Фильм «Вторжение»: На экране и за кадром

«Вторжение» называют первым фильмом, где инопланетные гости посещают именно Москву. На самом деле до этого, в фильме Федора Бондарчука «Притяжение», они вторгаются в район Чертаново.

Режиссер фильма Федор Бондарчук подчеркивает, что смысл фильма кроется в благодарности и принятии других рас. Кроме того, большое внимание в фильме уделено новейшим технологиям и модернизации.

В шоу Ивана Урганта Федор Бондарчук и Ирина Старшенбаум признались, что для них фильм — это «блокбастер человеческих чувств».

Самые сложные сцены создавались с изначальной отрисовкой каждого кадра. Таким образом, создавался своеобразный мультфильм, по которому и снимали сцены. Это было сделано для высокого качества компьютерной графики.

Съемки фильма проходили в Москве, Калининграде, на Камчатке и в специальной студии на территории Будапешта. Уличные погони снимались на восемь камер и коптер с последующим применением спецэффектов.

«Вторжение» — сиквел вышедшего в 2017 году фильма «Притяжение», который не только окупил затраченный на производство бюджет, но и побил кассовые сборы в России за месяц.

По заявлению Федора Бондарчука, Ирина Старшенбаум — первая актриса, сыгравшая драму под водой. Длительность съемочного дня в бассейне составила более 14 часов.

Для фильма было подготовлено более 70 вариантов сценария — создатели утверждают, что у них в запасе было несколько предполагаемых концовок истории, а финал переписывался десять раз.

Для создания фильма привлекались две съемочные группы и зарубежные профессионалы своего дела. Так над дизайном звука работал Дэйв Уайтхэд — он является главным по звуку «Притяжения», «Хоббита» и «Бегущего по лезвию 2049».