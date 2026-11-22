На Новый год и так горят все сроки, а тут еще и домашние разрывают. Дети требуют поставить на праздничный стол пиццу и фаст-фуд, муж намекает на что-нибудь поинтереснее привычного пюре, а старшее поколение настаивает на соблюдении традиций.

Как составить меню, чтобы порадовать всех без исключения и при этом не готовить отдельно для каждого?

Секрет универсального новогоднего стола

Меню стола Новый год 2027: пять блюд для всей семьи рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Необязательно покупать дорогие деликатесы или проводить весь день у плиты. Секрет семейного застолья — в простых продуктах и знакомых вкусах.

Достаточно выбрать несколько блюд, которые легко приготовить на большую компанию, красиво подать и при необходимости изменить под предпочтения гостей. Острые соусы, дополнительную зелень и приправы лучше поставить отдельно. Тогда каждый сможет дополнить блюдо по своему вкусу.

В праздничное меню можно включить пять универсальных вариантов: любимый салат, горячую закуску, сытное мясное блюдо, гарнир и домашний десерт.

Оливье с курицей

Меню стола Новый год 2027: пять блюд для всей семьи рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Трудно представить семейный Новый год без оливье. Для одних этот салат связан с детством, для других давно стал обязательной частью праздничного ужина. Даже дети, которые обычно отказываются от овощей, нередко охотно уплетают оливье.

Вместо колбасы можно использовать отварную курицу. Она хорошо сочетается с остальными ингредиентами и делает вкус салата более мягким. Соленые огурцы лучше добавлять постепенно, чтобы не перебить остальные продукты.

В итоге и родителям получится угодить, и сделать салат не банальным.

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 граммов;

Картофель — 4 штуки;

Морковь — 2 штуки;

Яйца — 4 штуки;

Консервированный зеленый горошек — 200 граммов;

Соленые огурцы — 3 штуки;

Майонез — 150 граммов;

Соль — по вкусу;

Укроп — для украшения.

Приготовление:

Отварить куриное филе в подсоленной воде до полной готовности, остудить и нарезать небольшими кубиками. Отварить картофель и морковь до мягкости, охладить, очистить и измельчить. Сварить яйца вкрутую, очистить и нарезать кубиками. Нарезать соленые огурцы, при необходимости слегка отжать лишнюю жидкость. Соединить все подготовленные продукты в глубокой миске, добавить зеленый горошек. Заправить салат майонезом, посолить и аккуратно перемешать. Убрать в холодильник до подачи, украсить свежим укропом.

Для детей можно отложить часть салата до добавления соленых огурцов. А чтобы блюдо выглядело праздничнее, разложить его по небольшим порционным креманкам.

Сырные шарики

Меню стола Новый год 2027: пять блюд для всей семьи рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Christian Handl

Горячие закуски особенно хороши для большого застолья. Пока взрослые общаются, дети могут перекусить чем-нибудь небольшим и удобным. Сырные шарики подходят для этого идеально: хрустящая корочка скрывает мягкую расплавленную начинку.

Для приготовления не нужны редкие ингредиенты. Главное — выбрать сыр, который хорошо плавится, и следить за температурой духовки. Подавать шарики лучше теплыми, пока начинка остается тягучей.

Ингредиенты:

Твердый сыр — 250 граммов;

Яйцо — 1 штука;

Пшеничная мука — 2 столовые ложки;

Панировочные сухари — 100 граммов;

Сливочное масло — 20 граммов;

Сметана — 100 граммов;

Укроп — небольшой пучок;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Натереть сыр на мелкой терке. Добавить яйцо и муку, тщательно перемешать до получения густой массы. Сформировать небольшие шарики влажными руками. Обвалять каждый шарик в панировочных сухарях. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный сливочным маслом. Запекать в разогретой до 190 градусов духовке примерно 10–15 минут до появления золотистой корочки. Для соуса смешать сметану с мелко нарезанным укропом и небольшим количеством соли. Подать сырные шарики теплыми вместе с соусом.

Если сырная масса получается слишком мягкой, перед формированием шариков можно ненадолго убрать ее в холодильник.

