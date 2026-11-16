Мегалодон, лютоволк и мамонт: как ученые пытаются воскресить вымерших животных

По окаменевшим зубам вымершего вида акул мегалодонов ученые выясняют, каких размеров достигал водный хищник и на кого он охотился. А генетический материал редких животных хранят в «замороженных зоопарках». Один из таких образцов уже помог клонировать лошадь Пржевальского.

Почему исчезла гигантская акула, как клонирование помогает сохранять редкие виды животных и действительно ли ученым удалось вернуть лютоволка? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся!».

Акула размером с пятиэтажку: что могло погубить мегалодона

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Эволюция не раз порождала монстров из ночных кошмаров. Миллионы лет назад древние океаны бороздили гигантские хищники. Мегалодоны достигали размеров пятиэтажного дома — 15–18 метров в длину. Главной добычей огромной акулы были усатые киты, которых она таранила на огромной скорости.

«За свою историю акулы вымирали почти полностью четыре раза и четыре раза восстанавливали свое биоразнообразие. Например, песчаная акула — это такой зуб длиной несколько сантиметров. И для сравнения мегалодон — знаменитая суперакула неогенового периода», — говорит старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Александр Арешин.

Эти короли океанов вымерли больше трех с половиной миллионов лет назад. Одна из причин — изменение климата. Гиганты не смогли приспособиться к холоду. Киты из рациона мегалодона мигрировали в полярные воды. И пищевую конкуренцию акулам составили предки косаток.

Жеребенок из «замороженного зоопарка»: как клонировали лошадь Пржевальского

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А вот современные виды животных борются за место под солнцем с самым опасным хищником на Земле.

«Мы находимся на территории отдела копытных животных Центра воспроизводства редких видов животных. Это лошадь Пржевальского. Редчайшее животное, последняя дикая лошадь, которая сохранилась вообще в нашем мире. Причина исчезновения лошади, в общем-то, та же самая, как и практически для всех редких видов.

К сожалению, этот вид вступил в прямую конкуренцию с человеком. И лошади, и человеку просто необходимы были большие пространства, большие пастбища, но лошадь, к сожалению, проиграла по всем фронтам», — говорит заведующая сектором экологического просвещения Центра воспроизводства редких видов животных Татьяна Рожкова.

Традиционных мер охраны уже не хватает. Чтобы спасти редких животных, ученые создали так называемые «замороженные зоопарки». Это криохранилища, где в резервуарах с жидким азотом законсервированы генетические материалы исчезающих видов. Биобанк в Сан-Диего собрал более 11,5 тысяч таких образцов. Исследователи уже используют их для клонирования — таким путем в 2020 году на свет появился жеребенок по имени Курт.

В нашей стране подобные технологии тоже активно изучаются. Но применяются пока преимущественно в сельском хозяйстве.

«Преимущество клонированного теленка в том, что он передает те генетические качества, которые лежали в основе выбора его прародителя. Например, может быть, корова стала выделять некий фермент в молоке, и если мы неполовым способом сумеем размножить эту корову, то, следовательно, ее дочери будут выделять тот же самый фермент», — говорит доктор сельскохозяйственных наук, профессор Виктор Погребняк.

Копия любимой собаки за 100 тысяч долларов: как клонируют питомцев

В Южной Корее всего за 100 тысяч долларов можно клонировать любимую собаку. В Китае на заказ воспроизводят кошек и лошадей. Чтобы получить генетическую копию, ученые берут неоплодотворенную яйцеклетку и удаляют из нее собственную ДНК. На ее место вставляют материал донора и запускают деление импульсом тока.

Далее эмбрион замораживают в жидком азоте, где он может храниться годами.

«Инкубатор представляет собой систему, в которой подведены определенное содержание газа, температура. Если открыть, мы можем увидеть, что здесь стоит резервуар с водой. То есть это полностью, скажем так, живой организм, в котором поддерживается необходимая среда для дозревания. В данном случае инкубатор нам позволяет это сохранять на протяжении семи-восьми дней. То есть то, что необходимо для дозревания эмбрионов», — говорит ветеринарный врач, эмбриолог Олеся Васильева.

Лютоволк вернулся? Кого на самом деле вывели ученые

Процесс клонирования часто окружен домыслами и легендами. В 2025 году мир облетела новость, что с его помощью якобы удалось воскресить гигантских лютоволков, которые исчезли с лица Земли больше десяти тысяч лет назад. Ученые генерировали ДНК из ископаемого зуба и кости уха. Можно ли таким образом возвращать к жизни вымершие виды?

«Они взяли ДНК уже живого нынешнего волка и подкорректировали ее так, чтобы в ней появились элементы из ДНК вот этого лютоволка. И вот родились такие зверюшки. По большому счету, это гибриды. Это гибриды, в которых от современного волка гораздо больше, чем от лютого волка», — говорит профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Петр Каменский.

Сейчас исследователи планируют возродить и других вымерших животных — мамонта, тасманийского тигра и птицу додо. Редактировать наследственный материал древних видов ученым помогает искусственный интеллект. Период полураспада ДНК составляет 521 год, поэтому в древних геномах остаются пробелы.

ИИ сопоставляет сохранившиеся фрагменты с геномами ближайших живых родственников и указывает, какие гены нужно изменить. Кто знает — возможно, будущие поколения еще прогуляются по настоящему Парку юрского периода.