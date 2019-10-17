Путевые заметки по Египту: Яркие кадры, нетривиальные места и особенности

Начнем с того, что привычное русскому уху Шарм-эль-Шейх — название неправильное. На самом деле и по-русски, и на остальных языках город называется Шарм-эш-Шейх. Но с уже устоявшейся, хоть и ошибочной традицией уже ничего на поделать. Будем следовать ей и мы.

Это одна из двух коптских церквей в Шарм-эль-Шейхе. Копты — потомки древних египтян, не принявшие ислам. По разным оценкам их в Египте 8-10 процентов от общего числа населения. Строительство храма было закончено в 2010 году.

А это внутреннее убранство этого потрясающего христианского храма. Своими фресками и витражами он славится на всю округу. На работы по оформлению ушло два года.

Мечетей в Шарм-эль-Шейхе, конечно же, куда больше, чем церквей. Самая новая и самая большая из них — мечеть Аль-Сахаба. Ее строительство было закончено в 2016 году. Высота каждого из двух минаретов — 81 метр.

Настоящий кладезь экзотики — старый базар. К слову, и сам район, где он расположен, так и называется Old Market. Тут вам и фрукты, и специи, и сувениры, и парфюм…

К слову, и вывески, и ценники, и указатели, что называется, user-friendly для туриста любой национальности. Часто дублируются и латиницей, и кириллицей, и вязью… А, порой, и всем одновременно. Вот такая вот эклектика поликультурного «котла».

Вообще, сейчас Шарм-эль-Шейх переживает не самые лучшие времена. После трагедии с российским самолетом в 2015 году, россиян — главных традиционных туристов — тут совсем мало. Отсюда и падение цен, и легкий налет запустения.

Именно из-за туристического кризиса многие объекты или заброшены, или заморожены, или требуют ремонта. Местных жителей здесь как таковых почти нет. Все или туристы, или приехавшие на вахтовую работу египтяне.

В Красном море благодаря Суэцкому каналу ежедневно проплывает просто бессчетное количество кораблей. А множество рифов создают реальную опасность для судоходства. Зато дайверы рады. В налетевших на кораллы кораблях для них настоящий рай.

Пляжные развлечения стандартные — кайты, «бананы», парапланы, водные лыжи, квадроциклы… И повсеместные верблюды. За катание на квадроцикле и на верблюде просят одинаково — пять долларов. Но это же Восток! Нужно непременно торговаться и сбивать цену!

А в Гизе, возле пирамид поездка на верблюде — и вовсе самый распространенный малый бизнес. Но, увы, не без мошенников. Могут далеко отвезти, а потом за возвращение 100 долларов требовать. А верблюд животное такое — самостоятельно ни за что с него не спустишься.