль, корицу, гвоздику и имбирь, а вместо сахара обвалять десерт в тыквенных, подсолнечных или кунжутных семечках.

Ингредиенты:

  • Тыква — 1 килограмм;
  • Апельсин — 1 штука;
  • Сахар — 300 граммов + 100 граммов для подачи;
  • Кардамон — 5 штук.

Приготовление:

  1. Тыкву разрезать пополам, удалить ложкой семена. Нарезать на крупные куски и почистить, нарезать тыкву на кусочки размером примерно 3 на 4 сантиметра.
  2. Снять с апельсина цедру овощечисткой или филейным ножом. Срезать тонкие ленты шириной 1–2 сантиметра. Из мякоти апельсина выжать сок.
  3. В кастрюлю положить тыкву и апельсиновую цедру. Добавить столько воды, чтобы тыква полностью была ею покрыта. Довести до кипения, накрыть крышкой и уменьшить огонь до слабого.
  4. Варить кусочки тыквы 10–15 минут. Она должна лишь немного подвариться. Откинуть тыкву на дуршлаг, воду из-под нее сохранить, а апельсиновую цедру выбросить.
  5. С помощью мерного стакана определить, сколько апельсинового сока получилось. Долить к нему столько жидкости из-под тыквы, чтобы всего в нем было 400 миллилитров.
  6. Перелить смесь сока и воды в кастрюлю. Добавить коричневый сахар и коробочки кардамона. Довести сироп до кипения. Помешивать, нужно чтобы сахар растворился.
  7. Добавить к сиропу тыкву, перемешать и поставить на огонь. Довести смесь до кипения и варить 10 минут на среднем огне. Снять кастрюлю с плиты и оставить тыкву в сиропе на 8–10 часов при комнатной температуре.
  8. Выстелить противень или поднос пергаментом. Поставить кастрюлю с тыквой в сиропе на огонь, снова довести до кипения и варить еще 5 минут. С помощью шумовки вытащить кусочки на противень, распределить по всей поверхности.
  9. Оставить конфеты из тыквы сохнуть на сутки в прохладном месте, потом обвалять конфеты в сахаре.

Срок хранения тыквенных конфет — 2 недели в закрытом контейнере при комнатной температуре.

Манты с тыквой

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Блюдо бюджетное, но при этом очень ароматное и вкусное.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Пшеничная мука — 480 граммов;
  • Вода — 240 миллилитров;
  • Соль — по вкусу.

Для начинки:

  • Лук репчатый — 240 граммов;
  • Тыква — 700 граммов;
  • Растительное масло — 60 граммов (+ 20 миллилитров для того, чтобы макать заготовки);
  • Соль, сахар — по вкусу;
  • Зира — 2,5 грамма;
  • Молотый кориандр — 2,5 грамма;
  • Перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Теплую воду налить в миску, добавить соль и просеянную муку, замесить плотное, упругое тесто. Оставить тесто под тканевой салфеткой на 20 минут.
  2. Лук очистить, нарезать тоненькой соломкой. Тыкву почистить, нарезать небольшими кубиками.
  3. Растительное масло разогреть на сковороде, высыпать в него лук, томить на небольшом огне в течение 1–2 минут, после чего добавить подготовленную тыкву, добавить соль и сахар. Тыква не должна размякнуть, лишь слегка притомиться. Добавить в начинку зиру, кориандр и черный молотый перец, перемешать и переложить в отдельную миску.
  4. Тесто разделить пополам, чтобы удобней было с ним работать. Каждую часть раскатать в тонкий пласт, разделить на квадраты (примерно 10 на 10 сантиметров). В центр каждого квадрата выложить остывшую начинку и собрать края, придавая нужную форму мантам.
  5. Отварить манты на пару (перед тем, как выкладывать в мантышницу, макать каждую заготовку в растительное масло, чтобы не смазывать всю поверхность кругов) в течение 25–30 минут.

Готовое блюдо красиво сервировать на блюде, украсить свежей петрушкой и подать на стол. Очень вкусно получается с томатным соусом.

Тыквенные оладьи

Что приготовить из тыквы, лучшие простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Прекрасная идея осеннего завтрака, который понравится всей семье! Пышные оладьи, нежные, слегка влажные внутри, с легкой сладостью и ароматом теплых специй.

В каждом оладушке чувствуется нотка корицы, мускатного ореха, имбиря и душистого перца. Ко всему прочему, рецепт собран только из полезных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Миндальное молоко (комнатной температуры) — 1 ½ стакана;
  • Лимонный сок — 1 столовая ложка;
  • Тыквенное пюре — ⅔ стакана;
  • Кленовый сироп — 2 столовые ложки;
  • Мука — 2 стакана;
  • Разрыхлитель — 1 столовая ложка;
  • Молотый сухой имбирь — ¼ чайной ложки;
  • Молотый мускатный орех — ¼ чайной ложки;
  • Молотый душистый перец — ¼ чайной ложки;
  • Молотая гвоздика — ¼ чайной ложки;
  • Молотая корица — ½ чайной ложки (можно даже чуть больше);
  • Соль — ¼ чайной ложки.

Приготовление:

  1. Добавить миндальное молоко и лимонный сок в большую миску. Дать ему постоять 5 минут. Оно загустеет и свернется. Добавить в миску тыквенное пюре, кленовый сироп, смешать до однородного состояния.
  2. Добавить муку, разрыхлитель, специи и соль. Перемешать до объединения.
  3. Нагреть большую сковороду на среднем огне. Слегка смазать ее маслом для жарки. Используя ¼ мерного стакана, выложить тесто на горячую сковороду и сформировать круглые оладьи. Готовить 2–3 минуты или пока на поверхности не начнут образовываться пузырьки, затем перевернуть, чтобы обжарить другую сторону. Повторять, пока не будет использовано все тесто.

Подавать оладьи можно с кленовым сиропом или ореховой пастой, карамельным или шоколадным соусом, орехами.

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