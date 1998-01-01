Китай в лицах — один день из жизни туристки с фотоаппаратом
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Фото: Эрика Парфёнова
Мое знакомство с Китаем началось конечно же с чайной церемонии. Это очень увлекательно, интересно и долго. Поэтому, если вас мучает жажда, — сначала утолите ее, и только потом отправляйтесь на церемонию.
Вообще китайцы очень приветливы с европейцами. Если ваша внешность яркая — вы блондин, брюнет, высокий рост, борода и прочее, будьте готовы к регулярным просьбам сделать селфи.
Мне же были интересный жители всего Китая, поэтому я постаралась поездить по региону. Люди на севере и юге сильно отличаются и мне — любителю портретов — это очень нравится.
Китайцы почти не знают английского, поэтому общаться вы будете с помощью жестов и символов. На самом деле, никакого дискомфорта — немного терпения, и все станет понятно.
Посмотрите на этого мужчину! Уверяю, он словно персонаж из рассказов известного китайского писателя Пу Сунлина — автора странных историй и мистических легенд. Обязательно почитайте.
А это обычный китайский мальчик, гуляет с собакой в китайском городе женихов и невест.
За время поездки у меня создалось впечатление, что фотографироваться в Китае не любят только монахи. Но и у них дома, в Тибетском монастыре, я умудрилась сделать пару кадров.
Молодой монах Тибетского монастыря.
А это — обычный рабочий на крыше обычного здания. Листайте дальше.
Приятно, что жители Китая эмоциональны и открыты даже к чужакам. На душе от этого очень тепло.
Это мастер каллиграфии, он очень увлечен и сосредоточен.
Очень забавно, что китайцы никогда не отворачиваются, если их фотографируют. Это даже немного пугает первое время.
Население Китая — почти 1,4 миллиарда людей. Добрых, гостеприимных, отзывчивых.
Мне очень понравилось фотографировать лица жителей Китая. Они открытые, выразительные, с хитрыми глазами и в морщинках. Потрясающие модели.
Фотограф: Эрика Парфёнова