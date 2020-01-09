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Фильм «Вторжение»: На экране и за кадром

, 16:33 | Карина Халикова Фото 60

Картина Федора Бондарчука об инопланетных монстрах стартовала в кинотеатрах страны и обогнала по сборам последнюю часть цикла «Звездные воины» за первый уик-энд. Как создавался успешный блокбастер?

Тема:
Фильм Вторжение 37

Фильм «Вторжение»: На экране и за кадром

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vk.com, официальный аккаунт х/ф «Вторжение»

2/10

vk.com, официальный аккаунт х/ф «Вторжение»

3/10

kinopoisk.ru

4/10

vk.com, официальный аккаунт х/ф «Вторжение»

5/10

kinopoisk.ru

6/10

kinopoisk.ru

7/10

Кадр из х/ф «Вторжение»

8/10

Кадр из х/ф «Вторжение»

9/10

Кадр из х/ф «Вторжение»

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Кадр из х/ф «Вторжение»

«Вторжение» называют первым фильмом, где инопланетные гости посещают именно Москву. На самом деле до этого, в фильме Федора Бондарчука «Притяжение», они вторгаются в район Чертаново.

Режиссер фильма Федор Бондарчук подчеркивает, что смысл фильма кроется в благодарности и принятии других рас. Кроме того, большое внимание в фильме уделено новейшим технологиям и модернизации.

В шоу Ивана Урганта Федор Бондарчук и Ирина Старшенбаум признались, что для них фильм — это «блокбастер человеческих чувств».

Самые сложные сцены создавались с изначальной отрисовкой каждого кадра. Таким образом, создавался своеобразный мультфильм, по которому и снимали сцены. Это было сделано для высокого качества компьютерной графики.

Съемки фильма проходили в Москве, Калининграде, на Камчатке и в специальной студии на территории Будапешта. Уличные погони снимались на восемь камер и коптер с последующим применением спецэффектов.

«Вторжение» — сиквел вышедшего в 2017 году фильма «Притяжение», который не только окупил затраченный на производство бюджет, но и побил кассовые сборы в России за месяц.

По заявлению Федора Бондарчука, Ирина Старшенбаум — первая актриса, сыгравшая драму под водой. Длительность съемочного дня в бассейне составила более 14 часов.

Для фильма было подготовлено более 70 вариантов сценария — создатели утверждают, что у них в запасе было несколько предполагаемых концовок истории, а финал переписывался десять раз.

Для создания фильма привлекались две съемочные группы и зарубежные профессионалы своего дела. Так над дизайном звука работал Дэйв Уайтхэд — он является главным по звуку «Притяжения», «Хоббита» и «Бегущего по лезвию 2049».

«Вторжение» создан при активном содействии Министерства обороны РФ. Минобороны предоставило на съемки испытательные образцы разрабатываемой техники. Создателям фильма удалось первыми опробовать беспилотный автомобиль, который вскоре появится на производствах.

Тема:
Фильм Вторжение 37
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