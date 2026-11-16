Онкобольная Лерчек устроила звездный переполох: реакция шоу-бизнеса на помилование блогера

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая борется с раком желудка четвертой стадии. И практически сразу после этого интернет-звезда вновь появилась в социальных сетях в слезах.

Как ни в чем не бывало Лерчек начала болтать с подписчиками о макияже и поездке за границу, хотя бывший муж Артем Чекалин, проходивший по тому же уголовному делу, помилован не был, и сейчас находится в местах лишения свободы.

Возвращение Лерчек в публичное пространство взорвало соцсети и вызвало бурю эмоций не только у пользователей, но и у звезд. Как на помилование отреагировали знаменитости?

Кто вступился за Лерчек

Звезды о помиловании Лерчек — последние новости про рак. Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

Благодарная Лерчек сразу после помилования начала активно выкладывать в личный блог свои будни. Например, рассказала, что пока ей непросто выходить на связь с фанатами без макияжа и парика.

«Да, по утрам я выгляжу вот так. Потому что дома я хожу без парика, но пока стесняюсь показываться так в сторис», — призналась Валерия.

«До молниеносного излечения от рака 3.2.1»;

«Вчера говорили, что она умирает. Не может встать с постели»;

«Офигеть, с утра помиловали, к обеду уже паспорт. К вечеру, наверно, будет вещать из Китая, что она вылечилась на суперпупер таблетках», — шутят в комментариях пользователи соцсетей.

А вот телеведущая Ксения Бородина Лерчек, кажется, верит. Она выступила против нападок на тяжелобольную и призвала комментаторов проявлять больше человечности.

«Человеческая злобища не имеет границ!» — написала она в личном блоге.

Звезда убеждена, что, независимо от прежних поступков блогера, ее судебного прошлого и вопросов к коммерческой деятельности, тяжелый диагноз не должен становиться поводом для издевательств.

«Сегодня у соседа, а завтра у тебя..... Надо просто пожелать здоровья и больше ничего… Вас только радуют плохие новости? Вы сами-то от этого не устали?! Это очень хорошая новость! Что ей дали шанс! Это про человечность! Вы что, завидуете человеку на 4-й стадии рака, что у нее есть загранпаспорт, вы серьезно?!» — добавила звезда.

Телеведущая также отметила, что ей неприятно читать комментарии хейтеров Лерчек.

Как на помилование Лерчек отреагировали другие звезды

Звезды о помиловании Лерчек — последние новости про рак. Фото: legion-media/Persona Stars

Неожиданной также оказалась реакция Анастасии Швецовой, супруги рэпера Натана. Она тоже публично поддержала Валерию Чекалину и выразила радость по поводу решения президента.

История их взаимоотношений с Лерчек ранее уже становилась предметом обсуждения. Осенью 2024 года во время съемок реалити-шоу «Звезды в джунглях» у Натана и Валерии возник роман. Впоследствии эта ситуация привлекла внимание к семейным отношениям музыканта.

И вот, с учетом всего этого, узнав о помиловании, Швецова заявила, что искренне рада за блогера.

«Мне кажется, любое человеческое существо, у которого есть кроме рук, ног и головы еще и душа, будет очень счастлив и очень рад за нее. И если в этом мире есть возможность на ее спасение, я уверена, что она ее найдет и ей воспользуется!» — призналась знаменитость в социальных сетях.

Еще до новости о помиловании телеведущая Виктория Боня вступалась за Лерчек. Она критиковала пользователей, которые оставляют негативные комментарии в ее адрес.

«Я желаю людям видеть свою горечь, свою желчь, свою зависть. Иначе в этом можно погрязнуть <…> и никогда из этого не выбраться», — написала она в комментариях под одним из интервью инфоцыганки.

Певица Виктория Дайнеко также уже давно возмущена реакцией на историю Лерчек. Звезда даже публиковала в социальных сетях отдельный пост на эту тему.

«Позор каждому человеку, который вынудил эту девочку в такой сложный период в жизни оправдываться на всю страну и доказывать свой диагноз, только потому что она пытается жить свою жизнь на максимум. Когда, если не сейчас», — заявляла звезда.

Почему после помилования на Лерчек набросились в сети

Звезды о помиловании Лерчек — последние новости про рак. Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

В сети блогер часто рассказывала о переживаниях после тяжелого диагноза.

«Думаете, я ни разу не задавала Боженьке вопрос: „Почему именно я? Почему ты выбрал меня?“ Мне кажется, меня выбрали не просто так… Боженька показывает на моем примере, что, несмотря на болезнь, можно продолжать хотеть жить и верить в исцеление», — говорила она.

Лерчек прошла девять курсов химиотерапии, на фоне лечения у Чекалиной даже ухудшалось зрение — один глаз в какой-то момент практически переставал видеть, появлялись проблемы с передвижением, но в последнее время она весьма бодро общается с подписчиками.

Самый острый вопрос в истории помилования касается бывшего мужа Валерии.

