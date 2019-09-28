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Нестареющая Бабетта— Бриджит Бардо исполнилось 85 лет

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Французская знаменитость Бриджит Бардо празднует 85-летие. Как менялась самая красивая женщина XX века и как она выглядит сейчас? 5-tv.ru вспомнил самые значительные факты и роли в биографии звезды.

Нестареющая Бабетта— Бриджит Бардо исполнилось 85 лет

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I.pinimg.com

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Кадр из к/ф «И Бог создал женщину», 1956 год

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Кадр из к/ф «Бабетта идет на войну», 1959 год

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AFP.com

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Kinopoisk.ru

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globallookpress.com / Beitia Archives

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globallookpress.com / imago stock&people

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Twitter @brigitte_bardot

Брижит Бардо родилась в Париже 28 сентября 1934 года в семье бизнесмена и домохозяйки. Посещение католической школы сильно повлияло на ее воспитание. В 13 лет Брижит хотела связать жизнь с балетом и поступила в Национальную Академию танца. Хорошая фигура позволила ей сниматься для модных журналов.

Первой успешной киноработой Брижит стал фильм «И Бог создал женщину», где она сыграла раскрепощенную Жюльетт с проблемой выбора мужчин. Фильм подвергся жесткой критике Католической церкви из-за сцены, где обнаженная Жюльет танцует на столе. Из-за этой роли Брижит Бардо стала известна всему миру.

Самым популярным фильмом в карьере актрисы является «Бабетта идет на войну», действие которого разворачивается в оккупированной Франции. После успеха этой работы с Брижит вышли фильмы «Парижанка», «Истина», «Презрение» и вестерн «Шалако». В «Шалако» ее партнером по съемкам стал Шон Коннери.

Брижит занималась музыкой: она выпустила несколько песен и поп-альбом, пела на французском, английском и испанском языках. Песни в кино Брижит исполняла сама. Ее визитной карточкой стала Je T'aime… Moi Non Plus в дуэте с Сержем Генсбуром, записанная во время их романа.

Личная жизнь Брижит Бардо является отдельным пластом ее биографии. Актриса встречалась с актером Жаном-Луи Трентиньяном, певцом Сашей Дистелем, Сержем Генсбуром, Жаком Шарье, от которого позже родила ребенка. В числе ее поклонников были мультимиллионеры, режиссеры и актеры.

В 1973 году Брижит Бардо объявила о завершении кинокарьеры. Она посвятила себя защите прав животных. В 1987 году она основала «Фонд Брижит Бардо» по охране животных, предварительно продав личные вещи и драгоценности.

В молодости актриса познала не только плюсы популярности. В интервью она неоднократно рассказывала о случаях угроз, унижений со стороны окружающих и нападений. Несколько раз Брижит Бардо пыталась покончить жизнь самоубийством из-за депрессии, в которой она находилась не один год.

Сейчас Брижит предпочитает спокойный образ жизни: она живет в Сен-Тропе и не любит общаться с прессой. В 2017 году актриса агитировала голосовать против экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона из-за его программы в отношении животных. Сейчас Брижит Бардо освещает данную проблему в Twitter.

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