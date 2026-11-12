В новогоднюю ночь любой женщине хочется почувствовать себя особенно красивой. Именно поэтому каждая модница заранее начинает задумываться о том, что же ей надеть на праздник. Однако не всегда получается самостоятельно найти самый трендовый и удобный фасон, а цвета то и дело кажутся несочетаемыми.

В праздничную ночь особенно актуальны выразительные силуэты, насыщенные оттенки и интересные фактуры. При этом главное правило в 2027 году — одежда должна подчеркивать индивидуальность, а не превращать человека в витрину модных тенденций.

Какие фасоны стоит выбирать, на какие цвета обратить внимание и каких сочетаний лучше избегать? Звездный стилист Селена Сафарова рассказала эксклюзивно 5-tv.ru о всех модных тенденциях на новогоднюю ночь в этом году.

Актуальные фасоны на Новый год: открытая спина, корсеты и широкие брюки

В чем встречать и что надеть на Новый год 2027: мода, тренды и цвета одежды. Фото: 5-tv.ru

Один из главных элементов новогодней моды — выразительный крой. В центре внимания платья с открытой спиной, асимметричными деталями и необычными вырезами.

Такая одежда позволяет сделать даже однотонный наряд праздничным без обилия украшений. Например, лаконичное платье с открытой спиной может стать самостоятельным акцентом образа. А асимметрия добавит привычному силуэту оригинальности.

Еще один актуальный вариант — корсетные топы и платья с подчеркнутой талией. Тем, кто предпочитает брюки, стилист рекомендует модели с высокой посадкой в сочетании с эффектным вечерним верхом.

Для более строгого образа подойдет костюм с акцентированной линией плеч, приталенным жакетом и широкими брюками. Такой комплект позволяет сохранить торжественность, не ограничиваясь традиционным вечерним платьем.

«Отдельно отмечу бархат, атлас, шелк и фактурные ткани с металлическим эффектом. Они позволяют создать праздничное настроение даже без большого количества декора», — поделилась стилист Селена Сафарова.

Внимание также стоит обратить на юбки с драпировками, объемом и необычной формой. Среди других тенденций — прозрачные ткани, кружево и многослойность. Праздничное настроение помогут создать перья, бахрома и крупные декоративные детали.

Трендовые цвета на Новый год: от глубокого бордового до серебра

В чем встречать и что надеть на Новый год 2027: мода, тренды и цвета одежды. Фото: 5-tv.ru

В новогодней палитре 2027 года стилист выделяет насыщенные, глубокие оттенки. Среди них винный, бордовый, баклажановый и сливовый. Эти цвета можно использовать как для вечернего платья, так и для брючного костюма или отдельных деталей образа.

Для тех, кто предпочитает более яркие решения, подойдут электрический синий, насыщенный кобальт, изумрудный, яркий зеленый и шартрез — выразительный желто-зеленый оттенок.

Не теряют актуальности и металлические фактуры. Серебристые ткани и материалы с эффектом металлика позволяют создать праздничный образ даже без дополнительных украшений.

Тем, кому ближе спокойная гамма, стоит присмотреться к молочным и сливочным оттенкам. Они могут стать альтернативой привычным темным вечерним нарядам.

Отдельное направление — неожиданные цветовые сочетания. Можно комбинировать бордовый с розовым, шоколадный с голубым, сливовый с серебром, а насыщенный синий — с коричневым.

«Я бы не советовала выбирать цвет исключительно по модным рекомендациям. Важно учитывать собственную внешность и то, какое впечатление вы хотите производить», — подчеркнула Селена Сафарова.

Главные антитренды на Новый год: от чрезмерного блеска до устаревших комплектов

В чем встречать и что надеть на Новый год 2027: мода, тренды и цвета одежды. Фото: 5-tv.ru

Одна из распространенных ошибок при выборе новогоднего образа — желание использовать сразу все праздничные элементы. Платье в пайетках, блестящие туфли, массивные серьги и декоративный клатч могут по отдельности выглядеть эффектно. Но если объединить их в одном комплекте, детали начнут конкурировать между собой.

«Когда все элементы образа пытаются конкурировать за внимание, теряется индивидуальность», — объяснила стилист.

Еще один антитренд — шаблонные вечерние комплекты, собранные исключительно потому, что все вещи выглядят нарядно. Необязательно сочетать классическое платье с привычными туфлями и сумкой только из-за того, что такой набор считается праздничным.

Также стоит осторожнее относиться к чрезмерно облегающим силуэтам с большим количеством декоративных деталей. Особенно если у такого сочетания нет единой стилистической идеи.

Главная ошибка — стремление собрать образ только из модных вещей. Даже самые актуальные фасоны и цвета не гарантируют удачного результата, если они плохо сочетаются друг с другом. Поэтому при подготовке к новогодней ночи важно ориентироваться не только на тенденции, но и на собственный стиль.

«Я всегда говорю, что стиль — это способ понять себя и выразить свою индивидуальность. Поэтому для новогодней ночи я бы предложила выбрать не просто красивую одежду, а образ, в котором вы сможете проявить свою личность», — посоветовала стилист Селена Сафарова.

Любителям минимализма эксперт рекомендует добавить необычный аксессуар или выразительную фактуру. Тем, кто привык к ярким решениям, можно попробовать эффектный костюм, объемную юбку или сочетание разных материалов.

Главные цвета года Огненной Козы 2027

В чем встречать и что надеть на Новый год 2027: мода, тренды и цвета одежды. Фото: 5-tv.ru

По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы. Правда, ее время наступит не 1 января, а 6 февраля, когда в Китае отметят Новый год по лунному календарю. Тем, кто привык учитывать восточные традиции при выборе праздничного наряда, стоит обратить внимание на цвета, связанные со стихией Огня.

Главным цветом считается красный. В китайской культуре он символизирует счастье, процветание и жизненную энергию. Для новогоднего образа подойдут алые, рубиновые, винные и бордовые оттенки. Также можно выбрать оранжевый и золотистый, которые ассоциируются с теплом и пламенем. При этом необязательно надевать яркое платье: достаточно красного топа, сумки или выразительного аксессуара.

Еще одна подходящая гамма — желтый, песочный и коричневый. В традиционной китайской системе пяти элементов Коза связана со стихией Земли, которой соответствует желтый цвет. Поэтому поклонники восточного гороскопа могут сочетать теплые природные оттенки с красными или золотистыми деталями.

Однако строгих правил праздничного гардероба китайский календарь не устанавливает: выбор таких цветов остается символической традицией, а не гарантией удачи.

Новый год — возможность немного отойти от привычных образов и поэкспериментировать с одеждой. При этом праздничный наряд необязательно должен быть дорогим, сложным или полностью соответствовать модным тенденциям.

Гораздо важнее, чтобы выбранные вещи сочетались между собой, подходили человеку и позволяли чувствовать себя комфортно в течение всего вечера.