Нестареющая Бабетта— Бриджит Бардо исполнилось 85 лет

Брижит Бардо родилась в Париже 28 сентября 1934 года в семье бизнесмена и домохозяйки. Посещение католической школы сильно повлияло на ее воспитание. В 13 лет Брижит хотела связать жизнь с балетом и поступила в Национальную Академию танца. Хорошая фигура позволила ей сниматься для модных журналов.

Первой успешной киноработой Брижит стал фильм «И Бог создал женщину», где она сыграла раскрепощенную Жюльетт с проблемой выбора мужчин. Фильм подвергся жесткой критике Католической церкви из-за сцены, где обнаженная Жюльет танцует на столе. Из-за этой роли Брижит Бардо стала известна всему миру.

Самым популярным фильмом в карьере актрисы является «Бабетта идет на войну», действие которого разворачивается в оккупированной Франции. После успеха этой работы с Брижит вышли фильмы «Парижанка», «Истина», «Презрение» и вестерн «Шалако». В «Шалако» ее партнером по съемкам стал Шон Коннери.

Брижит занималась музыкой: она выпустила несколько песен и поп-альбом, пела на французском, английском и испанском языках. Песни в кино Брижит исполняла сама. Ее визитной карточкой стала Je T'aime… Moi Non Plus в дуэте с Сержем Генсбуром, записанная во время их романа.

Личная жизнь Брижит Бардо является отдельным пластом ее биографии. Актриса встречалась с актером Жаном-Луи Трентиньяном, певцом Сашей Дистелем, Сержем Генсбуром, Жаком Шарье, от которого позже родила ребенка. В числе ее поклонников были мультимиллионеры, режиссеры и актеры.

В 1973 году Брижит Бардо объявила о завершении кинокарьеры. Она посвятила себя защите прав животных. В 1987 году она основала «Фонд Брижит Бардо» по охране животных, предварительно продав личные вещи и драгоценности.

В молодости актриса познала не только плюсы популярности. В интервью она неоднократно рассказывала о случаях угроз, унижений со стороны окружающих и нападений. Несколько раз Брижит Бардо пыталась покончить жизнь самоубийством из-за депрессии, в которой она находилась не один год.