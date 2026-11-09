Что нельзя делать в новогоднюю ночь: денежные, бытовые и семейные приметы

Одолжить деньги, вынести мусор или пришить пуговицу — обычные дела, которые новогодние приметы советуют отложить. По поверьям, даже мелочь в первые часы января может повлиять на достаток, удачу и отношения с близкими на весь год.

Что еще считается плохой приметой в новогоднюю ночь и как веру в них объясняет психолог — в материале 5-tv.ru.

Денежные запреты: как не оставить достаток за порогом

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Одна из самых известных категорий новогодних примет связана с деньгами. Согласно народным поверьям, финансовое положение в наступающем году зависит от того, как человек обращается с деньгами в первые часы после боя курантов.

Не занимать и не одалживать деньги

Согласно одной из распространенных новогодних примет, встречать праздник с долгами — плохой знак. Если человек берет деньги в долг накануне праздника или в первые часы января, то рискует провести весь год с пустым кошельком. Не советуют и одалживать деньги другим: якобы вместе с купюрами можно отдать собственное благополучие и удачу.

Начало года символически воспринимается как чистый лист, поэтому долги ассоциируются с нежелательными обязательствами и финансовыми трудностями. Именно поэтому многие стараются рассчитаться по счетам до праздника.

Не выносить мусор в первый день нового года

Еще одно распространенное поверье запрещает выносить мусор в первые часы нового года. Считается, что вместе с ненужными вещами из дома можно случайно вынести счастье, деньги и семейное благополучие.

В народной традиции мусор символизирует все, от чего человек избавляется. Поэтому в первые часы нового года даже расставание со старым хламом приобретает особый смысл: якобы вместе с ним можно лишиться и того хорошего, что должно прийти в ближайшие 12 месяцев.

Не считать мелочь

Согласно еще одной современной новогодней примете, в праздничную ночь не стоит пересчитывать мелкие монеты. Иначе весь следующий год придется заниматься мелкими заработками, экономить на необходимом и испытывать нехватку денег.

В основе поверья лежит противопоставление крупного и мелкого достатка. Считается, что если начать год с подсчета копеек, то и следующие 12 месяцев пройдут в заботах о небольших суммах.

Бытовые запреты: почему нельзя стричь ногти и пришивать пуговицы

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Отдельная группа примет касается домашних дел. Даже привычные действия в новогоднюю ночь некоторые люди стараются отложить, опасаясь навлечь неприятности.

Не стричь ногти и волосы

Согласно поверьям, стричь ногти в новогоднюю ночь — значит укорачивать собственное благополучие. В некоторых вариантах запрет распространяется и на волосы: считается, что вместе с ними человек может потерять здоровье, жизненные силы и удачу.

В народных поверьях волосы и ногти нередко связывали с жизненной силой человека. Поэтому в некоторых традициях определенные манипуляции с ними сопровождались запретами и особыми предостережениями.

Не резать хлеб после наступления темноты

В некоторых новогодних подборках примет встречается запрет резать хлеб вечером и ночью. Считается, что это может привести к бедности, голоду и финансовым потерям. Хлеб издавна символизировал жизнь, достаток и благополучие семьи, поэтому обращаться с ним старались бережно.

Не пришивать пуговицы

Считается, что если в новогоднюю ночь пришивать пуговицы или чинить одежду, то в наступающем году придется постоянно исправлять старые ошибки и возвращаться к нерешенным проблемам.

В некоторых трактовках пуговицы символизируют привязанности и незавершенные отношения. Поэтому их пришивание якобы мешает освободиться от прошлого и начать жизнь с чистого листа.

Не надевать старую одежду

Встречать Новый год в старой, поношенной или грязной одежде считается плохой приметой. По поверьям, это может привлечь бедность и неудачи. Напротив, новая одежда символизирует обновление и готовность к переменам.

