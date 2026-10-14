Квартира с сюрпризом: как не снять жилье с клопами, тараканами и жуками

Красивые фотографии, свежий ремонт и высокая цена не гарантируют, что в съемной квартире вы будете единственными жильцами. За мебелью и в щелях могут скрываться клопы, тараканы и другие вредители, которых легко не заметить при первом осмотре.

Куда заглянуть перед заселением? Что делать, если насекомых обнаружили уже после оплаты, и кто должен решать проблему? Ответы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Жуки в дорогой квартире: история семьи из Сочи

ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин

Екатерина Будникова с мужем и сыном приехали жить в Сочи. Семья сняла дорогую квартиру с видом на море, но после первой ночи у жильцов появились отеки и волдыри.

«Мы проснулись с жуткими, зудящими отеками и волдырями на теле», — рассказала Екатерина Будникова.

Особенно выраженной реакция оказалась у ребенка.

«У него было странное дыхание, одышка, которой у нас никогда ранее не было. Прям реально каждые 20–30 минут меня это пугало, потому что у него конечности были бледные, губы синели периодически», — рассказала женщина.

Екатерина устроила генеральную уборку и стала двигать мебель. Оказалось, что в дорогом и чистом на вид жилье было множество насекомых. Супружеская пара сразу связалась с хозяйкой квартиры и предупредила о намерении съехать в ближайшее время.

Выяснилось, что в квартире обнаружили жука-кожееда. Именно с ним связали аллергическую реакцию у жильцов. В исходном сюжете также отмечается, что этот вредитель переносит яйца гельминтов.

Хозяйка квартиры заявила, что жуки завелись по вине жильцов.

«После того как мы передали ключи, она обвинила нас в том, что это мы заселили ей жуков», — рассказала Екатерина Будникова.

Супружеской паре вернули залог, а компенсировать моральный ущерб отказались.

Какие вредители встречаются в жилье

РИА Новости/Александр Вильф

Самый распространенный вид — тараканы. На своих лапках и в кишечнике они переносят сальмонеллу и кишечную палочку.

На втором месте — клопы. Насекомое в момент укуса впрыскивает слюну с анестетиком. Если расчесывать зудящее место, в ранку легко попадают бактерии. Это повышает риск абсцесса.

«Как отличить, что это клопы покусали? Будет дорожка из укусов», — объяснила дерматолог Татьяна Степанова.

На третьей строчке — мокрицы. Частицы их панциря из хитина и экскременты смешиваются с пылью и раздражают дыхательные пути. Особенно остро это ощущают люди с астмой.

Размножаются мокрицы стремительно. Одна самка за месяц производит около сорока детенышей. Они могут прятаться под полом или на чердаке и считаются индикатором влажности.

Как проверить квартиру на насекомых перед заселением

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перед заселением в квартиру стоит внимательно осмотреть стены в санузле и на кухне.

«Мокрые точки — это как раз та самая среда, где они питаются, отпиваются», — объяснил собственник компании по борьбе с насекомыми Зафар Собиров.

На присутствие насекомых указывает множество маленьких черных следов — экскрементов. Также необходимо осмотреть мебель: клопы чаще селятся прямо в кроватях, диванах и креслах. Кровососы расползаются ночью, поэтому днем их скопления обнаружить легче.

Почему насекомые возвращаются и как с ними бороться

www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Дезинсекторы отмечают: в 2000-м году в каждой пятой квартире можно было найти тараканов или клопов. Но в середине нулевых популяции домашних насекомых резко сократились. Причины — установка герметичных пластиковых окон и закрытые мусоропроводы.

Сейчас непрошеные гости восстанавливают численность. Этому способствует бездумное использование инсектицидов: вредители вырабатывают устойчивость к ним.

«При дальнейших обработках у тех особей, которые выжили, начинается отбор. Генетически наследуется эта резистентность. В результате получается популяция, устойчивая к действию не только инсектицидов определенной группы, но и тех, у которых сходный механизм», — объяснил ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Михаил Алексеев.

Чтобы обработка дала эффект, необходимо чередовать средства с разными механизмами действия. Например, сначала использовать препарат, который действует на нервную систему, затем — тот, который нарушает обмен веществ.

Кто должен избавлять съемную квартиру от насекомых

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Согласно Гражданскому кодексу, владелец жилья должен безвозмездно решить проблему, на которую указал арендатор. Жилец вправе получить от собственника компенсацию, если пришлось устранять причину за свой счет.

После заселения необходимо тщательно осмотреть квартиру. Все проблемы, включая насекомых, которые обнаружатся за первые две недели, должен устранить хозяин жилья. Места скопления паразитов следует сфотографировать или снять на видео, затем вызвать службу дезинсекции для составления официального акта.