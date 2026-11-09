Забудьте про три продукта после 40 лет! Эта еда повышает риск рака и преждевременной смерти

После 40 лет в организме продолжаются возрастные изменения. Постепенно может снижаться мышечная масса, меняется обмен веществ, а вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака возрастает. При этом продукты, которые годами присутствовали в привычном рационе, могут дополнительно увеличивать риски для здоровья.

Речь идет не об экзотической еде, а о знакомых каждому блюдах. Какие продукты стоит ограничить после 40 лет, чем они опасны и что говорят научные исследования — в материале 5-tv.ru.

Колбаса и сосиски: повышают риск рака кишечника

www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Бутерброд с колбасой на завтрак, сосиски с гарниром на обед или бекон с яичницей — привычные блюда, которые многие едят практически каждый день.

Однако переработанное мясо относится к продуктам, потребление которых ученые рекомендуют ограничивать. В эту категорию входят колбасы, сосиски, ветчина, бекон и другие мясные изделия, прошедшие посол, копчение, ферментацию или любую другую обработку для изменения вкуса и увеличения срока хранения.

Главная опасность связана с повышением риска колоректального рака — злокачественных опухолей толстой и прямой кишки. В результате исследований, опубликованных в журнале PubMed, ученые установили, что каждые дополнительные 50 граммов переработанного мяса в ежедневном рационе связаны с увеличением относительного риска колоректального рака примерно на 18%.

Позднее Международное агентство по изучению рака отнесло переработанное мясо к канцерогенным для человека факторам. Это не значит, что один бутерброд обязательно приведет к заболеванию: значение имеет регулярность употребления и общий уровень риска.

Особое внимание питанию стоит уделять в среднем и старшем возрасте. Например, исследование UK Biobank охватило более 475 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. У участников, которые в среднем ели 76 граммов красного и переработанного мяса, риск колоректального рака оказался на 20% выше, чем у тех, кто ел 21 грамм.

Сладкая газировка: увеличивает риск преждевременной смерти

www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Стакан лимонада во время обеда или бутылка сладкой газировки вечером кажутся безобидным дополнением к еде. Но регулярное употребление таких напитков увеличивает количество свободных сахаров в рационе, почти не обеспечивая организм необходимыми питательными веществами. В отличие от цельных фруктов, сладкая газировка практически не содержит клетчатки.

В 2019 году в научном журнале Circulation были опубликованы результаты исследования, основанного на наблюдении за более чем 118 тысячами американцев. Ученые анализировали потребление газировки и смертность в течение нескольких десятилетий. Выяснилось, что более частое потребление сладкой газировки и аналогичных напитков связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще одни данные получили авторы исследования, опубликованного в JAMA Network Open. В нем участвовали более 13 тысяч человек старше 45 лет. Каждая дополнительная порция сладких напитков объемом около 355 миллилитров в день была связана с увеличением относительного риска смерти от любых причин на 11%.

При этом исследователи рассматривали не только газировку и другие напитки с добавленным сахаром, но и фруктовые соки. Для последних связь с повышенным риском оказалась особенно выраженной.

Поэтому после 40 лет стоит отдавать предпочтение обычной воде, несладкому чаю и другим напиткам без добавленного сахара. Сладкие напитки лучше оставлять для праздника, а не употреблять ежедневно.

Жареная курица и продукты во фритюре: опасность для сердца

www.globallookpress.com/Damon Higgins

Хрустящая курица, приготовленная во фритюре, картофель фри и другие жареные продукты часто содержат много жира и отличаются высокой калорийностью.

Особенно нежелательно регулярное употребление большого количества жареной пищи в сочетании с избытком соли и насыщенных жиров, поскольку такой рацион может способствовать набору веса и ухудшению показателей сердечно-сосудистого здоровья.

В 2019 году журнал The BMJ опубликовал исследование с участием почти 107 тысяч американок в возрасте от 50 до 79 лет. Оказалось, что женщины, которые ели жареную курицу хотя бы раз в неделю, имели на 13% более высокий относительный риск смерти от любых причин и на 12% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ее не употреблял.

В 2021 году в журнале Heart исследователи провели метаанализ, посвященный связи употребления жареной пищи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей с наиболее высоким потреблением таких продуктов относительный риск серьезных сердечно-сосудистых событий оказался на 28% выше, чем у тех, кто ел их меньше всего.

Поэтому более полезный и безопасный вариант приготовления пищи — запекание, тушение или варка без большого количества масла.

Подводим итоги

Сосиски, газировка и жареная курица не становятся летальным ядом сразу после того, как человеку исполняется 40. Однако с возрастом все большее значение приобретает профилактика хронических заболеваний. Научные данные показывают, что сокращение потребления таких продуктов в рамках сбалансированного рациона может помочь снизить риски для здоровья.

При этом здоровье зависит от всего, чем человек питается, физической активности, наследственности и других факторов. Поэтому вместо жестких запретов специалисты рекомендуют постепенно менять пищевые привычки: чаще выбирать овощи, цельнозерновые продукты, рыбу, бобовые и другие продукты с высокой питательной ценностью.