Особенно нежелательными считаются вещи с дырками, пятнами и повреждениями: вместе с ними человек переносит в наступающий год старые проблемы.

Отношения и эмоции: почему нельзя ссориться и плакать

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Народные поверья придают большое значение настроению человека и его отношениям с окружающими. Считается, что эмоции, с которыми встречают праздник, могут сопровождать человека весь следующий год.

Не ссориться и не выяснять отношения

Одна из самых известных примет гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому конфликтовать, кричать, обвинять близких и устраивать скандалы в праздничную ночь не рекомендуется.

Согласно поверью, ссора под бой курантов может обернуться семейными конфликтами, недопониманием и одиночеством в течение следующих 12 месяцев. Особенно плохим знаком считается встречать праздник в состоянии обиды на родных или партнера.

Даже без мистики в этом правиле есть рациональное зерно: неприятные эмоции способны испортить праздник и оставить тяжелые воспоминания о времени, которое хотелось провести с близкими.

Не плакать в новогоднюю ночь

Считается, что слезы в первые часы января предвещают печаль, разочарования и трудности. Поэтому народные поверья советуют встречать праздник с улыбкой и стараться не поддаваться унынию. Особенно нежелательным считается плакать во время боя курантов: якобы настроение в этот момент определяет эмоциональный фон всего года.

Не зацикливаться на неудачах прошлого года

Современные новогодние рекомендации советуют не встречать праздник с сожалениями и постоянными мыслями о том, что могло сложиться иначе. Считается, что, зацикливаясь на прошлых разочарованиях, человек переносит их в будущее.

Поэтому перед праздником советуют отпустить старые обиды, вспомнить хорошие события и не зацикливаться на ошибках.

Почему новогодние приметы до сих пор работают: объяснение психолога

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Новогодние суеверия пополняются новыми ритуалами: к семейным поверьям добавляются зарубежные обычаи и марафоны желаний. По словам психолога Станислава Самбурского, их популярность связана с особенностями человеческого мышления.

Один из механизмов — ошибочное установление причинно-следственных связей. Людям предлагают покупать дорогие вещи, чтобы привлечь богатство, хотя на самом деле именно обеспеченные люди могут позволить себе такие покупки.

Другой пример — марафоны желаний, в которых выполнение символических заданий может создавать ощущение приближения к цели, хотя само по себе не гарантирует ее достижения.

«У человека есть выполнимая инструкция. Человек выполняет инструкцию, и он получает удовольствие от проделанной работы», — объясняет психолог.

Кроме того, люди склонны запоминать удачные совпадения и игнорировать случаи, когда приметы не срабатывают.

«Мы фокусируемся на те моменты, когда эти приметы или ритуалы сбылись», — отмечает Самбурский.

Если желание не исполнилось, человек может решить, что неправильно провел обряд. Так вера в суеверие сохраняется.

При этом некоторые ритуалы действительно могут быть полезны, если побуждают к общению: например, подарить что-то знакомому или восстановить старые связи.

«Мы все социальные существа, и наши возможности во многом зависят от отношений с окружающими», — подчеркивает психолог.

В таком случае новые возможности появляются благодаря человеческому взаимодействию, а не магии.

Можно ли нарушать новогодние запреты?

www.globallookpress.com/Maria Breuer

Народные приметы — часть культурного наследия и семейных традиций. Главное — не путать символические ритуалы с реальными причинами жизненных событий.

Финансовое положение зависит от доходов, расходов и принятых решений, отношения — от общения и взаимного уважения, а здоровье — от множества факторов, но не от того, постригли ли вы ногти 31 декабря.

Не стоит ругать себя за случайно нарушенную примету или заставлять близких следовать всем запретам. Если праздничный ритуал приносит радость, его можно сохранить. Если вызывает тревогу — от него вполне допустимо отказаться.

В конце концов, Новый год — это прежде всего праздник, а не экзамен на соблюдение суеверий. И во что верить — личный выбор каждого.