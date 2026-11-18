Зеркала весом более ста тонн, антенны диаметром в полкилометра и приборы, способные наблюдать галактики, возникшие миллиарды лет назад. Современные телескопы позволяют ученым исследовать далекие планеты, изучать состав космических объектов и даже получать изображения черных дыр.

Как астрономы заглядывают в прошлое Вселенной, зачем ищут спирт в межзвездном пространстве и где строят телескоп с зеркалом диаметром 39 метров? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Телескоп — машина времени: как астрономы заглядывают в прошлое Вселенной

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Чем дальше объект в межзвездном пространстве, тем дольше его свет летит до Земли. Телескоп «Джеймс Уэбб» уже увидел галактики, свет от которых ушел более 13 миллиардов лет назад — когда Вселенной не было и 400 миллионов лет. То есть любой прибор для астрономических наблюдений — это, по сути, машина времени.

«Самые далекие галактики, квазары мы видим такими, какими они были более десяти миллиардов лет тому назад», — говорит директор САО РАН Геннадий Валявин.

Чтобы разглядеть объекты из прошлого, оптика телескопа должна поворачиваться максимально плавно, недопустимы даже микросдвиги. На Специальной астрофизической обсерватории РАН эту задачу решает самый крупный оптический телескоп Евразии — БТА.

«Вес зеркала в оправе больше 100 тонн, а весь телескоп весит примерно 750 тонн. Интересно, что в движение телескоп приводит двигатель, мощность которого меньше одной лошадиной силы», — говорит заместитель директора САО РАН по внешним связям Екатерина Филиппова.

Секрет в уникальной системе гидроопор. Инженеры заставили телескоп буквально парить на тончайшей жидкой подушке.

«Под основание телескопа накачивается очень тонкий слой масла толщиной 0,1 миллиметра», — говорит Екатерина Филиппова.

Наземные телескопы научились обманывать атмосферу: когда звезды дрожат и расплываются, прибор лазером рисует в небе искусственную звезду, измеряет, как воздух ее исказил, и кривым зеркалом тут же исправляет изображение. В итоге мы видим тела четко — как будто смотрим из космоса.

Например, гиганты обсерватории Кека на Гавайях стреляют лазером на высоту девяносто километров и меняют форму зеркала две тысячи раз в секунду. Но вот перед погодой отступают даже самые передовые технологии.

«Мы видим датчик ветра. Если ветер находится выше желтой линии, то есть 10 метров в секунду, то мы не открываем забрало, то есть не начинаем наблюдение», — говорит старший инженер участка АСУ службы эксплуатации комплекса БТА САО РАН Вячеслав Фролов.

Вода на планетах, спирт между звездами: что находят телескопы в космосе

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В начале 1990-х с помощью радиотелескопа Аресибо открыли первые экзопланеты — миры за пределами нашей Солнечной системы. Сегодня астрономы пытаются зафиксировать их приборами — по легким затмениям, которые создает небесное тело, когда проходит на фоне звезды.

«Я наблюдал так называемые транзиты. Это когда планета проходит между своей звездой и нами, то есть наблюдателями, и мы это видим как небольшое потемнение», — говорит младший научный сотрудник САО РАН Виталий Аитов.

В этот момент свет звезды пробивает атмосферу планеты и оставляет химические отпечатки. Так телескопы находят там воду и углекислый газ. Но сложная органика встречается не только на планетах, но и в открытом межзвездном пространстве.

«Если мы видим ее здесь, она у нас на Земле под ногами, то мы видим ее там. C2H5OH — органическое вещество очень известное, которое спирт. Он в космосе — очень распространенная вещь», — говорит Геннадий Валявин.

Антенна в полкилометра и сеть размером с Землю: зачем нужны телескопы-гиганты

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Чем дальше мы пытаемся заглянуть, тем масштабнее становятся приборы. В Китае работает радиотелескоп FAST с гигантской чашей диаметром 500 метров. Антенна, которая занимает площадь 30 футбольных полей, фиксирует загадочные быстрые радиовсплески длительностью несколько миллисекунд.

А чтобы увидеть тень сверхмассивных черных дыр, ученые объединили радиотелескопы по всей планете в глобальную сеть Event Horizon Telescope. Прибор записал петабайты данных и впервые в истории показал силуэт черной дыры в галактике M87 и в центре нашего Млечного Пути.

В чилийской пустыне уже строится так называемый Чрезвычайно большой телескоп — ELT. Его 39-метровое зеркало из 800 сегментов станет самым мощным в истории.

Каждый раз, когда человечество создает инструмент совершеннее предыдущего, оно рассчитывает найти ответы, но обнаруживает все новые загадки Вселенной.