Прочистить лейку

Всем знакома ситуация, когда лейка душа засорилась, и вода не брызжет из нее, а вяло стекает. Скорее всего, это значит, что отверстия в ней забились известковым налетом. Но это не значит, что лейку надо менять.

Достаточно взять обычный целлофановый пакет, засыпать в него соду, залить уксусную кислоту и хорошо перемешать. В эту смесь поместить лейку от душа, завязать пакет и оставить так на час. Вы будете поражены: через 60 минут ни следа известкового налета не останется.

Global Look Press/imagebroker/Jacek Kaminski

Освежить воздух

Неприятные запахи — вечная проблема санузлов. Особенно, если они совмещенные. Можно, конечно, раз за разом тратиться на освежители воздуха, но зачем, если такой же распространитель приятных ароматов, только более эффективный, можно сделать собственными руками.

Для этого купите в любой аптеке эфирное масло с запахом, который вам нравится. Например, лимонное. Капните десяток капель по кругу на рулон вашей туалетной бумаги. Готово! Пока она не закончится, у вас в туалете или ванной будет стоять приятный запах лимона.

Global Look Press/Frank May

Клипсы для полотенец

Полотенца постоянно падают с крючков, приходится подбирать их с пола — а он ведь отнюдь не стерилен, хотя и чисто вымыт… Знакомо? Оказывается, для того, чтобы справиться с этой бедой, давно придумали клипсы-зажимы для полотенец. Они продаются в хозяйственных магазинах и стоят копейки. Такая клипса цепляется за ткань полотенца, а петельку подвешивается на крючок. Перед стиркой полотенца зажим можно снять.

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Гель… для зеркала

Зеркало запотевает? Есть секрет, который поможет справиться с этим. Гель для бритья нужно нанести по всей поверхности зеркала, а затем аккуратно снять с помощью салфеток. Весь секрет в том, что в геле для бритья содержится глицерин и, таким образом, при нанесении его на зеркало, там образуется глицериновая пленка. Она обладает водоотталкивающими свойствами и не позволяет скапливаться влаге.

Global Look Press

Шуруповерт для ванной

Как мыть ванну быстро и эффективно? Если специальная машинка для этого уже и изобретена, то стоит она недешево, наверняка. Но можно справиться и подручными средствами. Для этого прикрепите к шуруповерту насадку для шлифования дерева, а на ней закрепите губку.

Global Look Press

Нанесите на последнюю немного моющего средства и оцените сами, какой великолепный прибор для мытья ванной получился у вас.