Артем Чекалин проходил по тому же уголовному делу о незаконном переводе денежных средств за рубеж. В апреле 2026 года Гагаринский районный суд Москвы назначил ему семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194 миллионов рублей. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу.

При этом наказание бывших супругов изначально различалось. Валерия получила условный срок, тогда как Артему назначили реальное лишение свободы.

После президентского указа положение Чекалиной изменилось, но решение не затронуло ее бывшего мужа. Честно ли это?

Да и Лерчек до сих пор мало кто верит. Она «настраивала» против себя аудиторию постепенно.

В глазах общественности блогер была фигурантом громкого скандала. И вот практически сразу после этого в медиапространстве появилась информация о тяжелой болезни.

«Любой человек использовал бы все возможности избежать заключения. Это понятно», — писали ей комментаторы.

И даже когда стало точно известно, что Валерия Чекалина действительно получает лечение в государственном онкологическом центре имени Н. Н. Блохина, сомневающихся не стало меньше, ведь в роликах, которые ее возлюбленный выкладывает в соцсетях, она выглядит прекрасно: сияющая кожа, густые волосы, активная жестикуляция.

С чего вдруг Лерчек вообще помиловали

Звезды о помиловании Лерчек — последние новости про рак. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Еще летом положение Валерии Чекалиной выглядело крайне тяжелым — производство по ее делу было возобновлено.

В июле 2026 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Дополнительно блогеру назначили штраф в размере 763 миллионов рублей и запретили администрировать сайты на три года.

Следствие связывало уголовное дело с переводом за границу более 251 миллиона рублей. Согласно установленным судом обстоятельствам, Чекалина, ее бывший муж Артем и их бизнес-партнер Роман Вишняк продавали образовательные интернет-продукты, а полученные средства переводили на счета иностранной компании.

При оформлении платежей использовались документы с недостоверными сведениями об их назначении. Сама Лерчек вину тогда не признала.

Осенью стало известно об ухудшении состояния блогера. В сентябре отец ее четвертого ребенка, аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини сообщил, что Чекалина вновь оказалась в больнице.

«У нас терапия. Несколько дней назад у Леры начали болеть ноги. Сначала правая, потом левая. Каждый раз было хуже. Поэтому врач решил сделать капельницу с контрастом, но ничего не нашли. Сегодня проводился еще один анализ», — делился тогда жених Лерчек в личном блоге.

Ей установили катетер с контрастом и сделали МРТ поясничного и крестцового отделов позвоночника. В конце октября сама блогер сообщила о росте метастазов, в том числе в легких. Врачи рекомендовали рассмотреть возможность лечения в Китае, однако действовавшие ограничения не позволяли ей свободно покинуть Россию.

12 ноября защита Чекалиной направила президенту прошение о помиловании. Уже через два дня Владимир Путин подписал соответствующий указ. Для блогера это означало не только освобождение от уголовного наказания, но и возможность выехать на лечение.

В Кремле решение объяснили принципами гуманности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что при рассмотрении ситуации учитывались тяжелое заболевание Чекалиной и наличие у нее детей.

Как сама Лерчек отреагировала на помилование

Звезды о помиловании Лерчек — последние новости про рак. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

После подписания указа Лерчек довольно быстро вернулась в публичное пространство. Она опубликовала видеообращение, в котором поблагодарила президента, свою семью и всех, кто поддерживал ее во время судебных разбирательств и лечения.

«За которого я буду молиться до конца жизни, ставить свечки за здоровье, потому что он действительно мне дал шанс на спасение. И я знаю, что в жизни многие люди совершают ошибки, и я совершила свои. Главное теперь их осознать, принять и в будущем больше не повторять. Всем спасибо за поддержку неимоверную. Я вас не подведу и обязательно вылечусь», — заявила, утирая слезы, блогер.

Лерчек также получила свой загранпаспорт, который ранее был изъят правоохранителями. Теперь ничто не мешает ей отправиться в Китай для прохождения лечения от онкологического заболевания, с которым она борется.

А что у Лерчек с деньгами

Звезды о помиловании Лерчек — последние новости про рак. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Отдельную дискуссию вызвали слова Валерии о финансовых трудностях, с которыми она столкнулась после приговора.

«Несмотря на то что я выплатила все задолженности по налогам — больше 700 миллионов рублей, — был штраф почти 763 миллиона рублей, который я не знала, как заплатить. Был запрет на ведение соцсетей с целью получения дохода. И это для меня было нереально, так как я не могу пойти работать», — рассказала блогер «Москве 24».

Отсюда у подписчиков блогера возник вопрос: если Валерия связывает возможность получения дохода именно с интернетом и других вариантов не видит, не собирается ли она снова зарабатывать на своей аудитории? И ведь она даже говорила, что планирует вернуться к блогерской деятельности и запустить собственный бренд одежды.

Лерчек, конечно, привыкла ни в чем себе не отказывать.

Она хорошо одевается, а ее трое детей посещают элитную гимназию, где, по данным из открытых источников, год обучения стоит более 2,2 миллиона рублей.