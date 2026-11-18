Си Цзиньпин: отношения Китая и РФ стабилизируют турбулентную обстановку в мире

Отношения России и Китая способны придавать миру большую стабильность и определенность на фоне происходящих перемен. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая. Заявления прозвучали на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в китайском Шэньчжэне.

По словам китайского лидера, двустороннее взаимодействие остается устойчивым и может служить примером отношений между крупными державами. Си Цзиньпин отметил, что их основу составляют равенство, взаимное уважение, выполнение достигнутых договоренностей и сотрудничество в интересах обеих сторон.

«Китайско-российские отношения не только непоколебимы, как гора, они позволяют смотреть в будущее с широким кругозором, обеспечивать миру, полному перемен и потрясений, большую стабильность и определенность», — сказал он.

Си Цзиньпин также призвал Россию и Китай продолжать раскрывать потенциал партнерства и поддерживать его развитие в новых условиях. Отдельное внимание председатель КНР предложил уделить взаимодействию между государственными органами двух стран, законодательными структурами и вооруженными силами. Кроме того, он выступил за развитие межпартийных контактов.

Китайский лидер заявил о необходимости для Москвы и Пекина совместно участвовать в формировании многополярного мира и продвижении более демократичных международных отношений. По его словам, обе страны должны выполнять соответствующие статусу крупных держав обязательства и укреплять взаимодействие по широкому кругу направлений.

Говоря об экономике, Си Цзиньпин отметил преимущества практического сотрудничества двух стран. Среди них он назвал взаимное доверие, общие цели развития и взаимную заинтересованность в результатах партнерства.

Председатель КНР также призвал обеспечить компаниям России и Китая более стабильные условия для работы. В частности, речь идет об укреплении уже существующих проектов, расширении направлений роста и создании предсказуемой среды для инвестиций.

По словам Си Цзиньпина, стороны должны надежно защищать законные права и интересы предприятий обеих стран.

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