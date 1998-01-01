Мое знакомство с Китаем началось конечно же с чайной церемонии. Это очень увлекательно, интересно и долго. Поэтому, если вас мучает жажда, — сначала утолите ее, и только потом отправляйтесь на церемонию.

Вообще китайцы очень приветливы с европейцами. Если ваша внешность яркая — вы блондин, брюнет, высокий рост, борода и прочее, будьте готовы к регулярным просьбам сделать селфи.

Мне же были интересный жители всего Китая, поэтому я постаралась поездить по региону. Люди на севере и юге сильно отличаются и мне — любителю портретов — это очень нравится.

Китайцы почти не знают английского, поэтому общаться вы будете с помощью жестов и символов. На самом деле, никакого дискомфорта — немного терпения, и все станет понятно.

Посмотрите на этого мужчину! Уверяю, он словно персонаж из рассказов известного китайского писателя Пу Сунлина — автора странных историй и мистических легенд. Обязательно почитайте.

А это обычный китайский мальчик, гуляет с собакой в китайском городе женихов и невест.

За время поездки у меня создалось впечатление, что фотографироваться в Китае не любят только монахи. Но и у них дома, в Тибетском монастыре, я умудрилась сделать пару кадров.

Молодой монах Тибетского монастыря.

А это — обычный рабочий на крыше обычного здания. Листайте дальше.

Приятно, что жители Китая эмоциональны и открыты даже к чужакам. На душе от этого очень тепло.

Это мастер каллиграфии, он очень увлечен и сосредоточен.

Очень забавно, что китайцы никогда не отворачиваются, если их фотографируют. Это даже немного пугает первое время.

Население Китая — почти 1,4 миллиарда людей. Добрых, гостеприимных, отзывчивых.