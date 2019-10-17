Фотограф и путешественник Максим Золотухин вернулся из поездки по Египту и спешит поделиться самыми яркими кадрами и впечатлениями с читателями 5-tv.ru. В красочной фотогалерее вас ждет парадный и непарадный Шарм-эль-Шейх, Гиза, остров Фараона и многое другое.
Путевые заметки по Египту: Яркие кадры, нетривиальные места и особенности
Сегодня, 14:57 Фотогалереи Фото 84
Египет — это не только пирамиды, пляжи и «все включено». Это и уникальное смешение культур и религий, и шумные восточные базары, и ажурная восточная архитектура, причем не только старинная, но и новоделы. И рай для дайверов. И даже свои особенные мошенники.
Путевые заметки по Египту: Яркие кадры, нетривиальные места и особенности
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Максим Золотухин
Начнем с того, что привычное русскому уху Шарм-эль-Шейх — название неправильное. На самом деле и по-русски, и на остальных языках город называется Шарм-эш-Шейх. Но с уже устоявшейся, хоть и ошибочной традицией уже ничего на поделать. Будем следовать ей и мы.
Это одна из двух коптских церквей в Шарм-эль-Шейхе. Копты — потомки древних египтян, не принявшие ислам. По разным оценкам их в Египте 8-10 процентов от общего числа населения. Строительство храма было закончено в 2010 году.
А это внутреннее убранство этого потрясающего христианского храма. Своими фресками и витражами он славится на всю округу. На работы по оформлению ушло два года.
Мечетей в Шарм-эль-Шейхе, конечно же, куда больше, чем церквей. Самая новая и самая большая из них — мечеть Аль-Сахаба. Ее строительство было закончено в 2016 году. Высота каждого из двух минаретов — 81 метр.
Настоящий кладезь экзотики — старый базар. К слову, и сам район, где он расположен, так и называется Old Market. Тут вам и фрукты, и специи, и сувениры, и парфюм…
К слову, и вывески, и ценники, и указатели, что называется, user-friendly для туриста любой национальности. Часто дублируются и латиницей, и кириллицей, и вязью… А, порой, и всем одновременно. Вот такая вот эклектика поликультурного «котла».
Вообще, сейчас Шарм-эль-Шейх переживает не самые лучшие времена. После трагедии с российским самолетом в 2015 году, россиян — главных традиционных туристов — тут совсем мало. Отсюда и падение цен, и легкий налет запустения.
Именно из-за туристического кризиса многие объекты или заброшены, или заморожены, или требуют ремонта. Местных жителей здесь как таковых почти нет. Все или туристы, или приехавшие на вахтовую работу египтяне.
В Красном море благодаря Суэцкому каналу ежедневно проплывает просто бессчетное количество кораблей. А множество рифов создают реальную опасность для судоходства. Зато дайверы рады. В налетевших на кораллы кораблях для них настоящий рай.
Пляжные развлечения стандартные — кайты, «бананы», парапланы, водные лыжи, квадроциклы… И повсеместные верблюды. За катание на квадроцикле и на верблюде просят одинаково — пять долларов. Но это же Восток! Нужно непременно торговаться и сбивать цену!
А в Гизе, возле пирамид поездка на верблюде — и вовсе самый распространенный малый бизнес. Но, увы, не без мошенников. Могут далеко отвезти, а потом за возвращение 100 долларов требовать. А верблюд животное такое — самостоятельно ни за что с него не спустишься.
А это и вовсе удивительное место — крепость Салах ад-Дина на острове Фараона. С этой точки открывается вид сразу на четыре страны: Египет, Израиль, Иорданию и Саудовскую Аравию. Крепость защищала паломников, державших путь из Иерусалима в монастырь Святой Екатерины.
Читайте также
Ночью +5°
-0.34 70.90
-0.15
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 16:11
- Бродячие собаки съели пенсионерку в Перми, найти удалось только кисть руки
- 15:59
- В Петербурге стартовал турнир «Питерские игры»
- 15:51
- «Могу ребенка сделать»: подозреваемый в убийстве Каторгиной поглумился над родственниками
- 15:47
- Ольга Серябкина откровенно поведала о непристойных предложениях Егора Крида
- 15:24
- Великобритания и Евросоюз достигли нового соглашения по Brexit
- 15:12
- Бари Алибасов оказался не в курсе садомазохистских наклонностей сына
Сейчас читают
Фото
Новости Lentainform
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?