Куриные рулетики с сыром

Меню стола Новый год 2027: пять блюд для всей семьи рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Главное горячее на семейном празднике должно быть не только вкусным, но и удобным для подачи. Большую птицу приходится разделывать прямо за столом, а мясо с костями не всегда подходит маленьким гостям. Куриные рулетики решают обе проблемы.

Нежное филе, сырная начинка и легкая сливочная подливка — сочетание без резких вкусов. Рулетики можно подготовить заранее, а отправить в духовку незадолго до ужина.

Ингредиенты:

Куриное филе — 800 граммов;

Твердый сыр — 150 граммов;

Сметана — 150 граммов;

Сливки жирностью 10–20 процентов — 150 миллилитров;

Чеснок — 1 зубчик;

Растительное масло — 2 столовые ложки;

Соль, черный перец — по вкусу;

Петрушка — для украшения.

Приготовление:

Разрезать куриное филе вдоль на тонкие пласты. Накрыть мясо пищевой пленкой и осторожно отбить до одинаковой толщины. Натереть сыр на крупной терке. Посолить куриные пласты, при желании добавить немного черного перца. Выложить сыр на каждый кусок филе, свернуть плотные рулетики и закрепить деревянными шпажками. Смазать форму растительным маслом и уложить рулетики швом вниз. Смешать сметану, сливки и измельченный чеснок. Залить мясо полученным соусом и накрыть форму фольгой. Запекать при 180 градусах около 25 минут, затем снять фольгу и готовить еще 10–15 минут до полной готовности курицы. Удалить шпажки, украсить петрушкой и подать с горячим гарниром.

Чеснок можно исключить из соуса, если за столом будут дети, которые не любят выраженный аромат специй. Для более праздничной подачи рулетики можно нарезать наискосок и полить соусом из формы.

Картофельные дольки с румяной корочкой

Меню стола Новый год 2027: пять блюд для всей семьи рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock

Картофель остается одним из самых понятных гарниров для семейного застолья. Он сочетается с птицей, мясом и овощами, а запеченные дольки выглядят наряднее обычного пюре.

Чтобы получить румяную корочку, картофель важно обсушить перед запеканием и не укладывать слишком плотно. Тогда дольки будут подрумяниваться, а не тушиться в собственном соку.

Ингредиенты:

Картофель — 1 килограмм;

Растительное масло — 3 столовые ложки;

Сладкая паприка — 1 чайная ложка;

Сушеный чеснок — половина чайной ложки;

Соль — по вкусу;

Сушеный розмарин — половина чайной ложки;

Свежая зелень — для подачи.

Приготовление:

Тщательно вымыть картофель, при необходимости очистить от кожуры. Нарезать клубни крупными дольками примерно одинакового размера. Промыть картофель холодной водой и тщательно обсушить бумажными полотенцами. Смешать растительное масло с паприкой, сушеным чесноком и розмарином. Добавить пряную смесь к картофелю и перемешать. Разложить дольки на противне в один слой, оставляя между ними небольшое расстояние. Запекать при 200 градусах примерно 35–45 минут до мягкости внутри и золотистой корочки снаружи. Посолить готовый картофель, посыпать свежей зеленью и сразу подать.

Для детей часть картофеля можно приготовить без специй. А взрослым предложить отдельно горчичный или чесночный соус.

Шоколадный торт без выпечки

Меню стола Новый год 2027: пять блюд для всей семьи рецепты. Фото: www.globallookpress.com/gourmet-vision

Такой торт удобно приготовить накануне. За несколько часов в холодильнике печенье пропитается кремом, и десерт станет мягким. Для украшения подойдут шоколадная стружка, ягоды или кусочки фруктов.

Ингредиенты:

Песочное печенье — 500 граммов;

Сметана жирностью 20 процентов — 500 граммов;

Сахарная пудра — 100 граммов;

Какао-порошок — 2 столовые ложки;

Молоко — 100 миллилитров;

Темный или молочный шоколад — 80 граммов;

Бананы — 2 штуки.

Приготовление: