Дома из 15 тысяч бутылок и старых газет: самые необычные здания в мире
Житель Курской области потратил десять лет на строительство необычного жилища. Почему его дом стал достопримечательностью и что говорят архитекторы о таких проектах?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Стеклянные бутылки и старые газеты могут стать строительным материалом. Одни владельцы выбирают их ради экономии, другие превращают строительство в эксперимент. Со временем такие дома становятся достопримечательностями, но их содержание и эксплуатация требуют особого внимания.
Как устроены необычные здания и можно ли зарегистрировать их как жилье — в программе Пятого канала «Стройнадзор».
Дом из 15 тысяч бутылок
Житель Курской области Леонид Сырых построил дом из стеклянных бутылок более 30 лет назад. Идея появилась из-за финансовых трудностей: семья искала доступный материал для строительства.
«Бывало, на работе скажут: „Ребята говорят, что ты бутылки собираешь. Сдавать, что ли?“ Их не берут никуда, такие бутылки разные. Я говорю: „Да ладно, годятся“. А потом, когда уже мы стену сделали только первую, вот тогда они только увидели», — рассказал владелец дома из стеклянных бутылок Леонид Сырых.
Бутылки соединяли раствором из извести и песка. Строительство заняло около десяти лет. Рядом хозяева возвели летнюю кухню и беседку, выбрав для них круглую форму.
«Круглые придумали, потому что все квадратные, да квадратные, прямоугольные формы, но мы решили… Давай круглую сделаем», — рассказал Леонид Сырых.
Всего потребовалось примерно 15 тысяч бутылок разных размеров и цветов. Часть из них осталась после свадьбы — из этих бутылок на стене выложили ромбы.
«Это вот остатки уже со свадьбы. Со свадьбы еще дополнительно ромбы сложили вот из этих и синих. Их было мало в то время», — рассказал Леонид Сырых.
По словам хозяина, внутри комфортно и тепло: днем стены нагреваются на солнце, а остывают ночью. В надежности своего дома он тоже уверен.
«Стекло, оно дольше держится, чем кирпич. Вот от мороза там где-то фундамент, хоть любой кирпич, он разрушается. А стекло ведь оно, лишь бы крыша была хорошая. Оно ж никогда не разрушится», — считает Леонид Сырых.
С тех пор жилище Леонида стало местной достопримечательностью. Сюда часто наведываются представители СМИ и любопытные туристы. Мужчина даже не думал, что его детище получит такую известность.
Газетный дом, которому больше ста лет
Другой пример необычного строительства находится в американском Массачусетсе. Инженер-механик Элис Стенман использовал газеты как дешевый утеплитель и первоначально собирался обшить здание деревом. Затем решил проверить, насколько долго бумага сохранится без такой отделки. Дом стоит уже больше ста лет и работает как музей.
«Это была летняя дача моих двоюродных дедушки и бабушки. Они проводили здесь несколько летних сезонов. А потом им пришлось отсюда уехать — слишком много людей приходило посмотреть дом. Теперь это наша семейная реликвия», — рассказала внучатая племянница создателя дома Эдна Бодуэн.
Газеты укладывали друг на друга и склеивали. В стенах — до 215 слоев бумаги общей толщиной около двух с половиной сантиметров. Клей Стенман готовил самостоятельно из муки, воды и яблочной кожуры, которую добавлял для большей липкости.
Из газет инженер создавал и предметы обстановки. Пианино осталось исключением: сам инструмент сделан не из бумаги.
«Интересный дом, конечно. Я, когда сюда ехал, думал, что это будет просто модель дома. А это функционирующий жилой дом, не просто дом, включая мебель, предметы обстановки, например, здесь пианино даже есть», — рассказал посетитель дома-музея Александр Езриль.
Работа над бумажной мебелью продолжалась годами.
«Часто это вызывает у меня недоумение: серьезно, зачем вообще было этим заниматься? Двадцать лет сидеть, скручивать газеты, создавать из них мебель… Но, видимо, просто таким человеком он был. Мне очень хотелось бы знать его лично», — рассказала Эдна Бодуэн.
Со временем наружные слои стали хрупкими под воздействием осадков, солнца и грызунов. Два года назад дом обшили деревом — так, как первоначально задумывал его создатель.
Почему необычные материалы не становятся массовыми
Конструкции из бутылок, пластиковых крышек, жестяных банок приковывают любопытные взгляды, но обычно воспринимаются как арт-объекты, а не полноценное жилье.
«Нестандартные материалы дают нестандартные решения и нестандартную эксплуатацию. Дальше мы сталкиваемся с такой серьезной проблемой, что стоимость строительства очень высока. Соответственно, и высока стоимость ошибки. Чем выше стоимость ошибки, тем страшнее применять тот или иной нестандартный материал», — говорит руководитель архитектурной мастерской Максим Долгов.
Можно ли зарегистрировать экспериментальный дом
По словам Максима Долгова, использование необычного материала само по себе не исключает возможность регистрации здания.
«К жилым домам меньше требований распространяется на материалы. Они должны выполнять требования санитарно-гигиенических норм прежде всего. Вот с созданием микроклимата могут возникнуть вопросы. Если вы докажете, что проживание в нем возможно, проведете расчеты, в которых докажете, что микроклимат, получаемый в помещениях, удовлетворяет требованиям норм, то, ради бога, вы можете его зарегистрировать», — говорит Максим Долгов.
Но продать такой дом будет очень проблематично. Если вы любите экстравагантные решения, но не готовы в будущем превратить свое жилье в музей, задумайтесь, нужен ли вам неординарный ремонт.
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